Mit dem „abenteuer und reisen“-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden: Neue Reisereportagen, Live-Blogs, Airline-Tests oder auch Gewinnspiele – ihr verpasst nichts.

Wir verlosen unter allen Newsletter-Abonnenten am 4. September 2018

3 x 1 DVD „VOR UNS DAS MEER“ – ein außergewöhnliches Drama um eine Weltumseglung

mit Colin Firth & Rachel Weisz

Zum Film:

In VOR UNS DAS MEER erzählt Regisseur und Oscar-Preisträger James Marsh die unglaubliche Geschichte des britischen Amateurseglers Donald Crowhurst, der sich 1968, getrieben von seiner Abenteuerlust, mit einem selbstgebauten Segelboot aufmacht für ein Preisgeld die Welt zu umsegeln. In den Hauptrollen dieses emotionalen Dramas überzeugen die Oscar-Gewinner Colin Firth („The King’s Speech“) als Donald Crowhurst und Rachel Weisz („The Fountain“) als seine Frau Clare. Donald Crowhursts gewagter Versuch, die Welt zu umsegeln, gilt bis heute als ein Mysterium der Seefahrtsgeschichte.

Hier geht’s zum Trailer.

Zum Inhalt:

Donald Crowhurst (Colin Firth), ein Amateursegler, tritt 1968 beim Sunday Times Golden Globe Race an, um der schnellste Mensch zu werden, der allein und ohne Zwischenstopp die Welt umsegelt. Mit seinem unfertigen, selbst entworfenen Boot und mit der Hoffnung durch das Preisgeld seine Firma zu retten und seiner Familie ein besseres Leben zu ermöglichen, sticht Crowhurst schließlich in See. Er lässt seine Frau Clare (Rachel Weisz) und die gemeinsamen Kinder zurück und begibt sich Hals über Kopf in ein Abenteuer, das Geschichte schreiben wird.

Hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung!

Wir wünschen dir viel Glück!

Wer bereits Newsletter-Abonnent ist, muss sich nicht erneut anmelden, sondern ist automatisch dabei. Und vergesst nicht, die Anmeldung in eurer Mail zu bestätigen, denn nur dann erhaltet ihr den Newsletter!