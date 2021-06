Wir haben Ostseeurlaub Tipps an der fast 1.000 Kilometer langen deutsche Ostseeküste die abseits der Touristenströme liegen und doch ganz nah am Meer sind. Entdecken Sie die Vielfalt zwischen Usedom, Rügen und Flensburg.

Ostseeurlaub im Klützer Winkel

Auf halber Strecke zwischen Usedom und Flensburg machen wir einen Stopp an der Lübecker Bucht. Ostseeurlaub am Timmendorfer Strand, Scharbeutz, Grömitz – kennt man. Wir machen Stopp im ehemaligen Niemandsland an der ehemaligen deutsch- deutschen Grenze zwischen Priwall und Boltenhagen im Klützer Winkel. Die Küstenlandschaft bei Barendorf ist noch naturbelassen und gerade für Hundebesitzer ideal für einen Strandurlaub. Hier kann man seine Vierbeiner an den langen Küstenabschnitten richtig laufen lassen.

Wer hier unterwegs ist, sollte seine Fahrräder dabeihaben. Entlang der Küste verläuft der Ostseeküstenradweg. Traumhaft schön verläuft der hier teils auf einem früheren Kontrollweg der Grenzwache der DDR entlang der Steilküste. An verschiedenen Punkten lohnt es sich nicht nur wegen den schönen Ausblicken auf die Steilküste und die Ostsee anzuhalten – Informationspunkte zu den dramatischen Fluchtversuchen bis in die 80 er Jahre hinein erinnern eindringlich an diese heute fast vergessen Zeit.

Die größte barocke Schlossanlage Mecklenburgs

Hier oben im Klützer Winkel ist noch vieles naturbelassen und die Zeit läuft entspannter. Schöne alte Baumalleen führen zu kleinen Dörfern mit kleinen Schlössern und Herrenhäusern. Und was man nicht vermutet – im 3.000 Einwohner Ort Klütz befindet sich die größte barocke Schlossanlage Mecklenburgs – das Bothmer Schloss.

Bei einem Besuch lohnt es sich die Schlossanlage mit dem Landschaftsgarten, dem Wassergraben und den vielen Wegachsen mit ihren spalierartig gepflanzten Bäumen zu besichtigen.

De Lütt Kaffeebrenner

Was sich nach einer Kaffeerösterei anhört ist eine kleine Schmalpurbahn, die von Klütz nach Reppenhagen durch die ländliche Idylle des Klützer Winkels führt. Nicht so bekannt wie der „Rasende Roland“ auf Rügen, macht die kleine Schmalspurbahn aber ordentlich Dampf und lohnt sich, auch wenn Strandwetter ist.

Die Strecke diente einst dem Güterverkehr ganz besonders während der Erntezeiten. Unter anderem wurde auch Getreide zu den Speichern und Mühlen geliefert, die dieses auch für die Herstellung von Malzkaffee verarbeiteten, den so genannten Muckefuck.

Ostseeurlaub Tipps im Klützer Winkel

Bothmer Schloss – nur vier Kilometer südlich der Ostsee liegt Schloss Bothmer inmitten einer idyllischen Parkanlage.

https://www.mv-schloesser.de/de/location/schloss-bothmer/

De Lütt Kaffeebrenner – täglich ab Mai – Oktober

https://www.stiftung-deutsche-kleinbahnen.de/

