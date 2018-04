Abonniert unseren „abenteuer und reisen“-Newsletter und gewinnt 2 Tickets in einem Kino in eurer Nähe für den Film

„Augenblicke: Gesichter einer Reise“.

Mit dem „abenteuer und reisen“-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden: Neue Reisereportagen, Live-Blogs, Airline-Tests oder auch Gewinnspiele – ihr verpasst nichts.

Zum Film:



AUGENBLICKE: GESICHTER EINER REISE



EIN DOKUMENTARFILM VON UND MIT AGNÈS VARDA & JR

Die 89-jährige Regie-Ikone Agnès Varda und der 33-jährige Streetart-Künstler JR machen sich mit ihrem einzigartigen Fotomobil auf, um Frankreichs Menschen und ihre Geschichten zu entdecken und zu verewigen: in überlebensgroßen Porträts an Fassaden, Zügen und Schiffscontainern. Von der Provence bis zur Normandie widmen sie ihre Kunst den Menschen – sei es dem Briefträger, dem Fabrikarbeiter oder der letzten Bewohnerin eines Straßenzugs im ehemaligen Bergbaugebiet. Landschaften verwandeln sich in Bühnen, Gesichter erzählen von vergessenen Geschichten und aus Blicken werden Begegnungen von Herzlichkeit und Humor.

Nouvelle-Vague-Legende Agnès Varda und Fotograf JR verbindet nicht nur ihre Leidenschaft für Bilder, sondern auch ein feines Gespür für Menschen und die Poesie des Moments. AUGENBLICKE: GESICHTER EINER REISE ist ein filmischer Glücksfall, der mit einer besonderen Leichtigkeit die berührenden Begegnungen einer Reise festhält – genau wie die unwahrscheinliche und zarte Freundschaft, die zwischen den beiden Künstlern entsteht.

Hier geht’s zum Trailer.

Hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung!

Am 22. Mai 2018 verlosen wir 3 x 2 Kinotickets für den Film „Augenblicke: Gesichter einer Reise“. Wurdest du gezogen, wirst du per Mail informiert und bekommst zwei Tickets für ein Kino in deiner Nähe.

Wir wünschen dir viel Glück!

Wer bereits Newsletter-Abonnent ist, muss sich nicht erneut anmelden, sondern ist automatisch dabei. Und vergesst nicht, die Anmeldung in eurer Mail zu bestätigen, denn nur dann erhaltet ihr den Newsletter!