Mauritius | Tropentraum für alle

Die Île aux Cerfs ist bewohnt von Affen, die man über­all sieht, … und angeblich bis heute von den namengebenden Hirschen. Die sieht man aber nicht. Der Tagesausflug auf die Insel gehört zu den beliebtesten Trips von Mauritius-Urlaubern, entsprechend viel los ist entlang des Vier-Kilometer-Sandstrands. Vor allem an einem Sonntag, wenn sich zu den Touristen noch viele Einheimische gesellen, die zum Picknick in Familienclan-Stärke anrücken. Das Schöne am Strand ist, dass er immer wieder von blickdichten Felsen unterbrochen ist, die eine Art natürlicher Beach-Separees schaffen, in de­nen zum Plätschern der Wellen geturtelt werden kann. Ganz ideal für die wichtigste Klientel, schließlich rangiert Mauritius in den Top Ten der Traumziele für den Honeymoon ganz oben.

Viele geben sich auch das Ja-Wort in der Tropenhitze, am weißen Strand eines Luxushotels, in einem U-Boot mit bunten Fischen als Trauzeugen oder in der hübschen Kapelle Notre-Dame Auxiliatrice am Cap Malheureux im Inselnorden. Und zum Beach-Ausflug auf die Île aux Cerfs bringen nicht wenige Pärchen ihren eigenen Hochzeitsfotografen mit.

Anstrengend: Schildkröten-Sex

Geheiratet wird auch auf der Île aux Aigrettes, dabei weit weniger pompös. Landschildkröten-Sex ist zudem ein eher anstrengendes Prozedere für beide Beteiligten, „bei dem die Oberseite der Panzer eine wichtige Rolle spielt“, wie Rangerin Angelique von der Mauritius Wildlife Foundation erklärt. „Der Teil gehört zu den sensibelsten Zonen überhaupt, drum bitte nur ganz vorsichtig anfassen!“ Das Inselchen, das vom Strand bei Mahébourg aus so unscheinbar wirkt, entpuppt sich als Tummelplatz sonderbarster Kreaturen.

Das Naturreservat ist Refugium einer ursprünglichen Flora und Fauna, wie sie auf der Hauptinsel längst verschwunden ist. Auf den grauen Ästen der Ochsen- und Rattenbäume des lichten Inselwalds hocken Exemplare der rosa Mauritioustaube wie angewurzelt, und würden sie nicht relaxt gurren, könnte man meinen, sie seien gar nicht echt.