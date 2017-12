Nach dem durchschlagenden Erfolg des „Hard Rock Hotel Ibiza“ folgte ein zweites Projekt in Europa, auf den Kanaren. Das Fünf-Sterne-„Hard Rock Hotel Tenerife“ der Palladium Hotel Group und der Kultmarke Hard Rock International eröffnete im Herbst 2016

Das Hard Rock Hotel Tenerife an der Costa Adeje im Südwesten der Insel verfügt über 624 Zimmer, davon 266 Suiten. Diese verteilen sich auf zwei Türme, die nach den beiden legendären Rockbands Oasis und Nirvana benannt wurden. Im 14., 15. und 16. Stockwerk des Nirvana-Turms befindet sich das „Rock Royalty Level“ mit luxuriösen Suiten, Privat-Concierge und VIP-Check-in. Suitengäste haben zudem exklusiv Zugang zur Privat-Lounge im 16. Stockwerk. Dort oben, den Atlantik vor Augen, fühlt man sich wirklich wie ein Rock­star …

DJ-Set im Hotelzimmer

Entsprechend der „Hard Rock“-Philosophie geht es immer und über­all um Musik. Live-Konzerte, „Children of the 80’s“-Partys auf der Open-Air-Bühne, DJ-Sessions, Akustik-Bands und Sänger sorgen für Stimmung. Für alle Gäste, die gern selbst rocken, bietet das Hard Rock Hotel Tenerife den „Sound of Your Stay®“-Service an. Das Programm ermöglicht es, überall im Hotel individuell erstellte Playlists zu streamen oder wie ein Rockstar Gitarre spielen zu lernen. Professionelle DJ-Ausrüstung sowie eine Auswahl an Fender-E-Gitarren, -Bässen und Verstärkern stehen bereit.

Musik und Fitness

Drei Pools, eine Süßwasserlagune mit Beach-Club und das luxuriöse, adults-only Rock Spa® mit Thermalbereich, Saunen und Massage-Angeboten sorgen für Entspannung, neben persönlich gestalteter musikalischer Untermalung und exklusiven Behandlungen. Sportlichen Gästen bietet das Body Rock® Fitness-Center eine große Auswahl an Kursen und modernste Geräten für Work-outs und Cardio-Training.

Klingt gut, schmeckt gut

Highlight ist die Rooftop-Bar „The 16th“ im 16. Stock des Hotels – mit grandiosem Ausblick über den Atlantik und über Teneriffas Naturlandschaft mit dem Vulkan Teide. Dazu legt ein DJ auf, Gourmet-Burgers und Gin & Tonic werden von Mitarbeitern serviert, die allesamt so gestylt sind, als kämen sie gerade von einem Musikvideodreh.

Für Fans von Tapas und Co. bietet das Restaurant „Aliole“ eine Mischung aus traditioneller und moderner spanischer Küche. Das „Montauk“ ist der Traum für Steak­liebhaber und im „Narumi“ werden asiatische Leckerbissen frisch vom Teppanyaki-Tisch serviert. Insgesamt stehen zehn Bars und Restaurants zur Verfügung. Im lichtdurchfluteten „Sessions“-Restaurant wird täglich ein phänomenales Frühstücksbuffet aufgebaut.

Mit dem „Hard Rock Hotel Tenerife“ geht der Tourismus auf der Insel ganz neue Wege und öffnet sich für eine neue, anspruchsvolle und zugleich musikalisch kreative Besucherklientel. Noch nie zuvor haben sich die Kanaren so aufregend, spannend und lebhaft präsentiert. Ab jetzt heißt es: Teneriffa rockt!

