Mit Tourism Nova Scotia und FTI Touristik nach Nova Scotia. Das konnten unsere Leser beim Augmented-Reality-Gewinnspiel in der Doppelausgabe 01-02/2017 gewinnen.

In der Januar-Ausgabe „abenteuer und reisen“, zeigte uns Manuela Imre die 15 besten Gründe, die für eine Reise durch Nova Scotia, Kanadas zweitkleinster Provinz, sprechen. Am Ende der Reportage gab es die Möglichkeit, an unserem Augmented-Reality-Gewinnspiel teilzunehmen. Zu gewinnen gab es eine siebentägige Rundreise für zwei Personen inklusive Flug ab Frankfurt und Mietwagen in Kanadas Atlantik-Provinz Nova Scotia im Gesamtwert von 4.400 Euro.

Gesponsert wurde die Reise von „Tourism Nova Scotia“ und „FTI Touristik“.

Inzwischen sind die glücklichen Gewinner Horst und Kerstin von ihrer Reise zurück.

Horst schreibt:

„[…] wir sind zurück, leider! Es war wunderschön! Wir waren schon 10x in USA und Canada aber auch diese Reise hat uns beeindruckt. Vielen Dank, dass Ihr Team uns das ermöglichte.

Auch als bekennende Nordamerika-Fans wäre für uns eine Reise nach Nova Scotia nicht an Nummer eins gestanden, zu Unrecht! Nova Scotia ist genauso spektakulär wie z. B. British Columbia, nur ganz anders!

Wunderschöne felszerklüftete Küsten, glasklares Meer, herausgeputzte kleine Hafenstädtchen, was will man mehr. So erinnert z. B. die „Waterfront“ von Halifax an San Francisco und der Cabot Trail auf Breton Island braucht sich vor der Route No 1 zwischen Monterey und L. A. nicht zu verstecken. Freundliche Menschen, ausgezeichnete Gastronomie, vor allem Meeresfrüchte, runden das Erlebnis ab.

Danke an das Team von Abenteuer und Reisen, die uns diese Erfahrung ermöglichten!

Kerstin und Horst […]“

