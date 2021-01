Havanna hat 500 Jahre Stadtgründung gefeiert. Und noch immer gilt: Wer schon einmal die „Perle der Karibik“ erlebt hat, für den gilt: „My heart is in Havana“

Bereits Monate vor dem dreitägigen Spektakel ist Rolando Almirante nervös. „Wir haben nur drei Proben, das ist nicht viel“, klagt der kubanische Filmemacher und Mitglied des Organisationskomitees. Die Pläne sind durchaus ehrgei­zig: „Beinahe 900 Künstler werden die Vielfalt der Völker darstellen, aus denen sich die kubanische Na­ti­on gebildet hat“, erklärt Almirante.

„Feuerwerksraketen werden die Form von Palmen erzeugen, Leuchtkugeln erstrahlen in den Farben der Nationalflagge, auf riesigen Flatscreens soll alles übertragen werden.“ Zudem haben sich Prominente angekündigt: Königin Letizia von Spanien, Prinz William aus England, der Premierminister aus Russland. Auch die Herrscher aus Qatar und den Emiraten, die einen Teil der Finanzierung übernommen haben, wollen das große Finale erleben, zu dem natürlich auch Tausende Habaneros kommen.

Einst größer als New York

Der Anlass ist ein besonderer: Havanna feierte Ende 2019 das 500-jährige Bestehen, überall war zu lesen: „Por la Habana. Lo más grande.“ Für Havanna, die Größte. Dass ihre „Perle der Karibik“, wie Kubas Hauptstadt genannt wird, einzigartig ist, davon sind die Habaneros seit jeher überzeugt.

1519 legten die Spanier das Fundament. Die Lage in der Bucht war strategisch perfekt für ihre Handels- und Kriegsflotten. Bald galt Havanna als „Schlüssel zur Welt“, Mitte des 18. Jahrhunderts war die Stadt mit 70.000 Einwohnern größer als New York.

Die Aufmerksamkeit zum Jubiläum soll den Tourismus erneut in Schwung bringen. Der Boom der vergangenen Jahre hat zuletzt Dämpfer bekommen. Habana Vieja, Havannas Altstadt, wirkt an einigen Ecken wie leer gefegt, ein paar Restaurants und Bars bleiben sogar geschlossen. Viele Kubaner sagen: Das US-Embargo sei schuld. Überhaupt Trumps Politik.

Tourismus in Havanna weiter wichtig

Dabei sah es vor einigen Jahren gut aus. Als US-Präsident Barack Obama im Frühjahr 2016 Kuba besuchte, Raúl Castro die Hand schüttelte und einen Entspannungskurs ankündigte, glaubten viele Kubaner, ein neues Zeitalter auf der Zuckerinsel habe begonnen.

Kubaner eröffneten oder erweiterten ihre Paladares, privat geführte Restaurants, und ihre Casas Particulares, Privatunterkünfte. Sie arbeiteten als Touristenführer oder in den großen Hotels. Immer mehr der glänzend aufgepeppten Oldtimer waren auf den Straßen Havannas zu sehen. Die Touristen hat’s gefreut, auch die amerikanischen.

Dann kam Trump. Er machte Obamas Entspannungskurs rückgängig, untersagte amerikanischen Kreuzfahrtschiffen und Grup­pen die Einreise auf die Zuckerinsel, verhängte neue Sanktionen. Seit der Bruderstaat Venezuela tief in die Krise rutschte, hat Kuba ein wirtschaftliches Problem. Wieder mal. Die sozialistische Misswirtschaft kann das nicht auffangen, daher setzt das Land weiter auf den Tourismus, vor allem der europäische Markt steht im Fokus.

Neues Kempinski-Hotel

Das Capitolio, 1929 eingeweiht, bis zur Revolution Sitz des Repräsentantenhauses und des Senats, war damals eines der größten Gebäude der Welt. Es wurde restauriert und steht nun Besuchern wie­der offen. Auch das Gran Teatro de La Habana, dessen Nationalballett weltberühmt ist und wo 1920 Enrico Caruso trällerte, erstrahlt im neuen Glanz. Gegenüber am Parque Central mit der Statue des Nationalhelden und Dichters José Martí steht das neue Fünf-Sterne-Hotel „Gran Hotel Manzana Kempins­ki“. Von der chil­ligen Poolterrasse mit Bar und gutem, allerdings recht überteuertem Restaurant hat man einen atemberaubenden Blick über Alt-Havanna und das Meer.

Am anderen Ende des Prachtboulevards Prado eröffnete das Luxushotel „Paseo del Prado La Habana“ seine Pforten. Bereits einige Monaten länger begrüßt das „Iberostar Grand Packard“ seine Gäste, gebaut anstelle des altehrwürdigen Hotels „Grand Packard“. Dessen einstige Kolonialfassade ist zwar Teil des Neubaus, aber leider lässt die neue Innenarchitektur keine Reminiszenzen an das alte Hotel erkennen. Großer Spa-Bereich, mo­dern gestaltete Zim­mer, eine riesige Poolbar mit Blick auf Hafen und die Uferpromenade Malecón und das Restau­rant „Biscuit“ mit Haute Cuisine, die man bis­her in Havanna vergeblich suchte, lassen erahnen, wo­hin die Reise touristisch gehen könnte.

Szeneviertel Vedado und Miramar

Trendige Bars und schicke Restaurants in exponierter Lage am Meer begeistern vor allem junge Cubanos aus der wohlhabenderen Mittelschicht – auch das gibt es inzwischen auf Kuba. Diese Klientel hat kein Problem damit, für drei Euro ein Bier zu ordern. Das ist viel Geld für ein Land, in dem der monatliche Durchschnittslohn umgerech­net 30 Euro beträgt!

Wer abseits von Zigarren, Rum und Buena Vista So­cial Club zeitgenössisches kubanisches Flair erleben möchte, verlässt die Altstadt und taucht ein in die Stadtteile Vedado und Miramar. Dort, wo im 19. Jahrhundert eine riesi­ge Gartenstadt im Schachbrettmuster angelegt wur­de, pulsiert Havanna. Offiziere, Politiker, Bankiers, Aristokraten und Geschäftsleute, reich geworden durch die Zuckerwirtschaft, ließen dort Villen und Paläste bauen. Während des Ersten Weltkrieges begann der berüchtigte „Tanz der Millionen“, weil in Europa der Zuckeranbau zusammenbrach und Kuba zum Monopolisten aufstieg.

© Pixabay / Ba-Su © Pixabay /hoeldino © Pixabay / foxiz

Berühmte Eisdiele „Coppelia“

Zu dieser Zeit lagen bereits große Teile der kubanischen Wirtschaft in der Hand US-amerikanischer Unternehmer, die sich prächtig mit Diktator Batista verstanden. Die amerikanische Mafia ging auf der Zuckerinsel ein und aus. Ihr Boss, Meyer Lansky, bezog im „Hotel Nacional“ eine Suite und steuerte von dort aus Prostitution und Glücksspiel.

Hauptschlagader von Vedado ist die 23. Straße, dort steht Kubas berühmteste Eisdiele, das „Coppe­lia“, aber auch das ehemalige „Hilton“, das Fidel Castro und seine Revolutionäre nach der Einnahme Havannas 1959 beschlagnahmten, in „Habana Libre“ umbenannten und wo sie in einer Suite im 27. Stock ihr Hauptquartier einrichteten. Das „Yara“ nebenan mit seiner knallroten Fassade und dem al­ten Schriftzug aus den 40er-Jahren ist noch immer eines der größ­ten Kinos der Stadt. Am abschüssigen Teilstück der 23., an „La Rampa“, warten Cafés, Nacht­clubs, Restau­­rants, Kinos, Cabarets, Jazz­clubs. Der be­rühmteste, „La Zorra y el Cuervo“, bietet noch heu­te hochkaräti­ge Gigs an.

Der Schriftsteller Leonardo Padura, der in Havanna lebt, beschreibt im Roman „Der Nebel von gestern“ dieses Flair: „Ich glau­be, es war die aufregendste Stadt der ganzen Welt. Die Nacht begann um sechs Uhr abends und hörte nie auf. So um zwei Uhr morgens, als wäre es das Normalste der Welt, hast du zwischen Marlon Brando und Cab Calloway gesessen, gleich neben Erol Flynn und Josephine Baker.“

Hippes Havanna

Im „Café Madrigal“, gegründet vom Filmemacher Rafael Rosales, geht die kubanische Filmwelt ein und aus. Nur wenige Straßen weiter hat der Balletttänzer Michel Avalos die Bar „El Bohemio“ eröffnet, in einer alten Stadtvilla mit schöner Terrasse.

Die Straße weiter rauf, schon fast im Stadtteil Miramar, fällt ein altes Fabrikgebäude ins Auge. An den Wänden bunte Graffiti, an der Wand hängen Hammerhai-Skulpturen, deren Form an Oldtimer erinnern, daneben in großen Buchstaben: FAC. 2014 gründete der Musiker X Alfonso die „Fábrica de Arte Cubano“ als unabhängiges Kulturzentrum. Dort zeigen Künstler Werke und Performances, an denen auch die internationale Kunstwelt Interesse zeigt. Theatervorstellungen und Kinofilme locken das hippe Havanna.

Bunt, was Publikum und Flair angeht, wird es auch nebenan im „El Cocinero“, einer Bar mit Restaurant auf einer Dachterrasse der Fabrik.

Die Mutter aller Paladares

Nur wenige Straßen weiter besitzt Lilliam Domin­guez Palenzuela ihr Paladar, ein familiengeführtes Restaurant, von denen es auf Kuba viele gibt. In einem Paladar kocht meistens die Mama, die Kinder sind im Service, der Mann ist so ein bisschen „Mädchen für alles“ – und Manager. So war es auch bei Lilliam, als alles anfing. Doch die 75-Jährige, die aussieht wie höchstens 60, ist Kubas dienstälteste Paladar-Besitzerin. Als Fidel Castro wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage nach dem Zusammenbruch des Ostblocks in den 1990er-Jahren den Kubanern erlaubte, im kleinen Rahmen Privatwirtschaft zu betreiben, nutzten viele Kubaner die Chance.

Bei Julio und Iskra war es ein bisschen anders, wenngleich auch sie die Not antrieb, in dem kleinen Fischerort Baracoa etwas außerhalb Havannas ein Paladar aufzumachen. Gerade mal drei Tische, die große Tür zur kleinen Veranda lässt die Gäste auf das Meer blicken. Iskra schränkt ein: „Wir sind kein Paladar, auch kein Restaurant. Es ist unser Zuhause, das wir unseren Gästen öffnen.“ Als Gast sitzt man im Ess- und Wohnzimmer, die Küche ist die Küche des Hauses, privat geblieben ist noch das Schlafzimmer im hinteren Teil.

Julio ist Chirurg, seine Frau Iskra Logopädin, beide arbeiteten in derselben Klinik. Nun verdie­nen sie als Besitzer eines kleinen Restaurants mit gerade mal drei Tischen mehr Geld als früher im Krankenhaus …

Fine Dining im „Vistamar“

Nicht alle Restaurants, Bars oder Clubs können sich halten, immer wieder steht man vor verschlossenen Türen, wo man noch beim letzten Besuch Havannas einen tollen Abend verbrachte. Aber es gibt Ausnahmen, wie eben das Paladar von Lilliam. Oder das „Vistamar“. Vor einigen Jahren war das Haus aus den 50er-Jahren mit Pool direkt am Meer bereits eine beson­dere Adresse, war die Küche im Restaurant in der ersten Allee in Miramar auf hohem Niveau und die Lage direkt am Meer herausragend.

Das hatte sich offensichtlich herumgesprochen, der Besitzer konnte investieren, die Qualität der Küche machte noch mal einen Sprung nach oben. Die Präsentation und Qualität des Rinder-Carpaccios, des Ropa Vieja, einem kubanischen Klassiker aus gerupftem Rindfleisch, und des Fufu (Bananenpüree) hat inzwischen Fine-Dining-Niveau erreicht. Allerdings sich auch die Preise entsprechend gestiegen, nur die wenigsten Kubaner können sich das leisten.

Info Havanna

Die Ausbreitung von COVID-19 führt weiterhin zu Einschränkungen im internationalen Luft- und Reiseverkehr und Beeinträchtigungen des öffentlichen Lebens.

Beachten Sie daher die aktuellen Reiseinformationen des Auswärtigen Amtes.

Anreise

Nach Havanna direkt in 11 Stunden mit Condor; mit jeweils einem Stopp mit Air France/KLM in circa 13 Stunden, mit Iberia in circa 15 Stunden oder mit Air Europa in 15 Stunden; Ticket ab circa 770 Euro. condor.com | airfrance.de | klm.com | iberia.com | aireuropa.com

Casas Particulares Sehr günstig übernachtet man in einer Casa Particular, einer Privat­unterkunft mit Bed & Break­fast, von denen es inzwischen sehr viele gibt in Havan­na (und ganz Kuba), vor allem auch in Vedado und Miramar. In oftmals hübsch eingerichteten Zim­mern oder kleinen Apartments hat man Zugang zu authen­tischem ku­ba­nischem Leben. Gleichzeitig unter­stützt man die Kubaner, die in der Mangelwirtschaft Kubas auf De­vi­sen ange­wie­sen sind, und zu­dem ist es günsti­ger als in den großen Hotels (schon ab 18 Euro/ Nacht). Websites für die Vermittlung von Casas Particulares sind Kubahostal (Betreiberin Doro kennt alle Casas persönlich und ar­beitet mit zwei kubanischen Agen­tinnen vor Ort zusammen), Home­stay oder Casa havana particular. kubahostal.de | homestay.com | casahavanaparticular.com

Das könnte dich auch interessieren:

Bahamas – Hallo, Meerschwein