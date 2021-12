Abu Dhabi ist perfekt für alle, die dem dunklen, trüben Winter entfliehen und Sonne, Sand, Meer und zahlreiche Sehenswürdigkeiten genießen möchten. Ob am Pool entspannen oder eine Städtereise mit viel Kultur. Abu Dhabi ist ein Urlaubsziel, das für jeden Geschmack etwas zu bieten hat.

In die Kultur eintauchen

Das Emirat Abu Dhabi bietet mit seiner Mischung aus historischen Wundern und modernen Errungenschaften eine Reihe von Attraktionen, die den Durst nach Geschichte und Architektur stillen.

Ein Besuch in der Sheikh Zayed Grand Mosque erlaubt ein tieferes Verständnis für die Werte und den Glauben des Emirats zu gewinnen. Die Moschee, eine der größten der Welt, steht Besuchern aller Glaubensrichtungen offen und zelebriert die Vielfalt und Beziehung zwischen dem Islam und anderen Kulturen.

In der Moschee wird die Politik der offenen Tür praktiziert. Als größte Moschee in Abu Dhabi empfängt die Sheikh Zayed Grand Mosque täglich bis zu 55.000 Betende und Besucher. Sie wurde sie in etwas mehr als einem Jahrzehnt fertiggestellt und verkörpert die wichtigste Botschaft des Islams: Frieden, Toleranz und Offenheit für Menschen aller Glaubensrichtungen.

Für Geschichtsinteressierte ist Qasr Al Hosn eine weitere Attraktion, die man gesehen haben muss. Im Laufe der Jahrhunderte diente die Festung Qasr Al Hosn als Sitz sowohl für die Herrscherfamilie, die Regierung, das Staatsarchiv und für das vom Gründer der VAE, Scheich Zayid bin Sultan Al Nahyan, ins Leben gerufene National Consultative Council.

Heute ist das älteste noch stehende Bauwerk in Abu Dhabi ein lebendiges Denkmal für die reiche Geschichte des Landes.

Ein weiteres kulturelles Highlight kann man auf der Insel Saadiyat erleben mit dem Louvre Abu Dhabi, einem Zufluchtsort nur wenige Minuten vom Stadtzentrum Abu Dhabis entfernt. Der weltberühmte Name lockt Kunstliebhaber mit den großen Werken der Geschichte und einzigartigen Kultur der Region.

Einer der sehenswertesten Orte des Emirats ist die Qasr Al Watan-Bibliothek. Die im Präsidentenpalast untergebrachte Bibliothek ist ein wichtiger Bestandteil der Kulturlandschaft von Abu Dhabi und beherbergt eine umfangreiche Sammlung von Wissensressourcen über Wissenschaft und Kunst der VAE.

Die Oase Al Ain mit ihrem noch immer funktionierenden alten Bewässerungssystem und ihren verschlungenen Wegen durch die dichten Baumkronen von Dattelpalmen und Obstbäumen ist der perfekte Ort, um die alten landwirtschaftlichen Techniken kennenzulernen, die es in der Region bereits seit tausenden von Jahren gibt

Als eine der ältesten durchgängig bewohnten Siedlungen der Welt und als UNESCO-Weltkulturerbe, ist sie auch eine Fundgrube für Geschichte und Kulturerbe. Der Besuch des Al Jahili Forts, das aus den 1890er Jahren stammt und eines der größten Forts des Landes ist, lohnt sich auf jeden Fall.

An Traumstränden entspannen

Mit ihren langen, perlweißen Sandstränden, dem saphirblauen Wasser und den endlosen warmen Tagen sind die Strände von Abu Dhabi der perfekte Ort, um die Seele baumeln zu lassen. Der Yas Beach liegt inmitten des Vergnügungsviertels des Emirats und bietet einen idyllischen und ruhigen Rückzugsort.

Auch der Soul Beach auf der Insel Saadiyat, mit seinem kilometerlangen Sandstrand und einer Küstenlinie mit über 400 Sonnenliegen, lädt zum Erholen ein.

Wer auf der Suche nach einer lebhaften Strandregion und einer Vielzahl an Restaurants, Einzelhandels- und Freizeitangeboten ist, sollte nach A’l Bahar fahren.

Reisende, die eine Mischung aus Entspannung und Abenteuer suchen, sollten die Insel Hudayriyat besuchen, ein Freizeit- und Unterhaltungsviertel, das abenteuerliche Aktivitäten, Entspannung am Strand oder die Herausforderung von Hindernisparcours im OCR-Park bietet.

Für Golfbegeisterte gibt es in Abu Dhabi drei Meisterschaftsgolfplätze: Yas Links, Saadiyat Beach Golf Club und Abu Dhabi Golf Club. Für Strandliebhaber, die sich nach glitzerndem Wasser und sonnenverwöhnter Ruhe sehnen, gibt es auf der Insel Saadiyat den exklusiven Saadiyat Beach Club.

Der Geschmack von 1.001 Nacht

Abu Dhabi bietet einige der besten kulinarischen Genüsse der Welt, von feinsten Restaurants bis zu authentischen arabischen Straßenessen.

Das Al Mabeet liegt in der Wüste von Abu Dhabi und bietet hochwertige arabische Küche in einer unvergesslichen malerischen Kulisse. Die Starköche von Mezlai, ein Fünf-Sterne-Restaurant der Emirate, kreieren Gerichte mit lokalen Zutaten aus dem Meer, den Bergen, den Oasen und der Wüste.

Für Paare, die ein gehobenes Erlebnis suchen, bietet das Suhail Abu Dhabi– das nach dem Stern benannt ist, mit dem sich die Beduinen in der Wüste orientieren – das beste Fleisch und die frischesten Meeresfrüchte aus aller Welt. Das Abendessen ist eine elegante Angelegenheit auf der Dachterrasse mit Blick auf die Wüste.

Liebhaber der französischen Küche, sind Sie im La Petite Maison genau richtig. Hier werden Gerichte aus frischen, saisonalen Zutaten zubereitet.

Fleischliebhaber, die auf der Suche nach erstklassigen Steaks und beispiellosem Service sind, sollten einen Tisch im Nusr-Et, das nach seinem Besitzer Nusret Gökçe benannt ist, reservieren oder das sensationelle Salt Bae ausprobieren, dass eine entspannte Atmosphäre in einem Boutique-Konzept-Restaurant bietet.

Für ein traditionelles japanisches Essen mit modernem Touch ist das Zuma, ein weiteres großartiges Restaurant, mit herrlichem Blick aufs Wasser.

Abu Dhabi Abenteuer Action und Shopping Erlebnis

In Abu Dhabi warten an jeder Ecke aufregende Abenteuer. Für Familien, die ihre Kinder unterhalten wollen, erweckt Warner Bros. World™ Abu Dhabi alle legendären Figuren des berühmten Studios im größten Indoor-Themenpark der Welt, zum Leben.

Wer sich richtig auspowern möchte, sollte sich in die Yas Waterworld begeben und den Rausch einer Looping-Wasserrutsche im freien Fall spüren, auf Wellen surfen oder in der längsten Hänge-Achterbahn des Nahen Ostens sausen.

Für Action-Liebhaber bietet die höchste Indoor-Fallschirmsprungkammer der Welt und die aufregenden Indoor-Kletterwände von CLYMB Nervenkitzel pur. Wer das Leben auf der Überholspur sucht, kann auf dem Yas Marina Circuit in der Formel YAS 3000 Vollgas geben, ein Rennen in einem Aston Martin GT4 fahren oder auf dem Beifahrer in einem Chevrolet Drift-Taxi sitzen.

Abu Dhabi ist ein ideales Ziel für alle, die der Winterkälte entfliehen und ein wenig shoppen möchten. Die Yas Mall, Abu Dhabis größtes Luxus-Einkaufszentrum mit einer Fläche von 235.000 Quadratmetern, bietet für jeden Stil das Richtige: von Designer-Labels bis zu Kaufhäusern, von Restaurants bis zu Unterhaltungsbereichen.

Das Einkaufszentrum Galleria Al Maryah Island, das sich in der Nähe des Stadtzentrums befindet, beherbergt über 400 Geschäfte, 100 gastronomische Einrichtungen und Unterhaltungsangebote für Besucher jeden Alters.

Weitere Abu Dhabi Infos

Die Ausbreitung von COVID-19 führt weiterhin zu Einschränkungen im internationalen Luft- und Reiseverkehr und Beeinträchtigungen des öffentlichen Lebens.

Beachten Sie daher die aktuellen Reiseinformationen des Auswärtigen Amtes.

Weitere Informationen zu Abu Dhabi: https://visitabudhabi.ae/de

