Eine Leserin berichtete uns von einem Anruf eines Unternehmens namens „euromillion“. Die Telefonnummer ist unterdrückt, so dass man sie nicht zurückverfolgen kann. Ihr wurde mitgeteilt, sie habe bei einer „BMW-Verlosung“ von „abenteuer und reisen“ den 2. Preis, nämlich 39.500 Euro, gewonnen. Das Geld werde gleich am Folgetag durch ein Werttransportunternehmen überbracht. Zuvor erfolge nochmal ein Anruf. Die Leserin brauche nur die Kosten des Transports und den Notar in Höhe von 900 Euro zahlen …

Bitte fallen Sie nicht auf diese Masche herein.

Wir von „abenteuer und reisen“ verlosen weder Bargeld, noch Autos!

Unsere Gewinnspiele finden Sie AUSSCHLIESSLICH in unserem Magazin und/oder auf unserer Webseite unter www.abenteuer-reisen.de/gewinnspiel. Zudem werden Daten unserer Abonnenten oder Gewinnspiel-Teilnehmer grundsätzlich NICHT an Dritte herausgegeben.