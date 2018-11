Entdecken Sie ein Land, das im festen Bewusstsein seiner traditionellen Wurzeln eine atemberaubende Zukunftsvision realisiert. Abu Dhabi bietet bei subtropischem Klima mit ganzjährigem Sonnenschein eine außergewöhnliche Vielfalt: die moderne Großstadt, saftige Oasen, unendliche Wüste, majestätische Berglandschaften und über 200 natürliche Inseln. Märchenhafte Einblicke in traditionelle Lebensweisen und Bilder wie aus 1001 Nacht verzaubern zudem.

Der Orient-Spezialist Tischler Reisen bietet zahlreiche Privatreisen, Selbstfahrertouren und eine große Auswahl an handverlesenen Hotels – hochwertige Reisebausteine, aus denen Sie Ihre ganz persönliche Traumreise kreieren können.

Abu Dhabi – schillernde Metropole der Emirate

In nur wenigen Jahrzehnten hat sich aus einem kleinen Fischerdorf eine schillernde Metropole entwickelt – Abu Dhabi, die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate! Schon beim Spaziergang an der schönen Corniche beeindruckt die spektakuläre Skyline der Stadt. Hochkarätige Hotels, schöne Stadtstrände, moderne Shoppingmalls, spannende Unterhaltungsmöglichkeiten auf Yas Island und ein Museum von Weltrang auf Saadiyat Island sind nur einige Highlights, die in Abu Dhabi auf Sie warten!

Kultur & Religion – die Sheikh-Zayed-Moschee

Ein Muss bei jedem Abu-Dhabi-Besuch ist die Sheikh-Zayed-Moschee! Staunen Sie und erleben Sie eines der schönsten religiösen Bauwerke der Welt! Die Sheikh-Zayed-Moschee ist mit ihren Säulengängen, den filigranen Intarsien in weißem Marmor, ihrem weitläufigen Innenhof und den eindrucksvollen Leuchtern ein Wunder an Symmetrie und Ästhetik. Erhalten Sie während einer kostenfreien Führung interessante Einblicke in den Islam und die Entstehung dieses wunderschönen Gotteshauses.

Yas Island – Formel 1 und Familienspaß

Weltweit bekannt wurde Yas Island durch den Yas Marina Circuit, alljährlicher Schauplatz des Formel-1-Saisonfinales. Wussten Sie, dass die Rennstrecke dreimal wöchentlich kostenfrei zum Joggen und Radfahren für die Öffentlichkeit zugänglich ist? Gleich mehrere Highlights für die ganze Familie liegen ebenfalls auf Yas Island: Yas Waterworld mit 43 spektakulären Rutschen und Attraktionen, Ferrari World und die gerade eröffnete Warner Bros. World Abu Dhabi. Auch Shopping-Fans kommen hier in der größten Mall des Emirates auf ihre Kosten.

Die Oasenstadt Al Ain

Die zweitgrößte Stadt des Emirats, Al Ain, liegt nahe der Grenze zum Sultanat Oman am Fuße des Jebel Hafeet. Sehenswert sind die drei imposanten Fort-Anlagen, die beiden Stadt-Oasen und die Ausgrabungen in den Hili-Gärten. Im Al Ain National Museum, dem ältesten Museum der Vereinigten Arabischen Emirate, erfahren Sie alles über die Kulturgeschichte des Emirats Abu Dhabi. Der Kamelmarkt von Al Ain lockt sowohl Einheimische als auch zahlreiche Besucher. Hier kann man die Händler und ihre wertvollen Wüstenschiffe hautnah beobachten.

Wüstenträume im Anantara Qasr al Sarab

Gleich hinter der Stadtgrenze von Abu Dhabi Stadt beginnen die endlosen Weiten der Wüste Rub al-Khali. Bis zu 200 Meter hohe Dünen türmen sich imposant auf! Unternehmen Sie eine Offroad-Tour durchs Wüstenmeer in die Oase Liwa oder erleben Sie die Wüste hautnah im luxuriösen Ambiente des Anantara Qasr al Sarab Resorts! Genießen Sie die hervorragende Küche, einen exzellenten Service und unternehmen Sie Ausflüge auf dem Kamelrücken, mit dem Quad oder bei einem waghalsigen Dune-Bashing mit dem Jeep durch die spektakulären Dünen.

Strand & Wildlife – Sir Bani Yas

Die grüne Urlaubsinsel mit eigenem Wildlife-Reservat liegt westlich von Abu Dhabi, etwa 2,5 Fahrstunden entfernt. Wer nicht so viel Zeit hat, erreicht die Insel bequem mit Seawings in nur 25 Minuten. Erleben Sie frei lebende Wildtiere, wie Antilopen und Giraffen während eines Aufenthalts im luxuriösen Anantara Desert Island Resort. Hier kombinieren Sie auf ideale Weise Strand und Wildlife.

