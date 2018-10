Ein Land, das Reisende nie als Fremde, sondern als zukünftige Freunde empfängt – so begrüßt Qatar seine Besucher! Der kleine Wüstenstaat ist ein aufstrebendes Reiseziel mit Blick in die Zukunft und bietet auf engstem Raum eine Urlaubswelt mit vielen Facetten.

Dreh- und Angelpunkt ist die Metropole Doha mit ihrer schönen Corniche, modernen Wolkenkratzern, hochkarätigen Museen, dem großen Souk und hervorragenden Hotels. Spannende Ausflüge empfehlen sich in die Wüste, zum Fort Al Zubarah oder zu den Mangrovenwäldern von Al Thakira.

Der Orient-Spezialist Tischler Reisen bietet individuelle Privatreisen und eine handverlesene Auswahl an Hotels in Qatar. So haben Sie die Möglickeit, Ihre ganz persönliche Traumreise zu kreieren.

Doha – moderne Metropole Qatars

Moderne und Tradition liegen in Doha, der Metropole Qatars, eng beieinander. Spektakulär präsentiert sich die Skyline der Stadt bereits bei der Anreise vom Flughafen oder bei einer Dhau-Cruise am Abend, wenn die Wolkenkratzer in ein schillerndes Lichtermeer getaucht sind.

Quicklebendig geht es zu im Souq Waqif – hier finden Sie ganz sicher das perfekte Mitbringsel für Ihre Lieben! Wer lieber zeitgenössisch shoppen geht, kann seiner Leidenschaft in modernsten Malls frönen. Nicht verpassen sollte man einen Besuch im Kulturdorf Katara, im Equestrian Club mit seinen edlen Pferden und in der Aspire Zone mit ihren modernen Sportstätten.

Orientalische Tradition – Souq Waqif & Kulturdorf Katara

Im Souq Waqif erleben Sie pures orientalisches Flair! Genießen Sie einen Tee und köstliche arabische Spezialitäten in einem der gemütlichen Lokale im Souq und beobachten Sie das bunte Treiben. Das perfekte Orient-Feeling erleben Sie bei einer Übernachtung in den charmanten Souk Waqif Hotels. Die zauberhaften Boutiquehotels, wie das Al Najada by Tivoli Hotel, liegen im Herzen des Souks.

Einen Einblick in die orientalische Tradition Qatars gibt das Kulturdorf Katara. Zudem finden hier wechselnde Ausstellungen zeitgenössischer Kunst und Kulturveranstaltungen im Amphitheater statt.

Kunst & Kultur – Museum of Islamic Art

Ein Muss ist der Besuch im MIA – dem Museum of Islamic Art. Das Meisterwerk des Star-Architekten I. M. Pei öffnete 2008 seine Pforten und begeistert Besucher aus aller Welt mit seiner einzigartigen Architektur. Das Museum beherbergt eine der eindrucksvollsten Sammlungen islamischer Kunst der Welt.

Wüste erleben in Qatar

Erleben Sie die Wüste direkt vor den Toren Dohas bei einer rasanten Fahrt im Geländewagen durch die spektakulären Dünen. Auch Sandboarden, Kamelreiten oder Quad-Ausflüge stehen auf dem spannenden Wüstenprogramm.

Ein Naturphänomen ist das azurblaue Binnenmeer Chaur al-Udaid im Süden Qatars. Lassen Sie den Tag bei einem stimmungsvollen Barbeque im Beduinencamp unter dem Sternenhimmel enden.

Weltkulturerbe – Fort Al Zubarah

An der Nordwestküste Qatars liegt das aus dem restaurierten Fort Al Zubarah und einer 60 Hektar großen archäologischen Ausgrabungsstätte bestehende UNESCO-Weltkulturerbe. Es ist eines der besterhaltenen Beispiele für Siedlungen in der Region aus dem 18. und 19. Jahrhundert.

Al Zubarah umfasst die Überreste einer von einer Stadtmauer umschlossenen Küstenstadt, einst eines der wichtigsten Zentren der Perlentaucherei und des Handels in der Golfregion. Im Fort ist ein Besucherzentrum untergebracht.

Strandurlaub in Qatar

In Qatar können Sie einen entspannten Strandurlaub ideal mit einem Besuch der Metropole Doha verbinden. An den Stadtstränden und direkt vor den Toren Dohas liegen traumhafte Hotelanlagen mit direktem Zugang zum Meer.

Der perfekte Ort für einen luxuriösen Strandurlaub ist beispielsweise das Sharq Village & Spa. Das Resort verwöhnt seine Gäste mit dem sprichwörtlichen Ritz-Carlton Service und bietet spektakuläre Ausblicke auf Dohas Skyline.

