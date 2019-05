Alle, die der schnelllebigen Zeit entfliehen, Energie tanken und langfristig bewahren wollen, finden auf der kroatischen Insel Lošinj ein kleines Paradies. An der tiefblauen Adria in der idyllischen Čikat-Bucht reihen sich die Perlen der Lošinj Hotels & Villas Hotelgruppe auf.

Eingefasst von dem Duft der Pinien und Zypressen lässt sich hier der Alltag vergessen und Urlaub auf höchstem Niveau genießen. Mit ein wenig Glück sieht man Delfine durchs Wasser springen. Seit über 130 Jahren verspricht die Insel ihren Gästen reine Luft und ein angenehmes mildes Klima. Ursprünglich für den mondänen Wiener Adel als romantisches Urlaubsdomizil geschaffen, hat sich das Boutique Hotel Alhambra den Charme der kaiserlichen und königlichen Epoche bewahrt und bringt ihn dank neu gestaltetem Anbau und zeitgenössischen Designelementen in die Moderne.

Zwei Hauben im Gault&Millau-Guide 2019

Wie es sich für ein Boutique Hotel gehört, bietet es eine begrenzte Anzahl an Zimmern und Suiten, die nach den großen Seefahrern der lošinjer Geschichte benannt wurden. Ein hoteleigener Strand verspricht viel Privatsphäre. Exklusivität wird auch in der Küche großgeschrieben. Von den Fischern des Ortes erhält das Hotel den besten Fang und von den Bauern die Ernte frisch in die Küche geliefert. Von der Qualität zeugen Auszeichnungen wie zwei Hauben im Gault&Millau-Guide 2019. Nicht umsonst zählt das Boutique Hotel Alhambra zur ausgewählten Kollektion der Small Luxury Hotels of the World.

Das Hotel Bellevue wurde erst 2014 eröffnet Die Executive Suite mit Meerblick im Hotel Bellevue Die Zimmer im Hotel Bellevue sind großzügig und hell Die Terrasse des Hotel Bellevue liegt direkt am Meer

Das erste japanische Restaurant auf einer kroatischen Insel

2014 eröffnete das Hotel Bellevue, das für Erholungssuchende keine Wünsche offen lässt. Lichtdurchflutete Suiten mit Terrassen öffnen sich zum Meer für den Ausblick auf den Sonnenuntergang. Der Genuss der schöneren Seiten des Lebens setzt sich in der gehobenen Küche des Hotels fort. Seit dem Sommer 2018 verwöhnt es seine Gäste zusätzlich mit dem Restaurant Matsunoki, dem ersten japanischen Restaurant auf einer kroatischen Insel. Der große Wellnessbereich bildet das Herzstück der Anlage und lässt Erholungssuchenden keine Wünsche offen: Ein Privatstrand mit Sonnenliegen sowie ein Außenpool mit Meerwasser laden zum sommerlichen Badevergnügen ein. Ein beheizter Innenpool mit Meerwasser steht für kühlere Tage bereit. Dazu begeistert der Wellnessbereich namens Bellevue Spa Clinic mit verschiedenen Saunen, stilvollen Ruheräumen und einem weitläufigen Garten mit Jacuzzis und Sonnenliegen.

Urlaub ganz privat

Die ebenfalls aus der Zeit der österreichisch-ungarischen Monarchie stammende Villa Hortensia bietet ein exklusives Wohngefühl in nur zehn Zimmern. Ein Concierge, ein Koch sowie ein eigener Butler sorgen für das uneingeschränkte Wohl der Gäste. Ein Pool sowie ein Privatstrand bieten Erholung in der privaten Oase. Die Villa ist nur als gesamte Einheit zu mieten und bietet Platz für maximal 20 Personen.

Die Anreise auf das kroatische Eiland wird mit der Flugverbindung der Silver Air noch kürzer. Vom 15. Juni bis 28. September 2019 fliegt die Airline Silver Air direkt von Zagreb, Venedig und Lugano auf die Insel Lošinj. Mit direktem Anschluss zu den internationalen Flügen aus vielen deutschen Großstädten ist man in nur zwei Stunden direkt im kroatischen Paradies.

Vom Festland aus ist Lošinj mit dem Auto oder Bus erreichbar. Fähren starten ab Brestova auf der Halbinsel Istrien oder über die Insel Krk. Darüber hinaus können Gäste mit dem Boot, Schiff und dem Katamaran aus Rijeka, Pula, Venedig und Zadar anreisen.

Info

www.losinj-hotels.com