Exotische Trauminseln, goldene Sandstrände, Regenwald, das Great Barrier Reef mit seiner bunten Unterwasserwelt, spannende Begegnungen mit Aborigines und das endlose Outback – Queenslands Norden bietet unzählige Attraktionen. Fünf Ountdoor-Highlights rund um Cairns



Kaffee, Tee & Wildlife in den Atherton Tablelands

Eine Autostunde westlich von Cairns wird der Regenwald zur Savanne – die Gegend erinnert an Afrika. Einer der Höhepunkte sind die Mareeba Wetlands. Dort kann man auf einer Safari durch das Busch- und Sumpfland Kängurus, Emus und seltene Vö­gel beobachten. Das fruchtbare Hochplateau der Atherton Tablelands ist auch ein Dorado für Genießer. Reisende sollten frische Macadamia-Nüsse, Avocados, Maracujas, Bananen und Mangos probieren. Auch Weinliebhaber kommen dort auf ihre Kosten. Typisch für die Gegend sind die großen Tee- und Kaffeeplantagen rund um die Orte Malanda und Mareeba. 85 Prozent der Kaffee-Ernte Australiens werden hier produziert.

Würgefeige gleicht riesigem Vorhang

Einen Abstecher wert ist der Curtain Fig National Park bei Yunga­burra in den Atherton Tablelands. Sein Wahrzeichen: der 50 Me­ter hohe und 500 Jahre alte Curtain Fig Tree. Diese Würge­feige gleicht mit ihren herunterhängenden Lianen und Wurzeln einem riesigen Vorhang. Ein Holzsteg führt um den mächtigen Stamm (Durchmesser: 39 Meter) herum, sodass der Baum von allen Seiten bestaunt und fotografiert werden kann – soweit er denn überhaupt aufs Foto passt …

Im Zug nach Kuranda, per Gondel zurück

Eine der schönsten Zug­strecken in Australien, die Kuranda Scenic Rail­way, führt in zwei Stunden Fahrt von Cairns aus hinauf in das Künstler- und Hippie-Örtchen Kuranda. Ein kurzer Halt erfolgt an den Bar­ron Falls, die spektaktulär 280 Meter in die Tiefe stürzen. Zurück „gondelt“ man mit der 7,5 Kilo­meter langen Skyrail nur wenige Meter über den Wipfeln des tropischen Regenwaldes und genießt dabei atemberaubende Ausblicke.

Die Höhlen und Schluchten im Outback

In der „Gulf Savannah“-Region, rund eine Stunde landeinwärts von Cairns, bekommen Urlauber einen Vorgeschmack auf das trockene, endlose Outback. Im kleinen Ort Chillagoe lassen sich imposante Tropfsteinhöhlen besichtigen. Auf dem Savannah Way gelangt man zu den mächtigen Lavahöhlen im Undara Volcanic National Park. Sie gelten als eines der größten geologischen Wunder Australiens und sind teilweise mit Führern begehbar. Sehr beeindruckend sind die Schluchtenlandschaften der noch unbekannten Cobbold Gorge.

Bush Tucker, Boomerangs & Didgeridoo-Kurse

Im Tjapukai Aboriginal Cultural Park bei Cairns sowie im Rainforestation Nature Park bei Kuranda lernen interessierte Besucher, Boomerangs richtig zu werfen und Didgeridoo zu spielen, das aus einem von Termiten ausgehöhlten Eukalyptus-Ast gemacht wird. Zudem erhält man auf einem Spaziergang Einbli­cke in die Verwendung von Regenwaldpflanzen als Nahrung und Medizin (Bush Tucker). Tjapukai-Gäste können mit Aborigines-Frauen weben und Schmuck herstellen. Die Rainforestation punktet mit dem angeschlossenen Koala & Wildlife Park.

Info

