Willkommen in Ihrem LieblingsORD. Willkommen im Ostsee Resort Damp. Hier bieten sich so viele Möglichkeiten, dass jeder auf seine Kosten kommt.

Der perfekte ErholungsORD

Hotel oder lieber Ferienhaus? Wohnen, wie Sie wollen. Sie haben die volle Auswahl. Vom Standard- über Deluxe- und Familienzimmer bis hin zum Block-, Nurdach- oder Premiumhaus. Sie müssen sich nur entscheiden.

Tipp für den Winter: das Premiumhaus mit Kamin. Draußen pustig, drinnen kuschelig.

Der ORD für Genießer

Für einen geschmackvollen Start in den Tag steht am Morgen das köstliche Schlemmerbuffet im Restaurant „Spitzbergen“ bereit. Familiärer, lockerer, aber nicht minder lecker geht es im „Limerick“ zu. Mit Kaffee, Kuchen und einer imposanten Aussicht auf den Yachthafen lockt am Nachmittag die Terrasse der Restaurants. Im „Isfjord“ lässt sich abends auch hervorragend speisen – die Karte überrascht die Gäste immer wieder mit saisonal wechselnden kulinarischen Spezialitäten.

Bars und Cafés vor ORD

Ob Strandbar „Barbados“, Hafenspelunke „Dat Ship“, Hotelbar „Havna“ oder die maritime Kneipe „Moby Dick“ – Möglichkeiten für geselliges Beisammensein gibt es genug. Exklusiver geht es in der „Hammaburg“ zu, der Gin- und Cocktailbar für Kenner oder die, die es werden wollen.

Ein ORD, viel Entspannung

Sie möchten Wellness, acht verschiedene Saunen, Massagen, Bäder und Beauty-Anwendungen? Können Sie haben und das auf 4.000 qm. Im Mare Mara werden auch höchste Ansprüche voll und ganz erfüllt.

Für alle, die es spORDlich mögen

Klettern, Squash, Badminton, Skatepark, Bogenschießen, Beach-Volleyball – die Aufzählung könnte jetzt noch munter weitergehen. Klar ist: Wer Aktivitäten sucht, der wird hier fündig. Ob im Indoor-Spaßpark „Funhalla“ oder auch im Bowlingcenter „Kubbsala“. Hier kommen Fans der Kugel voll auf ihre Kosten. Zehn Bowling- und zwei Kegelbahnen sorgen für jede Menge Vergnügen.

Ein Treffpunkt für die ganze Familie ist das „Drachenhus“, das Zuhause vom kleinen Drachen Leif. Besonders die kleinen Gäste stehen hier an erster Stelle. Basteln, malen, spielen, singen, tolle Aktionen und vieles mehr – gemeinsam mit anderen Kindern und dem Animationsteam.

ORDentlich abtauchen

Ab ins kühle Nass auch bei schlechtem Wetter – ab ins Entdeckerbad! Dort lockt Badespaß und doppeltes Rutschvergnügen: eine knapp 100 Meter lange Speedrutsche und eine 66 Meter lange Reifenrutsche. Weitere Highlights: das Sauna-Wikingerdorf, ein Erlebniskinderbecken, ein Innenbecken und ein Außenbecken mit traumhaftem Blick auf die Ostsee.

Der ORD, an dem sich alle treffen

Relaxen, im Wasser plantschen, die Sonne anbeten oder sich sportlich betätigen – am Kurtaxe-freien Sandstrand treffen sich alle. Und bei vier Kilometer Länge haben auch alle genügend Platz. Besonders die Wassersportler finden hier perfekte Bedingungen für Stand-up-Paddling (SUP), Kite- und Windsurfen. Wem das zu aufregend ist, der kann die Ostsee auch mit dem Tretboot oder einem Kanu erkunden.

www.ostsee-resort-damp.de