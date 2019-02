Reisen mit Rucksack hat viele Vorteile, das gilt besonders für die Reiserucksäcke von GREGORY. Der für technische Trekking- und Alpinrucksäcke bekannte Hersteller vereint ausgereifte Tragetechnologie mit clever durchdachter Organisation und viel Platz.

Dank der durchdachten Aufteilung fällt die Organisation von Bekleidung, Schuhen, Ausrüstung, Smartphone, Kamera & Co. leicht. Zu öffnen ist der Rucksack wie ein Koffer und das Tragesystem bietet den Komfort eines ergonomischen Rucksacks.

Wer kennt das nicht? Den praktischen Rollkoffer muss man plötzlich doch tragen, weil es keine Rolltreppe gibt oder man auf unbefestigten Wegen zur Unterkunft muss. Oder: der bewährte große Rucksack lässt sich zwar gut tragen, verwandelt sich aber beim „Leben-aus-dem-Koffer“ in ein einziges Durcheinander. Außerdem bleiben die Tragegurte und Bändel beim Check-in gerne hängen.

Wie ein perfekt sitzender Schuh

Die neuen Adventure Travel Packs von GREGORY verbinden das ausgereifte Tragesystem eines technischen Rucksacks mit der durchdachten Ausstattung und cleveren Organisation eines Koffers. So trägt man den Rucksack nicht wie einen unangenehmen Fremdkörper auf dem Rücken, sondern wie einen Schuh, der perfekt sitzt.

Durch das komplett aufklappbare Rücken-Panel ist der Innenraum bequem wie bei einem Koffer zugänglich. Dort verhindert das „ActiveShield Compartment“, ein staub-, geruchs- und wasserdichtes Fach mit Reißverschluss, dass schmutzige Kleidung, Schuhe oder Ausrüstung mit der sauberen Wäsche in Berührung kommen. Hinter dem Frontfach mit U-förmigem Reißverschluss verbirgt sich ein organisiertes „Minibüro“: mehrere Fächer für Stifte, Notizbücher und andere Kleinutensilien, dazu gepolsterte Laptop- und Tablet-Fächer. Oben am Rucksack haben Handy oder Geldbeutel in einer Reißverschlusstasche Platz.

Mit dem Zug an den Kompressionsreimen wird der Reißverschluss des Frontfaches abgedeckt Trennt schmutzig von sauber: ActiveShield Compartment Gut organisiert: Reißverschlussfach mit Tablet- und Laptopabteil

Praxus und Proxy in verschiedenen Farben

Pfiffig: Strafft man die Kompressionsriemen, ziehen sie eine Abdeckung über den Reißverschluss des Frontfachs. Das „Travel Ready“-Tragesystem lässt sich für den Transport komplett verstauen. Dennoch ist es ein vollwertiges, komfortables Tragesystem: Der Hüftgurt ist verstellbar und gepolstert, die ergonomischen Schulterriemen in Zweischichttechnologie passen sich an den Körper an. Beim größeren Modell ist die Rückenlänge verstellbar. Außerdem hat es ein separates Schuhfach mit Reißverschluss.

Für optimale Lastenverteilung: abnehmbarer Hüftgurt Gut verstaut: Schuhfach mit Reißverschluss (nur 65l-Ausführung) Gut geschützt: Gepolsterte Laschen schützen Gepäck und Reißverschlüsse

Das Herrenmodell Praxus gibt es in den Farben Indigo Blue und Pixel Black und das Damenmodell Proxy in Antigua Green und in Mystic Grey. Beide Modelle werden jeweils mit 45 und 65 Litern Volumen angeboten.

Technische Daten für Praxus und Proxy

Volumen: 65 / 45 l

Gewicht: 1,85 / 1,57 kg Praxus, 1,81 / 1,54 kg Proxy

Maximallast: 20 / 16 kg

Laptop: 15.6“

Tablet: 9.7 “

Boden: 420D HD Nylon Futter: 135D HD Nylon Hüft- und Schultergurte: Geschlossenporiger Schaum Rückenpaneel: CLPE composite UVP 160,- / 140,- Euro

Info

Weitere Informationen gibt es auf der Webseite von GREGORY, auf Facebook und Instagram.

Über Gregory Mountain Products

Gregory wurde 1977 von Wayne Gregory gegründet und stellt bis heute Expeditions-, Trekking- und Tagesrucksäcke sowie Reisegepäck her. Und nichts anderes! Gregory ist weltweit bekannt für Passform, Performance und Langlebigkeit seiner Produkte. Das Unternehmen erhielt zahlreiche Auszeichnungen von den weltweit bedeutendsten Outdoor- und Bergsportmagazinen. Viele Innovationen im Rucksackbereich gehen auf das Entwicklungs- und Designteam von Gregory zurück.