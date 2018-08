In diesen Hotel-Pools wird es nie langweilig. Sie sind spektakulär angelegt und man blickt aus dem Wasser auf Berge, Küsten, Wolkenkratzer oder in die Tiefe. Schwimmen oder schauen? Beides!

Abtauchen – und doch zwischen Himmel und Erde schweben. Das kann man im spektakulären Sky Pool. Er ist 25 Meter lang und auf Stelzen gebaut, seine Front und ein Teil des Bodens sind aus Glas. Das Hotel liegt im Südtiroler Pustertal, umgeben von Bergen, man kann also auch mal raus aus dem Wasser und wandern!

Der Cu-ba-Pool in der achten Etage bietet Aussicht auf die Skyline von Dubai. Schön! Doch was tut sich im Hotel so alles? Einfach ans gläserne Beckenende schwimmen, das in das Gebäude ragt – schon hat man unter sich die Lobby im Visier!

Nanu, keiner da? Sind wohl schon alle an der Bar beim Sundowner. Auch gut, hat man den Infinity-Pool für sich allein. Nur eine Glasscheibe trennt

jetzt von der glitzernden Skyline Bangkoks! Das 26-stöckige Hotel bietet 248 stylishe Zimmer und Suiten.

Berge satt: Die grünen Hänge der Luganer Voralpen, die im Westen des Comer Sees aufragen, sind ein Hingucker – ob vom Liegestuhl oder vom Pool aus. Für Touren über den See stehen kultige Riva-Motorboote bereit. Das luxuriöse Designhotel verfügt über 30 Suiten, gespeist wird in dem mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurant „Berton Al Lago“.

Tropischer Regenwald, Vulkankrater, alte Kokosnussplantagen und weiße Sandstrände – fertig ist das Inselparadies. Über die private Fidschii-Insel

verteilen sich 25 exklusive Villen, Privatsphäre ist garantiert. Da kann der Pool auch noch so transparent sein …

Cartagena liegt an der Karibik-Küste im Norden Kolumbiens. Das Hotel hat seinen Platz in der Altstadt – zum Strand sind’s nur etwa zehn Minuten. Man kann sich aber auch den Weg sparen und sich im Rooftop-Pool erfrischen, inklusive 360-Grad-Panoramablick über die Stadt.

Das Boutiquehotel steht im Stadtzentrum von Chiang Mai in Thailand. Auf der Dachterrasse genießt man beim Cocktail die Aussicht auf Stadt und Hügel ringsum – oder dreht ein paar Runden im Pool. Den Drink muss man dabei nicht aus den Augen lassen.

Langer Pool zwischen Glasfassaden und Bürotürmen: Das Fünf-Sterne-Haus, zu dem die Schwimmbahn gehört, steht mitten im Business-Viertel Singapurs. Der 30 Meter lange Infinity-Pool bietet Abkühlung und beste Aussichten auf die spektakuläre Architektur der Stadt.

Wie ein riesiger Balkon kragt der Pool an der Hotelfassade hervor. Schwindelerregend sind die Ausblicke auf Straßenschluchten und Bangkoks Skyline. Das moderne Luxushotel in asiatischem Design bietet 240 Zimmer und Suiten, es liegt nahe dem Diplomaten- und Geschäftsviertel.

