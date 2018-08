Die Costa Mujeres im Nordosten Yucatáns beheimatet einige der schönsten Strände der Welt. Dort, rund zehn Kilometer nördlich von Cancún, eröffnet im November das neueste Luxusresort der Palladium Hotel Group mit zwei Hotels.

Beide Anlagen, sowohl das „TRS Coral Hotel“ nur für Erwachsene als auch das familienfreundliche „Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa“, haben fünf Sterne und sind hell, stilvoll und am kilometerlangen Sandstrand der Costa Mujeres gelegen, mit Blick auf die Tropeninsel Isla Mujeres. Eine ideale Basis, um den aufregenden Geist von Yucatán entdecken zu können – vom entspannten Strandleben über die Reize der Großstadt Cancún bis hin zu den nahe gelegenen Überresten der Maya-Kultur.

Hingucker: Das TRS Coral Hotel“ überzeugt außen wie innen Komfortzone: Die Loft-Suiten im „TRS Coral Hotel“ bieten einige Annehmlichkeiten, vom KingsizeBett bis zum Hydromassagebad Großes Tennis: Das „Rafa Nadal Tennis Center“ ist das weltweit erste seiner Art Die Junior Suite im „GP Costa Mujeres Resort & Spa“

INFINITE INDULGENCE

Das adults-only „TRS Coral Hotel“ verfügt über 473 Zimmer und Suiten mit Balkon oder Terrasse, die dank ihrer ruhigen Atmosphäre perfekt für einen romantischen Urlaub zu zweit geeignet sind. Mit der TRS-Philosophie „Infinite Indulgence“ („unendlicher Genuss“) verspricht das Hotel uneingeschränkten, personalisierten Luxus und eine ebenso rasche wie angenehme Flucht aus dem Alltag. Ob im revitalisierenden Spa, im exklusiven Fitnesscenter oder im Infinity-Pool mit Meerblick: Entspannung steht hier auf der Tagesordnung.

Wer mehr Action bevorzugt, kann interessante Ausflüge zu den Maya-Ruinen von El Rey oder zur Isla Contoy, einer naturbelassenen Insel mit erstaunlicher Tier- und Pflanzenvielfalt, unternehmen.

MEXIKO FÜR DIE GANZE FAMILIE

Mit 673 luxuriösen Zimmern und Suiten bietet das „Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa“ einen unvergesslichen Erholungsort für Familien, Freunde und Paare. Das Herz der Anlage bildet „The Village“, ein exklusiver Bereich nur für Hotelgäste – mit Luxus-Gastronomie, Spa- und Wellnessbereich auf über 4.700 Quadratmetern und einem modernen Amphitheater mit täglich wechselnden Shows. Speziell für Familien stehen ein Mini-Club und ein Kinderbereich zur Verfügung. Toll: Alle Resortbereiche sind durch ein innovatives System aus künstlichen Kanälen miteinander verbunden. So können sich die Gäste überallhin per Boot bewegen! Und schwimmende, mit Sesseln versehene Plattformen sorgen überdies für ein ganz besonderes Urlaubsfeeling.

SO SCHMECKT MEXIKO …

Die Costa Mujeres ist bekannt für ihren Reichtum an Fischen und Meeresfrüchten. Neben der lokalen Küche bietet das Resort in sieben Themen-Restaurants aber auch indische, mediterrane und südostasiatische Spezialitäten an – und einige mehr. Zudem gewähren Show-Cooking-Stationen Einblicke in die Zubereitung, die „Sea Lounge“ ermöglicht romantische Dinner am Strand und im „Chic Cabaret“ wird das Abendessen von einer spektakulären Bühnenshow begleitet.

RAFA NADAL TENNIS CENTRE

Sportliches Highlight des „Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa“ ist das erste Rafa Nadal Tennis Centre mit acht Sandtennisplätzen, Padel-Tennisplatz, Fußballfeld und Fitnessstudio. Egal, ob die Teilnehmer sich für Privatunterricht, ein dreitägiges oder ein einwöchiges Tenniscamp entscheiden – professionelles Training und Spaß sind garantiert.

palladiumhotelgroup.com