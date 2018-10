Kamelrennen, Shoppingmalls, Dune Bashing in Offroadern? Geschenkt. Wir stürzten uns lieber mal auf die Kunst in Doha. Die Hauptstadt von Qatar sorgt für Überraschungen!

Die armen Kerle, die in Qatar als „Migrant Workers“ unter anderem an Projekten für die die WM 2022 arbeiten, sorgten bei vielen Europäern kurzfristig für eifrige Entrüstung – und veranlassten Franz Beckenbauer zu seinem entlarvenden und vielzitierten „Ich habe noch keinen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Die laufen alle frei rum.“

Auch in anderen Golfstaaten schuften Zigtausende Inder, Bangladeshi, Nepali und Pakistani unter vergleichbaren oder sogar schlimmeren Umständen. Das aber kümmere im Westen keinen, das sei doch verlogen, höre ich in Doha immer wieder.

Skyline von Doha: Der markante, 232 Meter hohe Burj Qatar in der Bildmitte wird von vielen Qataris schlicht „Kondom“ genannt MIA Museum of Islamic Art: Stararchitekt I.M. Pei hat der großartigen Sammlung islamischer Kunst aus allen Epochen eine tolle „Verpackung verpasst“ Rund um den Alten Palast hat Jean Nouvel das extravagante National Museum entworfen, das im Lauf von 2016 eröffnet Die 14 Quadratkilometer große Education City ist Standort vieler renommierter Hochschulen und Dependancen von Weltklasse-Unis Die markanten Zig Zag Towers stehen an der Jamiaa Street unweit der Auffahrt zur künstlichen Insel The Pearl East-West/West-East nennt Richard Serra seine schwere Stahlstelen-Installation mitten in der Geröllwüste Qatars Damien Hirst ist den Qataris lieb und teuer. Er schuf für sie den Skulpturenzyklus Miraculous Journey Skulptur im sehenswerten Arab Museum of Modern Art, das in einer früheren Schule untergebracht ist Sandsturm-Stimmung II: Blick vom MIA Park auf die Skyline The Pearl ist eine künstliche Insel vor Doha – hier dürfen auch Ausländer Immobilien erwerben Installation zum Arabischen Frühling in der Al Riwaq Gallery für zeitgenössische Kunst Der Suq Waqif punktet mit schönen Boutiquehotels, Stallungen, Falkenkliniken und vielen Cafés

„Es geht um Wechsel, Veränderung. Das ist das große Thema in unserer Gesellschaft, in der sich so viel so rasend schnell und grundlegend verändert“, erklärt die Künstlerin und Kuratorin Alanoud Al-Buainain in der Gallery Al Riwaq.

Manches heiße Eisen sei längst schon von einheimischen Künstlern aufgegriffen worden, so die 26-Jährige: Der 1969 geborene Fotograf und Künstler Khalifa al-Obaidly etwa beschäftige sich schon seit 2009 mit den Migrant Workers auf Qatars Baustellen und nicht erst, seitdem das Land den Zuschlag von der Fifa erhalten habe.

Grafitti mit Segen aus dem Palast

Verkehrsumtost gestaltet sich die genauere Betrachtung der Werke des tunesischen Graffiti-Künstlers el Seed. Die seien als „Drive-by Art“ angedacht, scherzt mein Fahrer. El Seed hat die Unterführungen der sechsspurigen Salwa Road in Doha mit über 50 kalligrafischen Graffiti aufgehübscht.

Selbstredend legal und gegen Rechnung an Qatars Schutzheilige der schönen Künste, Sheikha Al Mayassa Al Thani. Die 2014 zu „one of art world’s top 100 women“ gekürte Schwester des Emirs von Qatar ist Chefin der nationalen Museums- und Kulturbehörde QMA.

Damien Hirst vor der Klinik

Nicht ganz so gefährdet durch vorbeirasende Luxuslimousinen, deren Lenker sich gleichzeitig Smartphone, Cola-Becher und Navi widmen und deshalb gern mal zwei Fahrbahnen beanspruchen, fühlt man sich beim Betrachten von Damien Hirsts Bronzeskulpturen.

Die „Miraculous Journey“ vor dem riesigen Neubau des Sidra Medical and Research Centre feiert das wundersame Werden des Lebens – und wurde wenige Wochen nach der feierlichen Eröffnung wieder gründlichst verhüllt. Warum, frage ich meinen Guide.

„Des Baustaubs wegen“, zitiert der die offiziöse Begründung. „Weil das öffentliche Abbilden von Menschen gegen die Gebote des Koran verstößt und man da Körperteile sieht, die man nicht sehen sollte, nicht bei den Föten, aber später! Ein Uterus und ein nackter Junge“, flüstert mir ein Student zu, der über den Campus der Hamad bin Khalifa University in der Education City läuft, wo einige der besten Hochschulen der Welt wie Weill Cornell oder Carnegie Mellon ihre Niederlassungen haben.

Kunst-Inkubator Qatar

Zu den Renommierprojekten in Doha gehört Katara. Ein Kulturkomplex aus zweistöckigen Bauten in vermeintlich traditioneller Anmutung voller Galerien und Shops, mit klimatisierten Gassen und Plätzen sowie einem romano-arabischen Amphitheater aus teurem Marmor wenige Hundert Meter vom einzigen öffentlichen Strand Dohas, dem Katara Beach mit speziellem Dress Code.

Nachbar Abu Dhabi rühmt sich seit Jahren seines großen musealen Sprungs nach vorn, nur schleppen sich die ambitionierten Projekte auf den Museumsinseln dort ein wenig dahin. Qatar ist leiser, aber effektiver. Und größter Käufer auf dem weltweiten Kunstmarkt. Allein Cezannes Kartenspieler ließen sich die Qataris 250 Millionen Dollar kosten – das teuerste Kunstwerk der Geschichte.

Kalligrafie und Stahlstelen in der Wüste

Das von I. M. Pei entworfene, vor sieben Jahren eröffnete und auf jeden Fall besuchenswerte Museum of Islamic Art ist ein massiger, kubischer Bau am Hafen mit einer einzigartigen Sammlung: Vasen, Münzen, Teppiche, Kalligrafien, Koranfragmente, Kupfer- und Goldarbeiten aus dem ganzen islamischen Kulturkreis und den letzten 1.300 Jahren.

Die Schwester des Emirs steckt auch hinter einem wüsten Stück Kunst. Für seine „Installation“ East-West/West-East hat der Amerikaner Richard Serra 60 Kilometer von Doha entfernt vier um die 15 Meter hohe Stahlstelen in den trockenen Boden der Geröllwüste rammen lassen, inmitten des Brouq Nature Reserve und nur per Allrad zu erreichen: N25o 31.019’ E050o51.948’.

Pfiffig! Boutique-Hotels im Suq

Was für einegute Idee: Die Gäste der Suq Waqif Boutique Hotels Al Jasra, Arumaila, Al Bidda, Al Jomrok, Al Najada, Najd, Al Mirqab oder Bismillah nächtigen direkt im Marktviertel Suq Waqif, unweit der Corniche, vieler Cafés, von Falkenkliniken und Pferdegestüten.

Die Hotels sind fein aus­gestattet, teils mit eigenem Spa. Und bei Preise um die 160 Euro fürs Doppelzimmer der abgesehen vom Anantara Banana Island Resort wohl beste Hotel-Tipp in ganz Qatar. Tritt man am Abend vor die Tür, steht man mitten im Ausgehtrubel. Der Suq platzt donnerstags und freitags aus allen Nähten.

Suq Waqif

Der Suq Waqif wurde mit viel Aufwand renoviert und erweitert. Wo bei meinem ersten Besuch in Qatar vor zwölf Jahren Hunderte Pick-ups herumstanden und Ziegen im Unrat des Suq nach Essbaren suchten, kämpfen heute Familien mit riesigen Portionen an Eiscreme, Fleischspießen, Obst-Shakes und Pizza.

Da lässt mancher Bürger von Qatar gern den Achtyzlinder-Geländewagen beim Valet Parking zurück und geht zu Fuß. Und beäugt aus der ersten Reihe der Cafés West-Touristinnen in atmungsaktiven Dreiviertel-Hosen und kurzberockte Silikonkunstwerke aus Osteuropa. Unterdessen saugen die Gattinnen demonstrativ gelangweilt an ihren Wasserpfeifen und beschäftigen sich mit ihren XXL-Smartphones.

Ganz hinten, auf der Baustelle hinter dem Großparkplatz, schaufeln unterdessen Dut­zende von Migrant Workers Kies in eine Baugrube. Man sieht sie kaum, eine dichte Staubwolke hüllt das Ganze in gnädiges Unscharf.

INFO

Anreise

Direktflüge nach Doha mit Qatar Airways ab 600 Euro. Weitere Flüge ab 550 Euro etwa mit Turkish Airlines oder Lufthansa. Fluggäste, die mehr als fünf Stunden Aufenthalt am Hamad International Airport haben, erhalten seit Anfang November 2016 ein kostenloses Transitvisum.

Veranstaltertipp

Tischler Reisen bietet halb-, ganz- und dreitägige Packages ab/bis Doha an. Diamir hat Qatar im Rahmen einer 12-tägigen Reise „Bahrain, Katar, Kuweit, VAE“ ab 3.590 Euro im Katalog.

Museen, die man in Qatar gesehen haben muss

Mathaf, Arab Museum of Modern Art in der Education City.

Museum of Islamic Art Toller Bau von Pritzker-Preisträger I. M. Pei. Eintritt frei, dienstags geschlossen. Ganz oben hat Alain Ducasse seine Dependance „IDAM“. Hier speist man im eleganten Ambiente zu hohen Preisen – bei unserem Besuch war die Qualität den Preis leider nicht wert. Kein Alkohol.

QM Gallery Al Riwaq Qatar Museums realisiert im Park des MIA interessante Ausstellungen in einer Wellblechhalle.

