2022 feiert Gregory 45-jähriges Jubiläum: 45 Jahre, in denen sich die Spezialisten aus Utah (USA) immer treu blieben. Denn bis heute konzentriert sich die Marke ausschließlich auf Entwicklung und Produktion vielfach ausgezeichneter Expeditions-, Trekking-, Touren- und Tagesrucksäcke.

Teilnahmeschluss am Gewinnspiel ist der 31.05.2022. Der Preis wird nach der Verlosung per Post an die vom Gewinner angegebene Adresse versendet. Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands, Österreichs und der Schweiz frei Haus.