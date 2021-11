Das denkmalgeschützte Alte Hafenamt in Hamburg ist gelebte Geschichte! Wir haben für euch das Hotel 25hours Altes Hafenamt in Hamburgs Hafencity getestet.

In seiner ursprünglichen Funktion war das backsteinerne Gründerzeit-Ensemble das Amt für Strom- und Hafenbau. Es wurde 1885/86 auf dem Grasbrook im entstehenden Freihafen erbaut und ist das älteste Gebäude der HafenCity.

Der Ausgangspunkt für Expeditionen und Sightseeing könnte vom 25hours Hotel Altes Hafenamt nicht besser sein: Michel, Landungsbrücken, Hauptbahnhof – alles zum Greifen nah. Jungfernstieg, Alster, Rathausmarkt – in zehn Minuten erreicht. Herrlich bequem: Die U-Bahn-Linie 4 hält nur wenige Meter entfernt.

2001 wurde nur das Haus unter Denkmalschutz gestellt. Die Entwicklung des Überseequartiers brachte in den Jahren 2006 und 2007 den Abriss aller anderen Gebäude an der ehemaligen Dalmannstraße mit sich – bis auf den denkmalgeschützten Teil.

Damit ist das Alte Hafenamt nicht nur historischer Zeuge im Überseequartier, sondern auch eines der am tiefsten gelegenen Gebäude: Die Neubauten entstehen nämlich auf Warften, angehäuften Flächen zum Hochwasserschutz in einer Höhe von acht bis neun Metern über Normalnull. Das Gründerzeitbauwerk dagegen befindet sich auf einem Höhenniveau von 4,5 Metern und scheint fast im Boden zu versinken.

Der Ziegelbau mit schlösschenhaft verspielter Fassade bekam substanzbedrohende Schlagseite:„Der Bau der Tiefgarage unter dem Alten Hafenamt hatte Risse im Mauerwerk verursacht. Im Hochdruckinjektionsverfahren mussten zunächst die Fundamente stabilisiert werden.“

Tausende Tonnen Beton später hat der Bau die Contenance wiedergefunden – und wartet seither als 25hours Hotel Altes Hafenamt mit 49 Zimmern (die hier Stuben heißen) auf Gäste mit Schwäche für perfekt insze­nierte designerische Extravaganz.

Frech-frisches Design: 25hours Altes Hafenamt

Freches Design ohne jede funktionale Fixierung gehört zur Philosophie der 25hours Hotels, die von Stephan Gerhard, Ardi Goldman, Christoph Hoffmann und Kai Hollmann gegründet wurden.

„Am Anfang stand der fiktive Seemann Kuttel Daddeldu aus den Erzählungen von Joachim Ringelnatz“, erzählt 25hours CEO Christoph Hoffmann, „tief verbunden mit der Seefahrt, eine gute Seele, aber auch raubeinig und ein bisschen schlüpfrig. Genau so sollte auch das 25hours Hotel HafenCity werden.“

Für die Umsetzung eines entsprechenden Designkonzeptes wurde bewusst ein interdisziplinäres Team zusammengestellt, um das maritime Leitmotiv möglichst vielschichtig anzugehen. Auch auf den zweiten und dritten Blick offenbart das Haus kleine Geschichten, Überraschungen und Fundstücke.

Das Designbüro Dreimeta hat im 25hours Altes Hafenamt aus dem Vollen geschöpft. Im Wohnbereich des Hotels, den 170 Gästekojen und der Club-Etage, liegt der Gestaltungsschwerpunkt klar auf Gemütlichkeit. In den Zimmern pfiffige Stühle, Regallösungen im Wasserrohr-Look und alte Amtstüren als Kopfpaneele über dem Bett.

Bakelit-Schalter erweisen der alten Zeit die Ehre. Das Restaurant Neni von Gastro-Unternehmerin Haya Mol­cho feiert multikulturelles Essvergnügen mit orien­talischer Küche nebst koreanischer, karibi­scher und Burger-Einsprengsel.

Raumbildendes Element in allen Zimmern ist die Tapete mit den Illustrationen von Jindrich Novotny. Die Motive vermischen die Geschichten von 25 internationalen Seeleuten, mit denen der freie Art Director Markus Stoll im Hamburger Seemannsclub Duckdalben Gespräche geführt hat. Die ausführlichen Erzählungen gibt’s im Logbuch zum Hotel.

„Richtige Seemannsheime existieren heute kaum mehr, da die Aufenthaltszeiten der Schiffe immer kürzer werden und die Seeleute die knappe Zeit auf dem Schiff bleiben“, erklärt General Manager Patrick Moreira. „Aber es gibt noch Clubs, in denen die Besatzungen aus aller Welt beim Landgang zusammenkommen, um sich auszutauschen, zu spielen, zu beten oder nach Hause zu kommunizieren.“

Boilerman Bar und die neue heimat

Im ehemaligen Kartenraum des 25hours Altes Hafenamt ist die Boilerman Bar eingezogen: Ein kleiner, feiner und ungewöhnlicher Ort mit lässigem Charakter. Im Sinne einer hochwertigen Nachbarschafts-Bar werden hier bei entspannter Atmosphäre präzise gemischte Highballs serviert. Wer es noch nicht weiß: Highballs sind Shortdrinks im geeisten Glas für den zügigen Genuss.

Das Restaurant heimat ist als Wohnzimmer des Überseequartiers der Treffpunkt für Hotelgäste, Nachbarschaft und Hamburger. Was auf den Tisch kommt? Das Beste, was die Küche Deutschlands, Österreichs und der Schweiz hervorgebracht hat.

Von der Nordsee bis zu den Alpen – alle Gerichte haben ihre Ursprünge in der deutschen Küche. Die Speisenkarte bietet neben den Klassikern Speisen aus je zwei wechselnden Weinanbauregionen wie Mosel oder Wachau.

Zusammengefasst: Likes and Dislikes

Uns gefällt die entspannte Check-out-Politik im 25hours Altes Hafenamt: Erst um 12 muss die Stube geräumt sein. Gutes Frühstück. Kostenlose Leihräder und Leih-Mini (ja, das Auto!). Die extrem gut duftenden Pflegeartikel im Bad. Die UE Boom Bluetooth-Lautsprecher. Und nicht zuletzt die Spitzenlage mit viel Hafenflair gegenüber vom sehenswerten IMMH (Internationales Maritimes Museum Hamburg), neben der Speicherstadt und nur 15 Gehminuten von der Elbphilharmonie.

Nicht so toll: Zu wenig Ablagefläche im Badezimmer. Verglaste Dusche, die das Bad unter Wasser setzt. Die etwas düsteren Grüntöne im Gang und gedeckten Farben in den Zimmern sind an sonnigen Tagen okay, bei grauem Himmel könnten sie dem einen oder anderen aufs Gemüt schlagen.

Facts:

Lage:

Als Teil des Überseequartiers befindet sich das Haus im Herzen der HafenCity zwischen Attraktionen wie der Elbphilharmonie, dem Kreuzfahrtterminal und dem Internationalen Maritimen Museum. Die Innenstadt um Rathaus und Mönckebergstraße ist in gut zehn Minuten zu Fuß erreichbar.

Zimmer im 25hours Altes Hafenamt:

Medium ab EUR 149 pro Nacht

Medium Stockbett ab EUR 149 pro Nacht

Medium Plus ab EUR 159 pro Nacht

Large ab EUR 169 pro Nacht

Extra Large ab EUR 199 pro Nacht

(Preise inkl. MwSt. exkl. Frühstück)

Frühstücksbuffet EUR 21 pro Person

