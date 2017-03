Das wohl ungewöhnlichste Hotel Berlins war in seinem ersten Leben 84 Jahre lang ein öffentliches Volksbad mit Schwimmbecken sowie 200 Dusch- und Wannenbädern. Nun ist es das Lieblings-Basecamp der Redaktion für Berlinbesuche

Es ist schon sehr kühn, ein altes Stadtbad im Berliner Prenzlberg nach Jahren des Leerstand zu kaufen und für 18 Millionen Euro in ein Hotel umzuwandeln. Bei Vorlage eines so lautenden Businessplan verzieht wohl jeder Banker nur schmerzhaft das Gesicht oder verweigert hysterisch kichernd den Kredit. Zumal dann, wenn der Hotelbesitzer in spe bis dato kaum Erfahrung in der Hotellerie hat, sondern vor allem damit, Schülern aus aller Welt in seinem Sprachinstitut Deutsch als Fremdsprache zu vermitteln. Aber: Das ans Sprachinstitut angeschlossene Restaurant „Die Schule“ und 50 Apartments für Studierende sorgten für gewisse Expertise im Gastronomie- und Berherbergungs-Business.

Barbara Jaeschke, seit 2010 Eigentümerin des „Oderberger“, blieb der Bittstellergang zum störrischen Bankfilialleiter erspart. Die Unternehmerin ist mit ihrem GLS Sprachenzentrum Berlin – gleich ums Eck vom Hotel „Oderberger“ – so erfolgreich, dass die schon 2005 gekauften Gebäude der früheren Gustave-Eiffel-Oberschule nun um das frühere Stadtbad ergänzt werden konnten.

Eingeseift und umgestyled

Das 1899 bis 1902 im Stil der Neo-Renaissance erreichtete Gebäude überlebte den Zweiten Weltkrieg wie durch ein Wunder unversehrt und diente bis 1986 als Schwimmbad und Badehaus. Es entschädigte mit 200 kleinen Dusch- und Wannenräumen die Bewohner der umliegenden Altbauwohnungen des Prenzlauer Berg, die so gut wie nie über ein eigenes Bad verfügten.

Hierher kam der Prenzlauerberg zum Schwimmen, Plantschen – und für die wöchentliche Dusche… Topmoderne Bäder, davor die alten Türen der Dusch- und Wannenräume anno dazumal Für Langduscher galten strenge Regeln …zur trockenen, stylishen Even Location Das Schwimmbad des Oderberger wird (fast) ruckzuck…

Als Risse im Boden des Schwimmbeckens auftraten und da die Reparatur der DDR-Regierung zu teuer erschein, wurde das Bad geschlossen. Für 25 Jahre traten wechselnde Besitzer und Pächter auf den Plan, ohne Erfolg. Das Oderberger wurde zur Spontan-Event-Location und drohte, allmählich an der Bausubstanz Schaden zu nehmen.

Dann kamen Frau Jaeschke, deren Mann und ihre Tochter und das lädierte Bad mutierte in einem fünfjährigen Herkules-Akt zum formvollendeten, originellen Design-Hotel mit ganz eigener Stilsprache und Klasse.

Wannen raus, Betten rein

In den Flügeln des einstigen Männer- und Frauentraktes befanden sich 200 kleine Wannenräume: Daraus durch Zusammenlegungen schmucke Hotelzimmer zu machen und den Vorgaben des Denkmalschutzes gerecht zu werden, ist eine Meisterleistung.

So entstanden 70 neue Hotelzimmer und Suiten von 20 bis knapp 40 Quadratmeter Größe mit Eichenböden und bequemen Boxspring-Betten. Das Comfort Zimmer mit wertigen Bio-Kosmetika von Ada Cosmetics natural, großem Flatscreen TV, Kaffemaschine mit Pads und großer Rainfall-Dusche kostet ab 135 Euro.

Blick aus einem Comfort Zimmer auf den Hinterhof 20 Quadratmeter und die original Badehaus-Fliesen haben die Zimmer der Kategorie Comfort Die alten Wannenbadtüren zieren das moderne Bad 115 Jahre alte Fassade – mit dezentem Schriftzug des Hotels – mitunter fährt der Taxifahrer daran vorbei Bahnen ziehen mit Ambiente – so startet man bestens gelaunt in den Urlaubs- oder Messetag Die Kaminbar – offenes Feuer, gute Drinks, aber oft nicht genügend Plätze Zimmer der Kategorie Premium

Immer wieder wurden dort, neben den Originalfliesenwänden, authentische, oft upgecycelte Interieurs der „Volksbadeanstalt“ an Ort und Stelle belassen oder andernorts wieder eingebaut. Besondere Reminiszenz an das Vorleben des Hotels: Die kräftig patinierten Holztüren der Badekammern wurden in Glas gefasst zu Schiebetüren vor den modernen Bädern.

Schwimmend den Tag beginnen

Für einen vitalisierenden Start in den Tag sorgt nicht nur das weitgehend regional bestückte Frühstücksbüffet, sondern auch die morgendliche Schwimmrunde in der Schwimmhalle, die nach 30 Jahren „Trockenzeit“ nun wieder jeden Tag ab 7 Uhr öffnet und auch externen Gästen zur Verfügung steht.

Der Clou – aus dem 20 Meter langen und knapp über 10 Meter breiten Pool wird im Nu eine tolle Event-Location. Dafür sorgt eine Hydraulik unter (!) dem Beckenboden. Steht eine Party an, fährt der Boden nach oben, durch gloße Klappen fließt das Wasser ab und bleibt im Becken darunter. Das spart ständigen Wasserwechsel.

Zu guter Letzt noch ein Lob der nicht nur schön ausgestatteten „Kamin Bar“, sondern auch den dort kredenzten Cocktails. Die Bar ist so cozy und die Cocktails sind so gut, dass man gar nicht mehr aus dem Sessel will – auch wenn draußen der Kiez mit seinem räudigen Charme und ein paar verkommene Hinterhöfe locken, die „sooooo Berlin“ sind. Oder der nächste Geschäftstermin…

Hotel Stadtbad Oderberger

Oderberger Str. 57, Berlin

Tel. 030 / 780 089 760

DZ/F Kategorie Comfort ab 135 Euro