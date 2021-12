© Osprey Europe, Ltd.

Der Daylight® Wheeled Duffel 85 ist bereit für deine nächste Reise durch das Land oder um die Welt. Er besticht mit Leichtigkeit, ohne dass seine Stabilität dadurch beeinträchtigt wird.

Teilnahmeschluss am Gewinnspiel ist der 31.01.2022. Die Preise werden nach der Verlosung per Post an die von den Gewinnern angegebene Adresse versendet. Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands, Österreichs und der Schweiz frei Haus.