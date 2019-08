Wir waren auf der dritten Reise der Roald Amundsen, des niet- und nagelneuen Hybrid-Expeditionsschiffs von Hurtigruten, in der Arktis mit an Bord: Peak Shaving zwischen Tromsø, Nordkapp und Spitzbergen

Das nach Norwegens großem Entdecker (1928 auf Spitzbergen spurlos verschwunden) benannte neueste Schiff von Hurtigruten ist 140 Meter lang, 23,6 Meter breit und hat 5,3 Meter Tiefgang. Die Eisklasse PC 6 erlaube Fahrten durch Eis von bis zu einem Meter Dicke, so Kapitän Benny Didriksen bei meinem Besuch auf der hypermodernen Brücke: „Das kann man schon extreme Eisverhältnisse nennen!“ Er muss es wissen, hat er doch schon zehn Saisons in der Antarktis und sieben in der Arktis hinter sich…

Die große Fensterfront der Explorer Lounge & Bar auf Deck 10 der Roald Amundsen lädt zum „Fernsehen“ Der verglaste Panoramagang am Bug auf Deck 6 ermöglicht Whale-Watching, ohne die Nase in den kalten Wind oder Regen zu strecken

So schläft und wohnt man

Die MS Roald Amundsen hat 265 Außenkabinen, rund 50 Prozent davon – sämtliche Suiten und ein Teil der höherklassigen Kabinen – haben einen Balkon. Geschmackvolles Interieur mit bequemen, verstellbaren Sesseln anstatt von Sofas prägt die knapp 17 Quadratmeter großen „Polar Außenkabinen“ wie auch die „Arktis Außenkabinen“.

Das gewisse Etwas

Auf jeden Fall das Design. Der markante, wuchtige Bug mit senkrechtem Vorsteven durchschneidet das Wasser, statt es zu verdrängen. Dies reduziert die Widerstandskräfte und sorgt für ruhiges Fahrverhalten. Konzipiert wurde er von Rolls-Royce, das in vielen Bereichen des Neubaus involviert war, so auch beim „neu entworfenen, besonders eisfesten Seitenstrahlruder“, so Chefingenieur Jonny Johnsien, Chef über 15 Mann im Maschinen- und Kontrollraum.

Pooldecks: Zwei Whirlpools und der beheizte, spektakuläre Horizon-Pool mit gläsernem Abschluss am Heck Fast senkrecht ist der „Wave Piercing“-Bug der MS Roald Amundsen Die Joggingrunde auf Deck 11 ist 150 Meter lang

Das schicke Design der Kabinen, Restaurant- und Barbereiche trägt die Handschrift von Espen Oeino International, die sich mit Luxusyacht-Design einen Namen gemacht haben.

Spektakulär: der sieben Decks hohe LED-Bildschirm im Atrium für Filme und Livestreams von der 360°-Kamera am Mast oder der mitgeführten Unterwasserdrohne.

Hybrid fürs Peak Shaving

Die Kombination von vier dieselelektrischen Maschinen mit je 3.492 Kilowatt (entspricht 4.750 PS) Leistung und zwei Lithium-Ionen-Batterieblöcken mit je 1.750 Kilowatt auf einem Kreuzfahrtschiff ist weltweit neu.

„In erster Linie dient diese Technik“, so Chefingenieur Jonny Johnsien, „dem Peak Shaving. Bei steigendem Energiebedarf, etwa beim An- und Ablegen, werden nicht die Maschinen hochgefahren, sondern springen die Batterien ein. Sie werden wieder geladen, sobald die Maschinen mehr Strom produzieren, als für Antrieb und Schiffsbetrieb verbraucht wird. Es geht nicht in erster Linie darum, längere Strecken rein elektrisch zu fahren. Sollte dies aber notwendig sein, reicht die aktuelle Speicherleistung für 20 Minuten.“

Blick in den Battery Room der Roald Amundsen. Ganz klar auf Zuwachs konzipiert. Die zwei Lithium-Ionen-Batterieblöcke haben je 1.750 Kilowatt Power Alle Maschinen und die Batterieleistung im Blick Auf der Brücke der Roald Amundsen: Unten Screens, oben Screens – dazwischen die See

Bald wird man die teuren und schweren Batteriekapazitäten eventuell um das Dreifache erhöhen müssen: Ab 2026 dürfen nur noch emissionsfreie Schiffe Norwegens fünf Welterbe-Fjorde Nærøy-, Aurlands-, Geiranger-, Sunnylvs- und Tafjorden befahren.

Bis 2021 sollen sechs Schiffe auf der Postschiff­route entlang Norwegens Küste im Gas-Batterie-Betrieb unterwegs sein. Dazu will Hurtigruten neben LNG auch LBG (Liquified Bio Gas) einsetzen, das vorwiegend aus Fischereiabfällen und Biomasse aus der Forstwirtschaft des Landes gewonnen werden soll. Peak Shaving reduziert den Verbrauch an Marine-Diesel um rund 20 Prozent – und so den Kohlendioxidausstoß um jährlich 3.000 Tonnen.

Von Ny-Ålesund, der nördlichsten Siedlung Spitzbergens, fährt die Roald Amundsen bis ans Ende des Kongsfjord zur Abbruchkante der Gletscher Kongsvegen und Kongsbreen Die Roald Amundsen vor dem Burgerbugta-Gletscher auf Spitzbergen. Eisbären haben wir leider keine zu sehen bekommen Über siebens Decks hoch ist der Riesen-LED-Screen der Roald Amundsen für Filme und Livestreams von der Kamera am Mast

Umweltfragen

Hurtigruten hat schon zu seinem 125. Geburtstag „unnötiges“ Einwegplastik von Bord verbannt. Bei Anlandungen trägt man Leihstiefel, die nach jedem Landgang gereinigt werden, so dass kein biologisches Fremdmaterial an andere, sensible Anlandungsorte verschleppt wird.

Mit dem Konzept „Norway’s Coastal Kitchen“ verzichtet Hurtigruten auf den Einsatz industriell verarbeiteter Lebensmittel und hat gefährdete Arten von den Speisekarten gestrichen. Zudem wolle man bis 2021 die Menge an Lebensmittelabfällen um eine Fünftel zu reduzieren – dazu setzt man auf die digitale Erfassung und Echtzeitmessung bei der Nahrungsmittelverarbeitung.

Laut Beschluss der internationalen Schifffahrtsorganisation ist ab 1. Januar 2020 weltweit nur noch Kraftstoff mit 0,5 Prozent Schwefelanteil erlaubt (Schwefelgehalt von PKW-Diesel: 0,001 Prozent). Die „Roald Amundsen“ fährt mit Low Sulfur Marine Gasoil mit unter 0,1 Prozent Schwefelgehalt.

Was uns besonders gefällt

Der teils gläserne Horizon-Pool am Heck der MS Roald Amundsen. Das opulent mit Mikroskopen, Exponaten, Wissenschaftsbüchern und interaktiven Screens ausgestattete Science Center. Und das kompetente Expeditionsteam mit Ozeanografen, Glaziologen, Geologen, Marine-Biologen und Ornithologen aus aller Welt.

Die sind nicht nur für die Gäste aktiv, sondern auch an Umweltforschungsprojekten beteiligt wie der Registrierung von Eisbären auf Spitzbergen (von denen wir bei unserer Reise leider keinen zu sehen bekommen haben) und bei der statistischen Erfassung der Meerwassertemperatur vor Norwegens Küsten.

Von allen Seiten münden Gletscher ins Wasser des Hornsund. Was für ein dramatisches Farbspiel Warum heißt Spitzbergen Spitzbergen – das ist die Antwort Bei der Anlandung sehen wir Spuren der Erosion in der Endmoräne des Burgerbugta-Gletschers und bewundern die kräftigen Farben der spärlichen arktischen Vegetation Die MS Roald Amundsen ankert vor dem Gletscher von Burgerbugta im Hornsund. Knackend und knisternd taut das Treibeis im Wasser Einfahrt in den Hornsund auf Spitzbergen. Das erste, unwirklich blaue Treibeis kommt uns entgegen Kurz vor der Einfahrt der Roald Amundsen in Longyearbyen Ny-Ålesund: Das nördlichste Postamt der Welt kurz vor dem 79. Breitengrad – und jede Menge Forschungseinrichtungen

Geschmackssachen

Das Hauptrestaurant „Aune“ unter Ägide von Chefkoch Yannick Peltier, der zuvor an Bord der Luxuskreuzer von Ponant diente, serviert internationale und norwegische Gerichte in kleiner, aber feiner Auswahl. Norwegischem Fine Dining hat sich das „Lindstrøm“ verschrieben, das allerdings in erster Linie den Suitengästen vorenthalten ist. Für die anderen Gäste ist es aufpreispflichtig und mit Wartelisten verbunden (mir war es in fünf Tagen leider unmöglich, einen Tisch zu bekommen). Burger, Dim Sum und Pizza gibt es gegen Aufpreis im „Fredheim“.

Sauna und Wellness an Bord der MS Roald Amundsen

Kleine Sauna mit schöner Aussicht auf Deck 10, aber (noch) ohne Thermometer, Hygrometer und Sanduhren. Leider kein Ruhebereich, dafür muss man aufs Pool-Deck. Joggingbahn und Open-Air-Trainingsgeräte für Bodyweight-Workout in der frischen Luft auf Deck 11. Zudem gibt es ein überschaubares, aber gut ausgestattetes Gym beim Wellnesscenter auf Deck 7.

Zum Joggen oder für Bodyweight-Workouts in frischer Luft geht es auf Deck 11 der Roald Amundsen Geräte für Bodyweight-Workouts in frischer Luft auf Deck

Die MS Roald Amundsen ist ideal für …

Aktive Entdecker mit hohem Wissensdrang. 14 Zodiacs mit Oxe-Diesel-Außenbordern (90 Prozent weniger Stickoxidausstoß als klassische Benziner) sowie 12 Doppel-Kajaks und ein paar SUP-Boards nebst Trockenanzügen garantieren Action auf dem Wasser.

Karin Strand, Vice President Expeditions: „Wir planen, die Zodiacs demnächst mit Elektromotoren auszustatten.“ Dies wäre in der Tat begrüßenswert: Abgase und Lärm beein­trächtigen bei den Ausfahrten und Anlandungen den Genuss einsamer Fjorde oder Gletscherbuchten. In der Regel gibt es pro Tag eine Anlandung sowie eine Zodiac-Cruise für alle – und thematisch passende Vorträge.

Die Preisfrage

Wer gern Wein trinkt und die horrenden Preise auf dem norwegischen Festland kennt, wähnt sich an Bord der MS Roald Amundsen im Paradies. So schlägt eine Flasche Domdechant Werner Riesling mit 35 Euro zu Buche, der Ramòn Bilbao Single Vineyard mit 29 Euro. Bier vom Fass kostet fünf Euro, ein Gilde-Aquavit sechs Euro. Der durchschnittliche Tagespreis (inklusive Anlandungen und Aktivitäten) liegt bei 600 bis 1.000 Euro pro Person. 24-tägige Durchquerung der Nordostpassage kosten in der niedrigsten Kabinenkategorie ab 23.604 Euro. 14 Tage Alaska und Kanada in der Expedition Suite ab 7.500 Euro, in der Standardkabine ab 4.935 Euro.

