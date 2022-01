Philadelphia die Metropole an der Ostküste der USA ist vor allem bekannt als die Stadt, in der die Vereinigten Staaten gegründet wurden. Mittlerweile wird Philadelphia als die weltweit größte Kunstgalerie im Freien gehandelt.

In die Kultur eintauchen

“The City of Brotherly Love”, die “Stadt der brüderlichen Liebe”, ist zugleich Wiege der Nation und moderne Metropole und verbindet das Flair einer Großstadt mit dem Charme einer geschichtsträchtigen Kleinstadt.

Die vorübergehende Hauptstadt der damals jungen Nation bietet mehr historische Stätten zur amerikanischen Geschichte als jede andere Stadt der USA, darunter die Freiheitsglocke und die „Independence Hall”.

Philadelphia beheimatet zudem eine Vielzahl an Museen und bietet ein großartiges Kulturprogramm. Der neoklassische Kolossalbau des „Museum of Art”, dessen Freitreppe einst Sylvester Stallone als Rocky im gleichnamigen Film hinauf stürmte, sowie zahlreiche weitere Kunstmuseen und diverse Kunstobjekte an Straßen und Plätzen haben der Stadt den Ruf einer modernen Kulturmetropole eingebracht.

Streetart per Gesetz

Philadelphia wird als die weltweit größte Kunstgalerie im Freien bezeichnet, was auf die umfangreichen Kunstprogramme der Stadt zurückzuführen ist, darunter Mural Arts Philadelphia, die Association for Public Art und ein mehr als 60 Jahre altes Gesetz, das Bauträger verpflichtet, etwa ein Prozent jeden Bauprojekts für ein neues öffentliches Kunstwerk freizugeben.

Dazu gibt es noch eine große inoffizielle öffentliche Kunstszene. Die Gemeinschaft der so genannten “Garnbomber” wächst ständig und hat sich über einfache Baumverkleidungen oder Straßenschilder hinaus zu großen Installationen entwickelt, die von skurrilen Farbspritzern bis hin zu mutigen politischen Aussagen reichen.

Straßenkunst ist in allen Stadtteilen zu finden, mit einer Konzentration in den Vierteln Northern Liberties, Spring Arts und Fishtown.

Mural Art Philadelphia

Über 4.000 gigantische Wandgemälde haben der Stadt den inoffiziellen Spitznamen „Mural Capital of the World“ eingebracht. Verantwortlich dafür ist das City of Philadelphia Mural Arts Program – eine Initiative, die 1984 von der Künstlerin Jane Golden ins Leben gerufen wurde, um jugendlichen Graffiti-Sprühern eine Perspektive zu bieten. Sie sollten auf diese Weise nicht auf der Straße oder in der Kriminalität landen, sondern ihre Fähigkeiten einbringen und diese mit den Wandmalereien umsetzen.

Das Projekt war ein durchschlagender Erfolg und für Golden, heute Executive Director von Mural Arts Philadelphia, der Beweis, dass Kunst die Welt bewegen und verändern kann. Unter Goldens Leitung entwickelte sich Mural Arts Philadelphia von einem Verschönerungsprojekt zu einem international anerkannten Kunstprogramm, mit einem großen Bildungsangebot und verschiedenen Resozialisierungsmaßnahmen.

Jedes Jahr entstehen 50 bis 100 neue Werke, viele davon in Zusammenarbeit mit den Bewohnern des entsprechenden Viertels, die vom Künstler dazu eingeladen werden an den sogenannten „Paint Days“ am Kunstwerk mitzuwirken.

Etwa 20 der haushohen bunten Murals kann man in der Innenstadt bei einem Spaziergang durch das Karree zwischen dem Schuylkill und dem Delaware River bewundern. Egal wo man durch die Gassen schlendert, immer wieder fallen einem beeindruckende Fantasielandschaften ins Auge, die z.B. blühende Sonnenblumen, flatternde Schmetterlinge oder Menschen verschiedenster Hautfarbe, die sich die Hände reichen, zeigt.

Spezielle Mural Arts-Führungen zu Fuß, per Segway oder Trolley werden gegen eine Gebühr angeboten, und auf der Webseite von Mural Arts Philadelphia kann man kostenfreie selbstgeführte Touren abrufen.

Selfie-Stops Philadelphia

Hier noch ein paar Tipps für die Entdeckungstour durch die Stadt die unbedingt mit aufs Foto sollten.

LOVE-Skulptur

Zu Ehren der Zweihundertjahrfeier der USA im Jahr 1976 wurde der berühmte Künstler Robert Indiana gebeten, Philadelphia seine aus Aluminium gegossene LOVE-Skulptur zu leihen. Sie wurde auf dem JFK Plaza aufgestellt, von wo aus man den Benjamin Franklin Parkway hinunter bis zum Philadelphia Museum of Art sehen kann. Der Platz ist seither unter dem Namen LOVE Park bekannt und ist wohl der Selfie-freundlichste Ort in der Stadt. Standort: 16th Street und JFK Boulevard

Magic Garden

Isaiah Zagar schafft seit den 1960er Jahren Mosaike in Philadelphia. Das Epizentrum seiner Kunst ist heute das, was er sein “labyrinthisches Mosaikmuseum” nennt, Philadelphia’s Magic Gardens, das sich über drei Stadtblöcke in der 1020 South Street erstreckt.

Angefangen hat er, um sein Viertel mit öffentlichen Kunstinstallationen zu beleben. Heute sind seine Werke – und ähnliche Arbeiten von Bewunderern – auf Hunderten von Flächen in der Stadt zu finden, hauptsächlich an Wänden, aber auch auf Bänken und Türen.

Zagars Werke bestehen in der Regel aus geschnittenen Spiegeln, Fliesen und “Fundstücken” wie Geschirr, Fahrradrädern und Flaschen. Der Spiegel umreißt oft gemalte Bilder, meist Menschen oder Wörter. Die Mosaikteile werden durch einen Regenbogen aus buntem Fugenmörtel an ihrem Platz gehalten. Er ist auch dafür bekannt, dass er Selbstporträts in seine Werke einbaut.

Standort: 1020 South Street

Rocky Statue



Keine Reise nach Philadelphia ist vollständig ohne einen Besuch der Rocky Steps und der Rocky-Statue im Philadelphia Museum of Art. Die Skulptur wurde als Requisite für eine Szene im Film Rocky III geschaffen. Sylvester Stallone schenkte sie 1982 Philadelphia, da er der Meinung war, dass der fiktive Kämpfer Rocky Balboa symbolisch für die Stadt steht, in der jeder von überall her mit Fleiß und harter Arbeit Erfolg haben kann.

Standort: Philadelphia Museum of Art Stufen

