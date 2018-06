Der bekannte Wüstenfotograf Michael Martin bereiste für sein Projekt Planet Wüste sechs Jahre lang die Sand-, Geröll- und Eiswüsten unseres ebenso schönen wie wüstenhaften Planeten. Hier eine Auswahl der besten Fotos!



„Fast 50 Prozent der Landoberfläche unseres Planeten werden von Trockengebieten, Kältewüsten und Eiswüsten eingenommen. Während die Kälte- und Eiswüsten jenseits der beiden Polarkreise zu finden sind, ziehen sich die Trockengebiete in zwei Gürteln entlang der beiden Wendekreise um die Erde. Die Idee dieses Projektes ist, diese vier Extremzonen der Erde miteinander zu vergleichen, Parallelen aufzuzeigen und auf Unterschiede hinzuweisen. Ich folge hierbei einem klassischen geografischen Ansatz, der zonalen Einteilung der Erde, die letztlich auf den unterschiedlichen Einstrahlwinkel der Sonne zurückgeht.“

Trockenwüsten bedecken rund ein

Fünftel der festen Erdfläche. Berühmtester Vertreter ist die

6.000 Kilometer breite Sahara.

Viele Eisberge drehen sich immer wieder um

die Längs- und Querachse. Dadurch verformen sie sich stark,

bilden Höhlen, Tore, Schlucklöcher und Kanäle.

Schlittenhunde sind in der Antarktis verboten.

Wer wie Michael Martin auf Expedition gehen will, muss den

bis zu 100 Kilo schweren Schlitten selbst ziehen.

Michael Martin

berichtet seit mehr als 30 Jahren über seine Reisen in die Wüsten der Erde und wurde zum weltweit renommiertesten Wüstenfotografen. Er veröffentlichte 30 Bildbände und Bücher, hielt über 2.000 Vorträge und produzierte mehrere Fernsehfilme. 2009 begann er für sein neues Projekt „Planet Wüste“ zu reisen und zu fotografieren, in den Trockenwüsten ebenso wie in den Kälte- und Eiswüsten der Arktis und Antarktis. Innerhalb von sechs Jahren unternahm er 40 Reisen und Expeditionen in die entlegensten und extremsten Gebiete der Erde. Seine Werke wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit einer Ehrenmedaille der Royal Geographic Society. Sein neuestes Buch, dem auch die Bilder entnommen sind, heißt „Planet Wüste“ und ist unter michael-martin.de bestellbar. Dort finden sich auch Termine seiner Audiovisionsshow.