Da ist Musik drin! Während eines Nordsee-Törns treten an Bord der „Europa 2“ bekannte Popkünstler auf. In intimer Club-Atmospähre. Weiteres Highlight der Kurzreise: die große Auslaufparade der Hamburger Cruise Days

Ein Luxus-Schiff wird zur Konzert-Location! Hautnah erleben kann man bekannte Rock- und Pop-Künstler an Bord des Fünf-Sterne-Plus-Schiffs „Europa 2“ von Hapag-Lloyd Cruises. Es wird unterwegs sein zwischen Hamburg und Amsterdam. Die Künstler treten unplugged im Theater des Kreuzfahrtschiffs auf, das heißt ohne großes Equipment und nur mit akustischen Instrumenten. Ein rein maritimes Highlight der viertägigen Kurzreise ist die Auslaufparade der Hamburg Cruise Days, in die sich der Luxusliner einreiht.

Von Chanson bis R&B

Zu hören und erleben sind die Künstler Seven, ein Schweizer R&B- und Soul-Sänger, der deutsche Popsänger und Liedschreiber Johannes Oerding, Anna Depenbusch, die spezialisiert ist auf Crossover von Pop und Chanson, und der Soulsänger und Songwriter Mic Donet aus Berlin.

Der musikalische Kurztrip findet statt vom 9. bis 13. September von Hamburg nach Amsterdam und zurück und kostet ab 2.090 Euro pro Person.

Karibisches Flair

Weitere Unplugged-Eindrücke kann man erleben während einer 15 Tage dauernden Reise von Miami nach Colon in Panama 22. November bis 7. Dezember. Die Reise führt unter anderem nach Puerto Rico, Britische Jungferninseln, St.-Barthélemy, Antigua und Barbuda, Martinique, Barbados, Bonaire, Kolumbien und Panama. An Bord tritt auf der irische Sänger und Gitarrist Rea Garvey, bekannt auch als Coach bei der Fernsehshow The Voice of Germany.

