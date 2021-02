Kanutour Schweden – kommst du mit auf ein 9-tägiges Abenteuer in der schwedischen Wildnis? Wir alle finden uns momentan in derselben Situation wieder: Zuhause eingesperrt, weit weg von unerforschten Ländern und des freien Lebens. Jedoch befindet sich ein kleines Licht am Ende des dunklen Tunnels, und dort steht ein Kanu für dich bereit! Packe alle negativen Einstellungen beiseite und plane deinen Sommer mit einem COVID-sicheren Konzept in der weiten und unberührten Natur Schwedens.



Ein unglaubliches Abenteuer wartet auf dich!



Ab in die freie Natur ohne Einschränkungen, weit entfernt von dem alltäglichen Leben und vor allem von den Medien – ein digitaler Detox, um wieder die wesentlichen Dinge des Lebens schätzen zu lernen. Es gibt nur dich, deine Reisebegleitung, euer Kanu und die wilde Natur. Abends am Lagerfeuer sitzen, gutes Essen genießen und viel Spaß mitten im Nirgendwo haben.

Das klingt doch einfach genial, oder? Diesen Sommer wartet ein unglaubliches Abenteuer auf dich: Die unberührte Natur Skandinaviens mit dem Kanu zu entdecken. Ihr fahrt von Insel zu Insel, sucht euch euren privaten und perfekten Schlafplatz aus und werdet von der Schönheit der Natur, die ihr ganz für euch allein haben werdet, begeistert sein.

Wo findet die Kanutour Schweden 2021 statt?

An der Grenze zwischen Schweden und Norwegen liegt Värmland, das Land, in dem man noch aus Seen trinken und in der Wildnis zelten kann. Die perfekte Kulisse, um das Abenteuer des Lebens zu erleben und sich selbst auf die Probe zu stellen. Das Basislager liegt in Glaskogen und wird von den Seen Stora Gla und Övre Gla umgeben, auf welchen ihr unterwegs sein werdet.

Unterwegs gibt es verschiedene Schutzplätze, auf denen ihr in einer offenen Holzhütte einen Schlafplatz finden und ein Lagerfeuer vorbereiten könnt. Euer Kanuerlebnis startet im Basislager, wo ihr von den Rangern in Themen rund um das Kanufahren eingeführt werdet und wo euer Abenteuer auch wieder enden wird.

Wie kann ich mir die Kanutour vorstellen?

Im Sommer 2021 wird jede Woche eine 9-tägige Kanutour Schweden organisiert. Am Ankunftstag erhaltet ihr ein Routenbuch, in dem ihr vorgeplante Tagestouren einsehen könnt, sowie die Stellen an denen sich die Schutzplätze befinden. Jedoch müsst ihr die vorgeplanten Routen nicht abfahren, denn diese dienen alleine als kleine Richtlinie. Wählt eure eigene Route und bestimmt jeden Tag auf’s Neue, wohin ihr fahren wollt und vor allem wie lange ihr unterwegs sein wollt – ihr bestimmt alles ganz allein!

Am ersten Tag, dem Ankunftstag, erhaltet ihr verschiedene Einführungen der Ranger, das Kochset sowie auch einen GPS Tracker. Dann ruht ihr euch eine Nacht im Basislager aus, denn am nächsten Tag startet eure Reise auf das Wasser. In Värmland darf man zelten, wo man will, egal ob große oder kleine Insel. Freiheit ist hier pures Glück!

Für das leibliche Wohl muss auch gesorgt werden!

Was wäre ein Kanutour-Abenteuer ohne die richtige Verpflegung? Hier habt ihr mehrere Möglichkeiten. Die Erste ist, sich selber Verpflegung mitzunehmen, falls ihr beispielsweise mit eurem eigenen Auto anreisen wollt – überhaupt kein Problem! Aber denkt daran, dass ihr nicht zu viel mitnimmt und eure Versorgung richtig plant, denn ihr müsst alles in eurem Kanu verstauen und auch transportieren können.

Die zweite Option lautet „Überlebens-Essenspaket“. Dieses könnt ihr als normale oder auch als vegetarische Variante bei eurer Buchung erwerben. Es besteht aus vielerlei Dingen, wie z.B. Trockennahrung (welche mit heißem Wasser zu etwas Leckerem gezaubert wird), süßen und salzigen Snacks, schwedisches Knäckebröd, Energieriegel und vieles mehr! Da bekommt man doch direkt Hunger!!

Hilfe! Ich war noch nie mit einem Kanu unterwegs.

Keine Sorge! Mit einer gesunden Grundkondition, Ausdauer und allen Anleitungen, die ihr vor Ort erhaltet, seid ihr perfekt auf die Woche auf dem Wasser vorbereitet!

Mehr Infos zur Kanutour Schweden und Anmeldung

Ihr seid einfach nur begeistert und möchtet mehr Informationen über die Anreise, die Preise, die Route etc. der Kanutour Schweden erhalten?

Auf www.derkanutrip.de findet ihr alle Details.

Reichen euch diese noch nicht? Dann ladet euch auf der Webseite das Kanu Trip Magazin herunter und erhaltet noch viele weitere Fakten und interessante Geschichten!

