Wohnmobil oder Mietauto sind bekannte Transportmittel, um Kanada zu bereisen. Jetzt gibt es die Möglichkeit, ein Stückchen Kanada mit dem Hausboot zu entdecken – ohne Vorkenntnisse oder Bootsführerschein, ganz nach dem Motto: Sei dein eigener Kapitän! Le Boat, Europas größter Hausbootanbieter, eröffnet im Mai 2018 erstmalig eine Abfahrtsbasis in Smiths Falls am Rideau Canal in der Provinz Ontario mit Hausbooten für zwei bis neun Personen.

Der Rideau Canal, UNESCO Weltkulturerbe und das älteste, dauerhaft betriebene Kanalsystem Nordamerikas, ist ein ideales Fahrgebiet für führerscheinfreien Hausbooturlaub. Insgesamt stehen 202 km befahrbare Wasserwege zwischen Ottawa und Kingston zur Verfügung. Besonders reizvoll ist die Kombination aus Flüssen, Seen und Kanälen sowie einem einmaligen Naturerlebnis, malerischen Dörfern und pulsierenden Städten.

Dabei ist der Weg das Ziel: Hausbooturlaub ist geprägt von Entschleunigung und einer Prise Abenteuer. Es ist eine flexible, individuelle Art Urlaub zu machen und ein wunderbarer Weg, um Zeit mit der Familie oder Freunden zu genießen und schnell zu entspannen. Die Crew alleine entscheidet, wie weit sie fahren und wo sie anhalten möchte.

Bei einer Geschwindigkeit von maximal 12 km/h kann man die vorbeiziehende Landschaft in vollen Zügen genießen. Mit nur einem Vorwärts- und Rückwärtsgang sowie einem Steuerrad wird das Boot manövriert. Der Bootstyp „Horizon“, der in Kanada buchbar ist, hat sogar ein Bug- und Heckstrahlruder, die das Manövrieren erleichtern.

Kulturelle Vielfalt

Einer der Höhepunkte eines Hausbooturlaubs auf dem Rideau Canal ist der Besuch von Ottawa, eines der kulturellen Zentren des Landes am Rande atemberaubender Natur – einige der weltbesten Kulturereignisse und Festivals finden in Ottawa statt.

Farben, Bewegung, Musik … all das gehört zu den traditionellen Pow Wows der American Natives, wenn sie zusammenkommen, um die Vergangenheit zu ehren. Unterwegs warten am Wasserweg zahlreiche Sehenswürdigkeiten auf die Besucher, wie zum Beispiel Chaffeys Lockstation, ein Museum mit vielen Infos über den Kanal, ‘Granny Seeleys’ Handelspost am Haskins Point oder Watson’s Mill in Manotick, eine der wenigen noch arbeitenden Schrotmühlen in Nordamerika. Merrickville gilt als Kanadas hübschestes Dorf und wird als “Juwel des Rideau” bezeichnet.

Aktiv an Land

Mit rund fünf Fahrstunden täglich bleibt genug Zeit für spannende Abenteuer an Land: Wanderungen auf wilden Pfaden, eine Rad- oder Kanutour, ein Angel- oder Badestopp oder ein Picknick am Ufer der einmaligen Seenlandschaft sind Teil eines Hausbooturlaubs in Kanada.

Genuss entlang des Rideau Canals

Die Le Boat Hausboote haben eine komplett ausgestattete Küche, aber auch an Land warten kulinarische Genüsse: Die Perth Brauerei mit seiner großen Variation an erfrischenden Bieren bietet leckeres Dunkelbier mit einem Schuss Ahornsirup – typisch für Kanada. Für eine Weinprobe eignet sich Westport, wo Scheuermann Vineyard & Winery geführte Touren anbietet. Portland ist bekannt für Käse: Der Besuch der Forfar Cheese Factory, die älteste Käserei in Ontario, lohnt sich allemal für die köstliche Auswahl an regionalem Käse. Das beste Eis am Rideau Canal gibt es wahrscheinlich bei Westport’s Vanilla Beans und Merrickville’s Downtowne Ice Cream Shop. Nicht zuletzt locken in Seeley’s Bay die handgemachten Schokoladen-Kreationen von Cindy und Derek.

Wer noch etwas Zeit oder seinen Flug über Toronto gebucht hat, sollte die aufregende Metropole mit seinem Wahrzeichen, dem CN Tower, auf keinen Fall verpassen! Toronto ist nach New York City die Stadt mit der zweitgrößten Anzahl an Wolkenkratzern in Nordamerika. Auch Shopping-Fans kommen hier voll auf ihre Kosten zum Beispiel in der riesigen Eaton Centre Mall oder auf der mondänen Mink Mile.

Mehr …

Mietpreis pro Boot und Woche:

Typ Horizon 2 für 4 Personen (2 Kabinen) = ab 1.655 Euro

Information und Buchung finden Sie bei Le Boat

Tel. +49 (0)6101 55791 12