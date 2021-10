1990 in einer kleinen Stadt in der Pfalz geboren zog es Torben schon oft in die Welt. Als Jugendlicher lebte er für einige Zeit in Texas, arbeitete für mehrere Monate in London und studierte in der philippinischen Hauptstadt Manila. Zudem unternahm er eine Vielzahl von Kulturreisen, unter anderem nach Usbekistan, Georgien, in den Iran, durchfuhr in Myanmar Rebellenregionen mit dem Motorrad und verbachte viele Monate in Süd- und Mittelamerika.