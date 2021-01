Hawaii Urlaub ist mehr als Beach and surf. Es locken heiße Vulkane und schneebedeckte Gipfel. Big Island ist die größte Insel von Hawaii. Keine ist vielfältiger: grüne Täler und schwarze Sandstrände, dichter Regenwald, der höchste Berg des Archipels, riesige Lavafelder und fünf aktive Vulkane.

Big Island ist fast doppelt so groß wie alle Inseln Hawaiis zusammen und präsentiert elf von 13 Klimazonen. Von den tiefgrünen Waimea-Tälern über tropischen Regenwald im Waipio Valley bis zum tiefschwarzen Sand von Punaluu Beach und den schneebedeckten Höhen des Mauna Kea. Der mit 4.205 Metern höchste Berg Hawaiis ist, gemessen vom Meeresgrund, mit 10.203 Metern sogar der höchste Berg der Erde, überragt er doch den Mount Everest um stolze 1.355 Meter.

Im Helikopter über den Vulkan Kilauea | © Pixabay / tommygbeatty Hawaii Volcanoes National Park | © Pixabay / Pexels Road closed | © Pixabay / cello5

Am Fuße des Vulkans



Kilauea bedeutet auf Hawaiianisch „spucken“. Und der jüngste und aktivste Vulkan der Insel macht seinem Namen alle Ehre: Seit 1983 wird Big Island kontinuierlich „bespuckt“.

Die Zeichen von Kilaueas heißem Schluckauf sind überall zu sehen, auch im Örtchen Pahoa am Fuß des Vulkans. Beim ersten Ausbruch ergoss sich ein Strom heißer Lava bis über den Friedhof. Moder vermischt sich mit salzigem Meeresgeruch.

„Wer hier lebt, liebt den Kilauea, auch wenn er eine zerstörerische Kraft hat“, sagt Petra Wiesenbauer, die sich vor 20 Jahren in und auf Hawaii verliebt hatte. Die Deutsche sieht den Vulkan nicht als Gefahr, sondern als Naturereignis. „Spiritualität ist hier tief verankert in der Natur. Man hat unendlichen Respekt davor. Für Hawaiianer ist es undenkbar, in den natürlichen Lauf einzugreifen“, erklärt sie.

Neues Lava-Land für Big Island

Bricht der Kilauea aus, werden keine Versuche gestartet, die Lava umzuleiten. Petra hat die Konsequenzen selbst zu spüren bekommen: Beim letzten spektakulären Gespucke im Mai 2018 wurden mehr als 700 Häuser in der Gegend zerstört, auch das Bed & Breakfast der Deutschen. „Das Leben geht weiter, eben etwas anders“, schreibt sie auf Facebook. Immerhin schaffe der Vulkan Neues und bereichere die Insel – eben auf seine Art. 2018 wuchs Big Island um 700 Hektar Lava-Land!

Die Vulkanwüste wirkt unendlich und unwirtlich. Um voranzukommen, mieten wir Mountainbikes, die wir nach einer Stunde an der Schotterstraße zurücklassen. In glühenden, üppigen Lappen liegt uns die neue Erde zu Füßen, manchmal in Zopf- oder Rippenmuster, dann wieder in den absonderlichsten Formen – surreal, finster, magisch. Die flirrende Hitze ist kaum auszuhalten. Dass es nieselt, merkt man kaum. Dabei ist der Regen praktisch: So fällt es weniger auf, dass einen bei so viel spektakulärer Naturgewalt und Hardcore-Aloha die Emotionen übermannen und ein paar Tränchen kugeln.

Hawaii Urlaub im Schnee: Mauna Kea



Hier oben breitet sich ein ganz neues Hawaii aus, schneekalt und überirdisch schön. Die Luft ist dünn. Vor uns stapeln sich fluffige Wolkengebilde, hie und da piekst die Spitze eines Berges durch die sich langsam pink verfärbende Zuckerwatte. In Sichtweite thronen die Teleskopkuppeln des Mauna-Kea-Observatoriums, das von Universitäten und Organisationen aus elf Nationen betrieben wird.

Die Atmosphäre wird mit jedem Zentimeter untergehender Sonne spaciger und schließlich spektakulär, als sich eine Millionenschaft von Sternen durch den Nachthimmel drückt. Die Höhenlage und das Fehlen künstlicher Lichtquellen sorgen für fantastische Bedingungen, um Sterne zu beobachten.

Die grüne Seite des Mauna Kea

Der 100 Hektar große Kalopa State Park und Recreation Area liegt ein wenig abseits der ausgetretenen Pfade, in der Nähe des Dorfes Honoka’a, etwa 15 Meilen östlich von Waimea. Die Lage des Parks hält den Verkehr in Grenzen. Wenn Sie die Einsamkeit suchen, haben Sie im hier im Hawaii Urlaub gute Chancen, sie zu finden. Da der Park an den windzugewandten Hängen des Mauna Kea liegt, fällt hier eine beträchtliche Menge an Regen. Dieser Niederschlag sorgt für einen bezaubernden und üppigen Urwald. Ein „einheimischer Wald“ versucht, das endemische hawaiianische Ökosystem zu erhalten, wie es vor dem Kontakt mit dem Menschen existierte. Die meisten der Pflanzenarten im Park waren auf der Insel, bevor die ersten Polynesier Hawai’i entdeckten und besiedelten.

Must do zum Abschluss des Hawaii Urlaub: Bodyboarding

Die acht Hauptinseln des Archipels sind berühmt für perfekte Surfbedingungen, aber auch für gefährlich hohe Wellen, Haie und starke Strömungen. In der Bucht von Waimea wartet Hawaiis größte Brandung mit bis zu 35 Meter hohen Wellen, das Adrenalin liegt geradezu greifbar in der Luft.

Big Island ist bekannt für Strände die alles andere als weiß sind, was den White Sands Beach Park (La’aloa Beach Park) zu etwas Besonderem macht. Er befindet sich neben einer Straße und ist leicht zu erreichen da er sich südlich von Kailua-Kona befindet. Am Ufer stehen ein paar Kokosnusspalmen, und Lavafelsen rahmen beide Enden des Strandes ein.

Die Bodyboarding- und Surfing-Bedingungen sind oft großartig, und wenn die Brandung hoch ist, sieht man hier viele Leute im Wasser sehen. Das muss man im Hawaii Urlaub probiert haben.

White Sands Beach Park | © Pixabay / migsheep Die Bodyboarding- und Surfing-Bedingungen sind oft großartig | © Pixabay / Justasurferdude

Info Hawaii Urlaub

Die Ausbreitung von COVID-19 führt weiterhin zu Einschränkungen im internationalen Luft- und Reiseverkehr und Beeinträchtigungen des öffentlichen Lebens.

Beachten Sie daher die aktuellen Reiseinformationen des Auswärtigen Amtes.

Anreise

Via Seattle mit Condor/Alaska Air­lines in 19,5 Stunden zum Kona In­ternational Airport, mit Lufthansa in 19,5 Stunden über San Francisco; ab 1.000 Euro. condor.com | lh.com

Übernachten

Kama’aina Inn Simple, saubere Zimmer; zentrale Lage, gute Basis für Aus­flüge auf den Vulkan Mauna Kea. DZ ab 125 Euro. kamaainainn.com

Grand Naniloa – A Doubletree by Hilton Authentischer Aloha-Geist trifft auf modernen Komfort! Das frisch renovierte Hotel liegt direkt an einer von Lavagestein gerahmten Bucht. Vom Zimmer aus geht der Blick hinaus auf die Hilo Bay und zum Mauna Kea. DZ ab 235 Euro. grandnaniloahilo.com

Webinfos zum Hawaii Urlaub

Tourismusbüro gohawaii.com/de