Luxuriöse Suiten im historischen Stadthaus im Herzen von Meran. Dieses wohl zentralste Hotel Merans macht Lust auf einen außergewöhnlichen Urlaub. Einzigartiges und außergewöhnliches Design, urbane Substanz, zuvorkommende Gastgeber, liebevoll arrangierte Details, Wärme und Gemütlichkeit und eine große Portion Individualität sorgen tagtäglich für das gewisse Etwas.

Boutiquehotel SuiteSeven

Wer Individualität und eine Prise Extravaganz bevorzugt, wird die Suiten im neuen Boutiquehotel SuiteSeven in der Altstadt von Meran lieben. Mit viel Feingefühl sanierte die Familie Siebenförcher, bekannt für ihre gleichnamige Traditionsmetzgerei, ein historisches Stadthaus unter den Lauben. Entstanden sind zwölf exklusive und geräumige Suiten – jede anders und jede ein Hingucker.

Modernes Design im historischen Stadthaus

Zeitgenössisches Design trifft auf mittelalterliches Gemäuer. Mit formschönen Hinguckern von italienischen und internationalen Designerlabels werden bewusste Akzente gesetzt. Eine harmonische Verbindung von urbanem Style und dem Charme der Vergangenheit, einfach unvergleichlich! Kreativ, vielfältig und kosmopolitisch. Designer: Foscarini, B&B, Antonio Lupi Milani, Tom Dixon, Christian Home, Pedrali, Artemide

Willkommen im Herzen von Meran

Mitten in der Laubengasse, direkt in der Einkaufsstraße unter den Meraner Lauben, befindet sich dieses kleine Designhotel. Zentraler in der Altstadt geht nicht!

Klein & Fein

Im kleinen und feinen Designhotel mit nur zwölf individuellen Suiten wird persönlicher Service großgeschrieben. Täglich kümmert sich das Team um Familie Siebenförcher persönlich darum, dass Sie sich wie zu Hause fühlen und rundum eine unverwechselbare Atmosphäre zum Wohlfühlen genießen.

Morgendliche Genussmomente

Willkommen, neuer Tag! Morgens zum Frühstück wird für Sie auf der kleinen idyllischen Terrasse oder im stilvollen Frühstücksraum gedeckt, Eierspeisen werden frisch auf Bestellung zubereitet, ebenso der frisch gepresste Orangensaft und auch beim Kaffee wird jeder Wunsch erfüllt.

Feine Wurst- und Fleischspezialitäten, handwerklich zubereitet von der Traditionsmetzgerei G. Siebenförcher. Ofenfrische Croissants, Brötchen, feine Delikatessen aus der Region und regionale Fruchtaufstriche. Sonnengereiftes Obst und Joghurt aus Almmilch. Nur das Beste aus Südtirol, für Sie ausgewählt.

Traditionsmetzgerei

Eine Familie, eine Vision. Gottfried Siebenförcher eröffnete 1930 in den Lauben in Meran die gleichnamige Spezialitätenmetzgerei. Heute steht die Familienmetzgerei für feine Wurst- und Fleischspezialitäten aus Südtirol. Das Feinkostgeschäft ist gleich nebenan und man sollte sich hier unbedingt eine Südtiroler Spezialität für zu Hause mitnehmen. Weil Genuss und Gemütlichkeit einfach zusammengehören.

Genießen Sie Ihren Wohlfühlurlaub in der Kurstadt Meran im Boutiquehotel SuiteSeven.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihre Familie Siebenförcher

Weitere Informationen

SuiteSeven Stadthotel Meran/o

Lauben 140

39012 Meran

Tel. 0039 0473 861299

info@suiteseven.it

www.suiteseven.it