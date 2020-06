Dream now, travel later! Ideen für die Zeit nach Corona.

Idyllisch gelegen zwischen Brienzer- und Thunersee ist das Städtchen Interlaken Ausgangspunkt für den Besuch des weltberühmten Gipfel-Trios Eiger, Mönch und Jungfrau. Der Hausberg Harder Kulm und Tandemflüge mit dem Gleitschirm garantieren auch tolle Aussichten

Wer nach Interlaken kommt, will vor allem Eiger, Mönch und Jungfrau sehen. Und nirgends präsentiert das berühmteste Berg-Dreigestirn der Welt sich so formvollendet wie vom Harder Kulm aus. Schon die Fahrt hinauf ist ein Erlebnis: Verlässlich wie ein Schweizer Uhrwerk kraxelt die Drahtseilbahn seit 1908 in acht Minuten fast 800 Meter schwindelerregend steil nach oben. Das fühlt sich schon ein bisschen an wie Fliegen.

Über Interlaken fliegt es sich himmlisch!

Völlig schwerelos geht es am benachbarten Beatenberg zu, beim Start mit dem Gleitschirm. Das Fluggebiet zählt zu den schönsten der gesamten Schweiz. Runter kommen sie bekanntlich alle, doch wenn am späten Vormittag die Thermik im Tal einsetzt, geht es sogar nach oben, hoch über den Thunersee.

Fast auf Augenhöhe, so scheint es, liegen dann die Eispanzer der benachbarten Bergriesen. In steilen Kurven geht es schließlich hinunter. Gelandet wird an einer der besten Adressen der Schweiz, direkt vor dem noblen „Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa“.

Holzhäuser, Wasserfälle, Bergspitzen

Das gemütliche Brienz am Nordostufer des gleichnamigen Sees wirkt wie ein perfektes Freilichtmuseum: ein Dorfzentrum mit sonnengegerbten Holzhäusern, Schindeldächern und Geranienbalkonen. Auch zu sehen: Kopfsteinpflaster und hübschen Bauerngärtchen, durch die sogar jetzt im Herbst noch bunte Schmetterlinge flattern.

Wanderer oberhalb der Bergstation der Brienzer Rothornbahn Warten auf den Gegenzug: Brienzer Rothornbahn an der Mittelstation Planalp

Der Brienzersee ist nicht so groß wie sein Nachbar, der Thunersee ein paar Kilometer weiter westlich. Aber immerhin ist er 14 Kilometer lang und fast drei breit – ein richtiger Bergsee, frisch versorgt von Gletscherbächen und spektakulären Wasserfällen. Dass er so jadegrün leuchtet, verdankt er den Mineralien, die die Eismassen der Viertausender hoch oben aus den Gipfelgesteinen schmirgeln und dem Schmelzwasser mit auf den Weg geben.

Brienzer Rothorn: Mit Volldampf hinauf

Am schönsten erlebt man den See mit rüstigen Seniorinnen. Die erste an diesem sonnigen Morgen ist 90 Jahre alt, faucht und lässt ordentlich Dampf ab: Die Lokomotiven der Brienz-Rothorn-Bahn treiben Eisenbahnfans aus der ganzen Welt Tränen in die Augen.

Schuld ist nicht der Rauch, die Bahn ist vielmehr ein Meisterwerk Schweizer Ingenieurskunst: Seit 1892 schnauben und rattern die Loks, die an die berühmte Emma aus „Jim Knopf“ erinnern, mehrmals täglich die 1.678 Höhenmeter hinauf zur Bergstation. Diese liegt knapp unterhalb des 2.351 Meter hohen Brienzer Rothorn.

Oben bläst der Föhnwind ordentlich über den Gipfelgrat, der tief blicken lässt in gleich drei Kantone: Luzern, Obwalden und Bern. Und noch ein Trio präsentiert sich von hier oben aus einer ungewohnten, aber nicht weniger spektakulären Perspektive: Eiger, Mönch und Jungfrau.

Brienzersee: Zeitreise in die Kaiserzeit

Unsere zweite fidele Oma an diesem Tag ist sogar schon 106 Jahre alt! Seit über einem Jahrhundert stemmen sich die Schaufelräder der „Lötschberg“ eisern den Wellen des Sees entgegen. Mit dem traumhaft schönen Dampfer setzen wir unsere Zeitreise fort und machen Station am Giessbach. Von dort rumpelt die alte Standseilbahn hoch zu einem Traumhotel im Wald: zum „Grandhotel Giessbach“.

Unten der See, nebenan der Wasserfall: Das „Grandhotel Giessbach“ am Brienzersee liegt wunderschön Berauschende Hotellage: Vom „Grandhotel Giessbach“ zum Giessbachfall sind es nur ein paar Meter

Der Jugendstilpalast aus dem Jahr 1875 war einst Sommertreffpunkt für Adel und Schickeria. Ein Schweizer Umweltschützer und eine eigens gegründete Stiftung retteten das Gebäude in den 1980ern vor dem Abriss. Zum Glück! Heute kann man das Hotel und den weiten Park so erleben, als wäre die erlauchte Gesellschaft der Kaiserzeit nur mal kurz raus, um sich im Wald zu verlustieren. Fotogen rauscht dazu der gewaltige Giessbachfall im herbstlich bunten Wald, ganz zeitlos!

Infos

Giessbachfälle: Über 14 Stufen rauschen die Fälle beim gleichnamigen Dorf 500 Meter in den Brienzersee. An einer Stelle führt der Schaupfad unter dem Wasserfall hindurch. In der Lobbybar oder auf der Terrasse des Grandhotels nebenan kann man sich eine Kaffeepause lang fühlen wie Europas Blaublüter vor 100 Jahren, giessbach.ch

Schifffahrt Brienzersee: Seereise mit dem historischen Dampfer „Lötschberg“. Rückfahrkarte Interlaken–Ost-Brienz 50 Euro. Besonders schön ist das Kombiticket „Zeitreise Brienzersee“ samt Schifffahrt zu den Giessbachfällen, Auffahrt mit der historischen Standseilbahn zum „Grandhotel Giessbach“ und Lunch. 90 Euro, bls.ch/schiff

Harder Kulm: Steil ist die Strecke hoch auf Interlakens Hausberg, spektakulär der Blick auf Thuner- und Brienzersee sowie auf Eiger, Mönch und Jungfrau. Rückfahrticket 40 Euro inklusive Essen im Bergrestaurant, jungfrau.ch

Bergrestaurant am Harder Kulm mit Blick auf Thunersee und Eiger, Mönch und Jungfrau (nicht im Bild) Herausragend: die Aussichtsplattform am Bergrestaurant „Harder Kulm“

Brienz-Rothornbahn: Die spektakuläre Dampf-Zahnradbahn überwindet bei bis zu 25 Prozent Steigung 1.678 Höhenmeter. Rückfahrticket 90 Euro, halber Preis mit dem Swiss Travel Pass, brienz-rothorn-bahn.ch

Paragliding: Den Thunersee unter sich und auf Augenhöhe mit den Bergriesen der Berner Alpen – das ist Paragliding über Interlaken. Tandemflug 140 Euro, interlaken.ch/paragliding

Indian Summer? Schweizer Herbst! Lage, Lage, Lage: Der Berggasthof „Harder Kulm“ über Interlaken punktet mit seinem exponiertem Standort

Die Website von Made in Bern bietet viele Informationen zu Adelboden-Lenk-Kandersteg, Gstaad, Interlaken, zur Region Bern und Jungfrau-Region sowie zum Jura & Drei-Seen-Land

Unterwegs im Berner Oberland: Der Swiss Travel Pass bietet freie Fahrt mit Zug, Bus und Schiffen und Eintritt in 500 Museen, dazu bis zu 50 Prozent Ermäßigung bei Bergbahnen. Ab 185 Euro (3 Tage), myswitzerland.com