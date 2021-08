“Slow Travelling statt Must See“

Gewinnen Sie mit abenteuer-reisen.de und dem moses. Verlag eines von fünf Kartensets aus der Reise-Erlebniswelt “Fernweh” im Wert von 17,85 Euro.

„Slow Travelling statt Must See“ – ganz in diesem Zeichen stehen die neuen Kartensets aus der Reise-Erlebniswelt “Fernweh”: Auf je 50 Karten finden sich Ideen und Anstöße für mehr Achtsamkeit und Entschleunigung im Urlaub und zu Hause. Das Kartenset besteht aus:

Micro-Abenteuer für zu Hause

Die 50 Impulse der “Micro-Abenteuer für zu Hause” inspirieren dazu, den Alltag hinter sich zu lassen und wunderbare Erfahrungen ganz in der Nähe zu machen. Das Abenteuer beginnt direkt zu Hause oder gleich um die Ecke!



Camper-Lifehacks

Mit den 50 Tipps der “Camper-Lifehacks” wird die Reise zum perfekten Roadtrip. Getreu dem Motto „Lieber 1000 Sterne am Himmel als fünf an der Hoteltür“ gibt es vieles, was das Reisen mit dem Camper so faszinierend macht!

Achtsames Reisen

50 Ideen für “Achtsames Reisen” inspirieren zu mehr Entschleunigung auf der Reise. Ganz im Hier und Jetzt sein, die Umgebung bewusst wahrnehmen und sie mit allen Sinnen genießen.

Die Sets passen perfekt in jedes Reisegepäck und werden so zum idealen Begleiter – ob beim Ausflug um die Ecke oder beim Roadtrip ins Grüne: Einfach unterwegs eine Karte ziehen und ganz bewusst kleine Abenteuer erleben, die den Tag besonders machen.

