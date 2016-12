Hotel Wiesergut | Macht nix!

Das Wiesergut in Hinterglemm empfiehlt sich mit 24

Suiten und reduziertem Design ganzjährig für die

kleine Flucht aus dem Alltag. Im Angebot: Unter anderem

Skifahren, Berg- oder Biketouren oder: Nichtstun

Kühe gaben über Jahrzehnte den Ton an, wo seit 2012 das „Wiesergut“ von Martina und Sepp Kröll steht. Am Ende von Hinterglemm, in Wiesern, stand bis dahin der alte Hof der Pinzgauer Familie Kröll.

Beim abendlichen Talk & Greet an den Tischen des Restaurants mag Gastgeber Sepp mit seinem langen, nach hinten gegelten Haar, kräftigem Bart und Designerjeans wie ein Hipster wirken – er ist aber keiner. Der Hotelier hat sich ein gesundes Maß an Bodenständigkeit bewahrt und kümmert sich täglich um das Vieh im Stall und auf der Alm.

Slowfood by Mama

Die Frühstücksbutter ist hausgemacht, das Brot backt die Frau Mama. Mithin beschert das Boutiquehotel mit seinen sieben Garten- und 17 Gutshofsui­ten einen Hauch von Bauernhofurlaub und treibt das po­puläre Lifestyle-Mantra von Regionalität und „home­made“-Produkten auf die Spitze – aber eben ungekünstelt.

Vieles, was auf den Tisch kommt, stammt von der familieneigenen Landwirtschaft Auch alpenländische Klassiker stehen auf der Menükarte Restaurant des „Wiesergut“ – viel Stein, Holzboden und kein Schnickschnack Ruhebereich des SPA mit offenem Kamin und Blick auf Bergwiesen Vorn die Garten Suiten, dahinter das Hauptgebäude Analoges Kurzweilangebot

Und konsequent: Der Frühstücksspeck, das Fleisch vom Milchkalb, Milch und Eier stammen aus eigener Erzeugung, der Wildkräutersalat und die hausgemachte Mar­me­laden aus dem eigenen Garten.

Melken und Massagen

Bei so viel exzellentem Essen zwischen österreichischen Klassikern und modernem Crossover freut sich das grüne Gewissen der trendbewussten Gästeschar. Wer will, kann einmal im Monat sogar richtig mit anpacken beim Melken, Ausmisten und Kühefüttern – Nagelprobe für alle Lumbersexuals unter den Augen von Sepp Kröll.

Wem vom ständigen SUV-Fahren oder Computerarbeiten Nacken oder Schultern schmerzen, der weiß sich bei Christoph Pielech und seiner Frau Justyna, beide ausgebildete Physiotherapeuten, in den besten, spürbar kundigen Händen.

Auf jedem Gipfel eine Liftstation

Der Spa-Bereich umfasst Pool, Dampfbad, Sauna und Fitnessraum. Der Blick aus dem großen Panoramafenster der Sauna fällt auf eine steile, friedliche Kuhweide.

Garten Suite: Groß, hell, mit privatem Hot Tub Garten Suite: Vor allem im Winter ist der Kamin unschlagbar Spa-Bereich: ausreichend langer Pool, Sauna und Dampfbad, nebenan ein Fitnessraum

Ein trügerisches Bild: Die Hänge sind mit unzähligen Schneekanonen gespickt. Auf jedem Gipfel eine Liftstation. Schließlich befinden wir uns, so brüllen es Plakate in die Welt, im „Home of Lässig“ (orthografisch wie inhaltlich das Peinlichste, das mir als Claim für ein Wintersportgebiet untergekommen ist).

Das größte Skigebiet in Österreich überzieht die Berglandschaft mit „270 Kilometer bes­tens präparierten Abfahrten, 70 moderns­ten Seilbahn- und Liftanlagen, zahlreichen Snowparks, Freeride Parks, Flutlichtpisten, SkiMovie-, Speed- und Rennstrecken, Snow Trails und Rodelbahnen“. ADHS als touristisches Konzept. Nun gut.

Skifoan oder wandern

Die Gäste des „Wiesergut“ haben über die keine 200 Meter entfernte Zwölferkogelbahn direkten Zustieg zum Ski-Circus Maximus der Kitzbüheler Alpen. Brett­verächter finden in Saalbach-Hinterglemm gut 140 Kilometer geräumte Winterwanderwege, können geführte, rund vierstündige Schneeschuhwanderungen buchen oder sich in die Höhenloipe respektive die zehn Kilometer lange Talschlussloipe werfen.

Und in der warmen Jahreszeit? Da kann man als Wanderer (wo bitte bleibt ein hipper Anglizismus?) „auf 400 Kilometern die Seele baumeln lassen“ (O-Ton Werbung) oder als „Wiesergut“-Gast kostenlos auf einem E-Bike von Rotwild eine der vielen MTB-Strecken in Angriff nehmen.

Oder auch mal nix tun!

Auf wilde Biker warten haarsträubende Down­hills und über 400 Kilometer spezielle Wege und Trails an vier Bergen. So wird das „Home of Lässig“ am Ende zum „Home of Stressig“: Powern, Biken, Trail Running, Skyven, Bockerl, Tubing, Jumpen, Klettern, Paragliden, Baumzipfelwandern, Adrena­lin bis zum Hals und Schweiß aus allen Poren.

Kann man machen, muss man aber nicht. Nix machen kann so gut tun. Entspannen. Gedanken fliegen lassen. Gutes genießen. Und den inneren Schweinehunde ruhig kläffen lassen. Damit aus der kleinen Alltagsflucht nicht wieder eine Anstrengung wird.

Gartensuite (55 Quadratmeter) für zwei Personen mit Frühstück ab 420 Euro. Package für zwei Nächte und zwei Personen mit Slow-Food-HP ab 880 Euro.

Ihr wollt lieber die kompletten Reportagen zu unseren Zielen lesen und von vielen reportergetesteten Tipps und Adressen in den Info-Guides profitieren? Dann empfiehlt sich unser flexibles Zeitlos-Abo oder eines unserer attraktiven Prämienabos

Um unser Magazin als E-Paper zu lesen, einfach die kostenlose App holen und Wunschausgabe (4,99 Euro) laden. Hier geht’s – natürlich nur mit mobilen Endgeräten – direkt zu den Stores von Apple, Google und Amazon