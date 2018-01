Mit dem „abenteuer und reisen“-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden: Neue Reisereportagen, Live-Blogs, Airline-Tests oder auch Gewinnspiele – ihr verpasst nichts.

Alle Newsletter-Abonnenten haben am 19. März 2018 die Möglichkeit, einen von drei MARCO POLO Cityguides als Printversion zu gewinnen.

Zum Buch:

MARCO POLO Cityguide



Hey, Alltag! Schon klar, du bist immer da. Aber wenigstens kann man dich bunt anmalen: beim Tortenschlemmen, lecker Frühstücken oder Feiern, auf Spaßtour mit den besten Freunden oder beim romantischen Dinner.

Der Cityguide MARCO POLO „Beste Stadt der Welt“ bringt Farbe in alle Lebenslagen – mit den besten Tipps und Adressen zum Ausgehen, Essen, Abfeiern, für jede Tageszeit, für jeden Wochentag. So haben Sie Ihre Stadt noch nicht gesehen! Und weil der Alltag keiner schnöden A-Z Einteilung folgt, sind die Tipps so sortiert, wie es das Leben in der Stadt verlangt. Nach Regensonntagen, Couchträumen, Clubhopping oder Chill-Wochenenden.

Erhältlich ist der Cityguide für Berlin, Hamburg, Frankfurt, Köln, München, Stuttgart und Wien.

Hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung!

Wurdest du gezogen, wirst du per Mail informiert und kannst dir deinen persönlichen Cityguide aussuchen.

Wir wünschen euch viel Glück!

Wer bereits Newsletter-Abonnent ist, muss sich nicht erneut anmelden, sondern ist automatisch dabei. Und vergesst nicht, die Anmeldung in eurer Mail zu bestätigen, denn nur dann erhaltet ihr den Newsletter!