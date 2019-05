Rote Wildnis. Blaues Meer. Weiße Strände. Kängurus zieren gelbe Verkehrsschilder und Sydney begrüßt mit einem bunten kulturellen Mix. „G’Day!“ in New South Wales, dem schönsten Ende der Welt.

Ihr Roadtrip ins Abenteuer

Australien – das ist Sydney mit dem einzigartigen Opernhaus und dem coolen Bondi Beach, das sind die Blue Mountains, die herrliche Central Coast und das faszinierende Outback. Doch Moment mal! All das findet sich in New South Wales. Der abwechslungsreiche Bundesstaat im Südosten vereint, was Australien so faszinierend macht.

Ein aufregender Start: Sydney

Die wohl schönste Stadt Australiens bezaubert mit pazifischer Lässigkeit, ihrer bunten Kultur und dem angenehmen Klima. Ideale Bedingungen, um sich einfach treiben zu lassen oder gezielt ein paar Tage lang loszuziehen. Opernhaus, Harbour Bridge, Bondi Beach, Festivals wie das Vivid Sydney – die Liste ließe sich lange fortsetzen, denn in Sydney folgt eine Sehenswürdigkeit der nächsten.

Auf den Traumstraßen von New South Wales unterwegs

Zugleich ist Sydney auch der perfekte Startpunkt für jede Entdecker-Tour. Gleich drei berühmte Panorama-Straßen erschließen Ihnen die Highlights von New South Wales und darüber hinaus: Der „Greater Blue Mountains Drive“ markiert den Beginn der faszinierenden Route ins Outback, wo Begegnungen mit einer exotischen Tierwelt und mit der 40.000 Jahre alten Kultur der Aborigines auf Sie warten. Der „Grand Pacific Drive“ schlängelt sich entlang der Küste nach Süden. Und der „Legendary Pacific Coast Drive“ führt Sie entlang der malerischen Central Coast nach Norden bis Brisbane. Traumstraßen für einen traumhaften Australien-Roadtrip.

Genuss ist überall

Wohin Ihr Weg Sie in New South Wales auch führt: Kulinarische Genüsse warten überall auf Sie. Lassen Sie sich in einem der vielen Top-Restaurants von Sydney verwöhnen. Probieren Sie prämierte australische Weine bei innovativen Winzern, und picknicken Sie auf malerischen Felsen. Ein Highlight, das nahezu überall möglich ist: Grillen Sie! Ob im Park oder am Strand – das Barbecue hat in der Kultur der Aussies einen festen Platz. Denn ein Roadtrip durch New South Wales ist immer auch eine kulinarische Erlebnis-Reise.

Info

Top 10 Highlights von New South Wales, die Sie gesehen haben müssen:

1. Sydney

Tipp: Das Lichtfestival Vivid Sydney bezaubert mit fantasievollen Installationen und Projektionen.

Das atemberaubende Event der Extraklasse findet zwischen Mai und Juni statt.

2. Blue Mountains

3. Legendary Pacific Coast Drive

4. Hunter Valley

5. Byron Bay

6. Grand Pacific Drive

7. Pebbly Beach

8. Snowy Mountains

9. Outback

10. Mungo National Park

Unsere Reiseempfehlungen mit MEIERS WELTREISEN:

Eine zweiwöchige Autotour durch New South Wales mit AVIS-Mietwagen

Flug ab/bis Deutschland nach Sydney mit Singapore Airlines, AVIS-Mietwagen Kat. A, All-inclusive-Paket mit unbegrenzten Freikilometern, Haftpflicht-/Vollkaskoversicherung

Pro Person im DZ ab € 1.502 (bei Belegung mit 2 Personen)