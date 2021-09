Nachhaltiges Reisen fängt mit der Ausrüstung an. Gewinnen Sie mit abenteuer-reisen.de und GREGORY einen von zwei Border Traveler 30 Rucksäcken aus recycelten Materialien.

Als Weekender für kürzere Reisen oder als zusätzliches Handgepäck, für den Wechsel zwischen Büro und Sport, zwischen Fahrrad und Flugzeug oder zwischen Office und Urlaub – der Border Traveler 30 ist ein zuverlässiger Begleiter für kleinere und größere Abenteuer.

Klare Linien, durchdachte Organisation, höchste Qualität bei Materialauswahl sowie Verarbeitung und – wie könnte es bei GREGORY anders sein – Tragekomfort zeichnen den Reiserucksack aus.

Das Rückenpanel aus einer doppelten Lage Schaumstoff und atmungsaktivem Airmesh maximiert die Luftzirkulation und bietet in Kombination mit den gepolsterten Airmesh-Schultergurten einmaligen Tragekomfort.

Besonders praktisch ist die Öffnung im Rücken des Border Traveler 30 für die Befestigung am Teleskopgriff eines Koffers.Das intelligente Split-Case-Design sorgt auf Reisen für Ordnung. Ein langer Reißverschluss teilt den Rucksack in zwei Hälften. So lässt er sich wie ein Koffer öffnen und der Inhalt ist ebenso schnell wie einfach erreichbar.

Highlight ist das wasserdichte Active Shield Compartment auf der anderen Seite. Es separiert nasse, schmutzige Ausrüstung, Schuhe und Wäsche vom restlichen Gepäck.

Der Border Traveler 30 ist aus recycelten Materialien gefertigt. Im Vergleich mit einem herkömmlichen Nylonrucksack reduziert Gregory den CO2-Fußabdrucks um 40 Prozent.

Teilnahmeschluss am Gewinnspiel ist der 30.09.2021. Der Gewinn ist nach Vereinbarung und Verfügbarkeit einlösbar. Die Preise werden nach der Verlosung per Post an die von den Gewinnern angegebene Adresse versendet. Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands, Österreichs und der Schweiz frei Haus.

GREGORY, 1977 von Wayne Gregory in Kalifornien gegründet, konzentriert sich bis heute auf Entwicklung und Produktion vielfach ausgezeichneter Expeditions-, Trekking- und Tagesrucksäcke.

Im Fokus: höchste Qualität und bester Komfort. Heute ist Gregory Mountain Products ein weltweit führender Rucksackbauer und eine unabhängige Marke unter dem Dach der Samsonite Gruppe: https://eu.gregorypacks.com/de-de/home/.