Gewinnspiel | 3D Puzzle von Ravensburger gewinnen

Kein anderes Gebäude steht so symbolisch für die ikonische Silhouette von Sydney wie das Opernhaus. Mit über 10 Millionen Besuchern im Jahr 2019, ist die Sydney Opera die beliebteste Besucherattraktion Australiens – noch vor dem Great Barrier Reef, Uluru und Bondi Beach. Ab sofort können Reisebegeisterte mit dem 3D Puzzle-Modell von Ravensburger das beeindruckende Bauwerk nachpuzzeln und damit das Fernweh stillen. Denn nicht nur Reisen entspannt und macht glücklich – sondern auch puzzeln.

