Last exit Beijing? | Last exit Kirgisistan!

Keno Stocks ist 20 und damit jünger als sein Peugeot 106.

Mit dem will er von Oberbayern nach China. Allein.

Ohne Masterplan. Aber mit viel Abenteuerlust.

Und dem Pech, mit dem Auto letztlich nicht in China

einreisen zu dürfen. Doch seine 9. und letzte Etappe

beschert ihm nochmal ein furioses Finale: Kirgisistan.



Kirgisistan ist ein Land, dessen Schönheit so atemberaubend ist, dass ich gar nicht erst versuchen werde, es in Worte zu fassen. Benutzt stattdessen die Google-Bilder-Suche. Besser noch: Fliegt einfach hin. Für diesen Text werde ich mich auf einen Aspekt Kirgisistans beschränken, der auf den ersten Blick unwichtig erscheint, in Wahrheit aber ein kulturelles Fundament der Kirgisen bildet: vergorene Pferdemilch.

Alles, was in Kirgisistan existiert, kann im Grunde genommen in zwei Kategorien eingeteilt werden:

1. Nicht-materielle Dinge wie zum Beispiel Gedanken, Träume, Emotionen oder Steuerschulden

und

2. Dinge, die aus Pferd gemacht sind.

Einer der prominentesten Auswüchse dieser Kultur ist das sogenannte Kymyz. Wikipedia definiert dasselbige etwas euphemistisch als „Fermentierte Stutenmilch“ und empfiehlt es als Milchersatzgetränk für Menschen mit Laktoseintoleranz. Wikipedia scheint dabei anzunehmen, dass es Menschen gibt, die lieber saure, klumpige, alkoholische und sprudelnde Milch mit deutlichen Nuancen von Pferdeäpfeln trinken, bevor sie gar keine Milch trinken.

Ich hatte das groß Privileg, von einer kirgisischen Hausfrau in das Geheimnis der traditionellen Herstellung von Kymyz eingeweiht zu werden. Wie so oft ist es verblüffend einfach, wenn man erst mal weiß, wie es geht: „Man nehme einen Eimer frische Pferdemilch und stelle ihn solange in eine Ecke, bis er anfängt, einen bestialischen Gestank abzusondern. Immer, wenn man mit seinem Ehegatten einen heftigen Streit hat, versetzt man dem Eimer einen wütenden Tritt, sodass die Milch während des Fermentationsprozesses mindestens dreimal täglich gut durchmischt wird.“

Sieht nach Alpen aus! Das traumhafte Tian-Shan-Hochtal auf über 2.000 Metern Seehöhe bietet schroffe Berggipfel, alpine Flusslandschaften und Gletscher Das sieht schon eher nach Zentralasien aus! Die Kathedrale der heiligen Dreifaltigkeit in Karakol

Sicherlich, wenn ich hier so über dieses Nationalgetränk herziehe, welches in Kirgisistan so eine Bedeutung hat, dass sogar die Hauptstadt Bischkek nach dem zur Herstellung benötigten Eimer benannt wurde, dann versuche ich damit in der Hauptsache von der demütigenden Tatsache abzulenken, dass meine deutschen Geschmacksknospen im Gegensatz zu denen der Kirgisen hoffnungslos verweichlicht sind.

Tatsächlich wird Kymyz nicht etwa deshalb getrunken, weil es in Kirgisistan nichts anderes gäbe, sondern weil es, sofern man sich an den Geschmack gewöhnt hat, wohl um ein gesundes und äußerst nahrhaftes Lebensmittel handelt.

Auch einige westliche Heilpraktiker preisen mittlerweile Kymyz im Internet und behaupten, es sei sehr gut für die Darmflora. Damit unterstellen sie freilich, es wäre für die Darmflora sehr gut, schleunigst und möglichst vollständig den Darm zu verlassen und in eine Toilettenschüssel umzusiedeln. (Das mit Bischkek ist übrigens kein Scherz: Die Hauptstadt Kirgisistans wurde TATSÄCHLICH nach dem Eimer benannt, der verwendet wird, um Kymyz herzustellen.)

Achtung: Es folgen ein fürchterlich abruptes Ende und ein sehr unrunder Schluss. Ich bin nämlich unfähig, über Tatsachen zu schreiben.

Hier, in Kirgisistan an der Grenze zu China endet meine Reise und ich wünschte, ich könnte euch jetzt eine irre, abenteuerliche Geschichte auftischen, warum das der Fall ist, aber wie so oft ist die unnehmbare Hürde auch in diesem Fall die schnöde Bürokratie. In Bischkek werden seit einigen Wochen keine Visa mehr an Nicht-Kirgisen vergeben. So einfach ist das. Und im Gegensatz zu allen anderen Polizei-, Grenz- und Regierungsbeamten in Zentralasien lassen sich die chinesischen Grenzer von einem lasziv aus der Tasche gezogenen 100-Dollar-Schein nicht dazu bewegen, ihre juristische Flexibilität unter Beweis zu stellen.

Kultur: Sightseeing in Bischkek Natur: Wildcampen in der kirgisischen Steppe

Also möchte ich diesen letzten aller Absätze darauf verwenden, euch einen ausnahmsweise ernstgemeinten Ratschlag zu geben. Solltet ihr im nächsten Jahr Lust bekommen, nicht schon wieder in die Ferienwohnung in Westspanien oder zum Schwager nach Schweden zu fahren, dann fahrt nach Albanien, Georgien oder Kirgisistan. Es gibt wahrscheinlich keine anderen Länder auf der Welt, in denen man mit derart kurzer Anreisezeit und für derart wenig Geld eine derart umwerfende Landschaft vorfindet und zwar ohne Geländer, Infotafeln, kostenpflichtige Wanderwege, batteriebetriebenen Audioguides und Traditional-Cooking-Kursen, dafür mit wilder, unberührter Natur, haarsträubenden Busfahrten, durchweg herzlichen, gastfreundlichen Menschen und einer wirklich fremden, authentischen Kultur. Die schönsten Erlebnisse meiner Reise sind diesen Attributen dieser Länder geschuldet und ich freue mich schon riesig darauf, zurückzukehren, um mit dem Entdecken und Erleben weiterzumachen. Wir sehen uns dann da!

