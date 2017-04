Warum an den langen Wochenenden jedes Jahr zum Biken wieder an den Gardasee pilgern? Wer auf Mode-Ziele für Bike-Poser verzichten kann, findet im Spessart jede Menge MTB-Trails in einem stillen Genussrevier. Angereichert durch den einen oder anderen Hirsch und Wildschweine. Ein Beitrag aus unserer Heftserie „Abenteuer made in germany“



Mambo, der im richtigen Leben Manfred heißt, müsste man eigentlich „Schwarze Mamba“ rufen, so giftig sind die steilen Stiche, die er uns hochjagt. Der einzige Trost: Im Spessart liegt der höchste Punkt auf knapp 600 Metern über Normal Null. Der knifflige Wurzel-Trail kann also nicht ewig dauern.

Erzählt man zu Hause, dass es in den Spessart zum Biken geht, bekommt man fast auf Knopfdruck als Antwort: „Dann kehrt Ihr sicher im Wirtshaus im Spessart ein!“ Weiß der Geier, warum dieser Uralt-Schinken mit Lilo Pulver noch immer in den Köpfen herumschwirrt. Die literarische Vorlage von Wilhelm Hauff erzählt davon, dass man „stundenlang reiten konnte, ohne einen Menschen zu treffen“. Das stimmt so noch immer und man kann guten Gewissens „reiten“ durch „biken“ ersetzen, wenn man mit Mambo unterwegs ist. Schaut man auf eine Landkarte, dann ist da ein riesiger, grüner Klecks zwischen Würzburg und Frankfurt.

Lange, steile, bergige oder familientaugliche Trails im Spessart

Den Spessart zum „Bikewald“ machen Männer, wie Manfred Mambo Englert. Sie machten sich auf, den Locals das neue Berufsbild des Trail-Scouts nahezubringen. Angeführt wurden sie von Thomas Hofmann, einem Biker der ersten Stunde. Als studierter Geograf und lange in Diensten des Landkreises Main-Spessart als Wirtschaftsreferent hatte er die notwendigen Kontakte.

Vor rund zwölf Jahren nahm das Projekt mit sieben markierten Touren seinen Anfang, heute umfasst das „Bikewald“-Streckennetz 22 Routen mit 875 Kilometern und 17.000 Höhenmetern auf hessischem und bayerischem Boden – vom Main über die Spessart-Höhen bis zu den Ausläufern der Rhön. Es gibt lange, steile und bergige Routen genauso wie Familienrunden.

Wanderer haben Vortritt

Für Biker, die gern auf Forstwegen fahren, ist der „Bikewald“ die perfekte Spielwiese. Die echten „Trail-Hunter“ könnten ihn ein bisschen langweilig finden, denn die offiziellen Routen geizen mit Single-Trails. Ausgeschilderte Touren, die einspurigen Fahrspaß erlauben, sehen das Bayerische Naturschutzgesetz und die Regelungen der Waldbesitzer nicht vor. Allerdings dürfen im Wald solche Wege mit dem Bike befahren werden, die dafür „geeignet sind“. Diese müssen so beschaffen sein, dass die Biker den Wanderern den Vortritt lassen und Letztere auch ausweichen können.

Leute wie Mambo haben diese Premium-Trails bei zahllosen Ausfahrten erkundet und inzwischen 17 GPS-Trails zum Herunterladen auf die „Bikewald“-Website gestellt. Wer mit Mambo den Spessart rockt, bekommt ein wahres Feuerwerk an mal weiten, mal verwinkelten Weglein geboten. Mit trockenen und nassen Wurzeln, mit Matsch, mit Ästen, die ins Gesicht schlagen, mit Brennnesseln und Brombeerstacheln an den Waden und Wildschweinen und Rehböcken, die plötzlich aus dem Unterholz brechen, und kapitalen Hirschen.

In Wirtschaften wie der „Bayrischen Schanz“, die tatsächlich an das berühmte Wirtshaus im „Sie-wissen-schon“ erinnern, gibt’s deftige Brotzeiten mit hausgemachtem Presssack und Leberwurst, dazu eine Halbe „Keiler“-Bier.

Ab in den dunklen Wald!

Was den Spessart so besonders macht, ist dieses riesige grüne Tuch, das sich über die Landschaft legt und das nur dort Lücken aufweist, wo Ortschaften sind. Die Dörfer heißen Wiesen, Habichsthal oder Rupertshütten. Nur hier, in den baumfreien Zonen, gibt es Ausblicke auf weite Landschaften, auf ein Meer an grünen Hügelketten, die wellenförmig zum Horizont laufen. Folgt man Mambo wieder in den Zickzack-Parcours des dunklen Walds hinein, hat man schnell die Orientierung verloren und würde sich ohne Guide und GPS-Gerät hoffnungslos verfahren.

Man sollte einfach mal anhalten und die absolute Stille auf sich wirken lassen. Kein Motorengeräusch, nichts. Im Prinzip noch genauso wie im dunklen Mittelalter, als verwegene Fuhrmänner die einzigen Reisenden waren. Die Haupthandelsroute von Antwerpen und den Nordsee-Hafenstädten nach Süden führte durch den Spessart. Auch die Ruinen und Reste von Glashütten findet man hier noch mitten im Forst, in denen aus Quarzsand und Pottasche Glas hergestellt wurde.

Zur Belohnung Braten vom Junghirsch und Bier oder Wein aus Franken

Wer den Spessart begreifen oder besser: erfahren will, sollte sich diese Orte unbedingt anschauen und nicht nur mit Scheuklappen durchs Gehölz brettern. Ein Bike-Trip ist ja immer auch ein Gesamterlebnis. Ein deftiges Abendessen in einem der Gasthäuser von Frammersbach gehört da auf jeden Fall dazu. Da bekommt man für gerade einmal zwölf Euro einen zarten Braten vom Junghirsch, der auch Höhenmeterfresser satt macht und der in einem Schickimicki-Biergarten am Alpenrand mit München-Publikum leicht das Doppelte kosten würde.

Dazu gibt‘s mal Wein, mal Bier, weil wir hier an der Grenze zwischen Bier- und Wein-Franken biken. Dabei stellen wir erstaunt fest: Man kann hervorragend zum Après-Bike eine Halbe aus der Waldschloss-Brauerei zischen – und später am Abend auf fränkischen Wein umsteigen. Dann werden die Trails immer steiler und die Wildschweinkeiler, die ohne Vorwarnung aus dem Unterholz angreifen, immer monströser. Biker-Latein eben. Tatsächlich gehen von der Tierwelt des Spessarts kaum Gefahren aus. Obwohl, das stimmt so nicht ganz: Abends, unter der Dusche, hängt eine fiese Zecke in meiner Kniekehle. Wenn das nicht typisch ist für einen Ausflug in den „Bikewald“.

INFO

Schlafen und Essen: Der Gasthof „Zum Grünen Baum“ ist „Bett-&-Bike“-zertifiziert und hat außerdem einen schönen Biergarten.

Bike-Infos: Überblick über die drei „Bikewald“-Reviere mit mehr als 20 markierten Routen, Links zu Mehrtages-Trips und 17 Trail-Touren mit GPS-Daten zum Download unter bikewald.com. Guides und Fahrtechnikkurse können via „Bikewald“ oder direkt bei Mtb-Fahrtechnik-Frammersbach von Bernd Englert gebucht werden

Entspannte MTB-Tour: Die Ein-Tages-Tour „Heiliger Berg der Franken und Kloster Kreuzberg“ ist eine technisch einfache MTB- Tour über Spessart-Höhen zur Vorderrhön. Tour- und GPS-Daten gibt es hier.

Ambitionierte Zwei-Tages-Tour: Die Route „Trans Spessart-Rhön-Rennsteig“ führt über eine Strecke von 79 Kilometern und rund 1.800 Höhenmeter, bietet viele landschaftliche Höhepunkte und gilt als die Traditionstour der Locals. Tour-Infos und GPS-Daten finden Sie hier.

Sie brauchen ein passendes Ostergeschenk? Da haben wir was für Sie!

Die Geschenk-Box!

Die besondere Geschenkidee für gute Freunde, Bekannte und Verwandte. Für Sie zum Vorzugspreis von nur 51,00 € statt 60,00 €! Sie verschenken 1 Jahr abenteuer und reisen ab der nächsterreichbaren Ausgabe. In der edlen Geschenk-Box erhalten Sie ein Extra-Heft und dazu ein Pixum-Gutschein im Wert von 20 € zum persönlichen Überreichen.