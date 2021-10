Namibia gilt als eines der facettenreichsten, faszinierendsten, sowie sichersten Reiseländer Afrikas. Sonja Piontek und Carolyn Strover waren Ende 2020 offroad durchs unbekannte Namibia unterwegs und sind mit beeindruckenden Erlebnissen zurück.

Namibia – beeindruckend und facettenreich

Der friedliche Vielvölkerstaat im Südwesten des afrikanischen Kontinents mit seinen beeindruckenden indigenen Völkern und den weiten Landschaften ist ein Safari Paradies, das bei Afrikaliebhabern, Abenteuerreisenden und Offroadfans gleichermaßen zu den top Bucket-List-Destinationen gehört.

Für die gefragte Motivationsrednerin und Autorin Sonja Piontek ist Namibia vor allem ein Land, das sie bereits vor vielen Jahren tief in seinen Bann gezogen und immer wieder reich beschenkt hat.

Es ist ein Land, in dem das morgendliche Füttern eines von Hand aufgezogenen Geparden genauso zur Realität gehört wie der Ausritt mit einer Herde wilder Giraffen im Busch. In dem die Übernachtung in einer fünf Sterne Safari Lodge mit Blick auf die bannenden Szenen am Wasserloch genauso bewegend ist wie die Übernachtung unter Millionen funkelnder Sterne inmitten der Namib – der ältesten Sandwüste der Welt.

Es ist ein Land, in dem ein Bushwalk mit den weisen Medizinmännern der San zu einer Reise in eine uns völlig fremde und dabei zutiefst faszinierende Welt wird. Und in dem ein gemeinsames Mittagessen aus einfachem Maisbrei mit den Frauen im Himba Kral so tief berührend ist, dass die Erinnerungen sich tief im Herzen verankern und dort bleiben auf alle Ewigkeit.

Raus aus der Komfort-Zone

2020 war für die gebürtige Münchnerin ein Jahr schwerer persönlicher Verluste. Um dem so tränenreichen Jahr ein positives Ende zu bereiten, beschloss Sonja, Ende 2020 gemeinsam mit ihrer Fotografen-Freundin Carolyn Strover nach Namibia zu fahren.

Sonja spricht in ihren Keynote Reden gerne davon, dass es uns Menschen nur gelingt, unser Glück und die in uns liegenden Potentiale zu entfalten, wenn wir uns auf unsere Stärken fokussieren, mutig aus der Komfort-Zone heraustreten, unserer Ziele voller Leidenschaft und Determination verfolgen und uns trauen, zur richtigen Zeit um Hilfe zu bitten.

Genau das tat sie und so wurde das Ende des schicksalhaften Jahres 2020 für sie zu einem Phoenix-ähnlichen Höhenflug, bei dem sie ihren Spirit, ihre Lebensfreude und ihre Kraft zurückgewann.

Sonnengeflüster – Namibia hautnah

Ganz neu im National Geographic Verlag ist Sonja‘s neuestes Buch Sonnengeflüster erschienen. Der inspirierende Reisebericht nimmt die Leser mit auf die außergewöhnliche Reise von Sonja und Carolyn in die Weite Namibias, zum nächtlichen Lagerfeuer der San, in die abgelegenen Dörfer der Himba, zu einem ungewöhnlichen Frühstück inmitten der verlassenen Geisterstadt, abenteuerlichen Offroad-Touren durch die Namib, auf spektakuläre Safaris und ‚Staus‘ inmitten einer 70-köpfigen Elefantenherde sowie zu einer Wanderung mit dem geretteten Bergzebra Suzi inmitten des Tales des Mondes.

Mit ihrer preisgekrönten Agentur Sonnenkind Reisen bieten Sonja Ende des Jahres die erste „Reise zum National Geographic Buch“ nach Namibia an und ermöglicht damit einer exklusiven Kleingruppe, diesen Traum gemeinsam mit Carolyn und ihr zu erleben. Wie heißt es so schön: um echtes Glück zu erleben, muss man sich erheben und den ersten Schritt gehen. See you in Namibia!

Sonnengeflüster – Zwei Frauen offroad durchs unbekannte Namibia

NATIONAL GEOGRAPHIC Verlag

224 Seiten

ISBN: 978-3-86690-775-1

PREIS: € [D] 24,99

€ [A] 25,70

sFr. 34,90

Über die Autorin



Sonja Piontek ist eine preisgekrönte Unternehmerin, Bestseller Autorin und gefragte Motivations-Rednerin, die bekannt ist für die Entfaltung von Potentialen in Individuen und Teams sowie die Kreation unvergesslicher Reiseerlebnisse.

Mit ihrer international ausgezeichneten Agentur Sonnenkind Reisen veranstaltet Sonja Piontek Ende 2021 gemeinsam mit Fotografin Carolyn Strover die erste exklusive Reise zum National Geographic Buch Sonnengeflüster.

Mehr zu der engagierten Münchnerin sowie den einmaligen Reisen auf www.sonjapiontek.com sowie www.sonnenkind-reisen.de.

Mehr zu Carolyn Strover unter www.carolynstrover.com

