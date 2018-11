Das neue Insel-Hideaway Bawah schlägt in puncto Nachhaltigkeit und Naturschönheit die meisten Malediven-Resorts um Längen. Im Anambas-Archipel – mitten im Südchinesischen Meer auf halbem Weg zwischen Malaysia und Borneo – wartet auf Besucher eine Glückshormonkur über und unter Wasser



Nicht erst, wenn man die Füße in den weichen Sand setzt und den Blick um 180 Grad schweifen lässt, glaubt man zu halluzinieren. Schon der Landeanflug im Wasserflugzeug auf die Inselgruppe berauscht. Ein paar von Riffen und Mangroven gesäumte Inselchen inmitten vom unendlichen, an alle Horizonte reichenden Blau. Es ist so schön am Arsch der Welt auf 2°30 N, 106°03 E!

Aus dem Wasserflugzeug sieht man alle Inseln und Mangrovensäume Landung des Seaplane in der Lagune des Dermaga East Reef Schnorcheln, Paddeln, Segeln, Tauchen – in schönster Natur Grün und Blau in allen Schattierungen, man kann sich nicht sattsehen

Haken wir die nüchternen Zahlen zu Bawah Reserve schnell ab. 6 Inseln. 13 Strände. 3 Lagunen. 2 Restaurants. 70 Gäste maximal. 150 Mann Personal. 35 Tented Suites und Überwasser-Bungalows. 3 Bars. 0 TV-Kanäle. Lage: 277 Kilometer Luftlinie nordöstlich von Sin­gapur, 355 bis zur Küste Borneos und 1.500 zum Mekong-Delta. Das ist ganz schön jwd.

Ballast abwerfen!

Vor dem Flug nach Singapur und der ungefähr vierstündigen Weiterreise per Fähre und Wasserflugzeug ist die Kunst der Reduktion gefragt. 15 Kilo Gepäck sind an Bord der Twin Otter erlaubt – nicht mehr.

Mit Light Packing kann ich gut leben, gehe ich doch immer mit Minimalgepäck auf Reisen. Wen dagegen beim Packen der Horror Vacui übermannt, den mag es trösten, dass Bawah für Teilzeitinsulaner kostenlosen täglichen Wäscheservice, Schnorchelausrüstung, Sonnenhüte sowie umweltfreundliche Sonnen- und Insektenschutzmittel bereithält.

Da kann man getrost mit kleinster Garderobe reisen – mehr als Badehose respektive Bikini, Flipflops, ein paar Shirts, Shorts sowie eine leichte Chino braucht man ohnehin nicht. Highheels und die Rahmengenähten können zu Hause bleiben. Barefoot luxury eben …

Neben dem täglichen Wäscheservice sind auch alle Mahlzeiten sowie – man höre und stöhne – alle Spa-Treatments im Preis inbegriffen, dazu Beach-Picknicks, Sunset-Törns, Segeln mit Katamaran oder Jolle, alle alkoholfreien Getränke, WiFi sowie Anreise. Das Ganze bekommt man ab 1.550 Euro pro Nacht und Unterkunft.

Bawah Reserve Menue: Schnorcheln, SUP, Segeln, Hiken

Meine 70 Quadratmeter große Beach Suite, eine Bambuskonstruktionen mit großer Veranda unter einem weiten, geschwungenen Zeltdach, liegt nur einen Kokosnusswurf vom Meer. Mit geöffneten Seitenwänden ist man ganz nah an der Natur, hört das Meer und nachts rückt einem der Inseldschungel flötend, klackernd, schnatternd, trällernd und kreischend auf die Pelle.

Die tragende Konstruktion der Beach Suites ist aus Bambus von Java und Sulawesi Die Seiten der Beach Suites lassen sich per Knopfdruck öffnen Blick auf den halboffenen Badezimmerbereich der Beach Suites Die Veranda einer Beach Suite. Dachgebälk, Boden und Daybed sind aus Bambus Hoher Raum, große Veranda – eng wird es in den Beach Suites nicht

Mein Plan für den ersten Tag auf Bawah (noch bin ich of­fensichtlich so gar nicht im Entschleunigungsmodus) lautet: Schnorcheln am Dermaga Reef, eine Runde Stand-up-Paddling rund um die Hauptinsel. Das ist mit den schnittigen Holz-Boards in gut 45 Minuten zu schaffen, inklusive Badestopp am traumhaften Coconut Beach sowie Rochen- und Meeresschild-kröten-Beobachtung im seichten, glas­kla­ren Wasser zwischen Bawah und dem Mangrovensaum von Setigi Reef und Lidi Reef.

Hinter Batu Tokong Island und dem Ende des Coconut Beach wartet das offene Meer… Luxus-Retreat Bawah Reserve in Indonesien: Zeit für Aktivitäten. Die SUP-Boards aus Holz fahren sich leicht und sehr spurstabil Vor dem Essen auf der Insel Sanggah heißt es gegen die Brandung anpaddeln Zum Beach Picnic kann man sich per Motorboot fahren lassen – oder einfach das Kajak nehmen, was mehr Spaß macht Einer der 13 Strände von Bawah

So schön bunt hier!

Die Unterwasserwelt vor der Haustür der Beach Suites ist noch weitgehend intakt. Von der Korallenbleiche, die auf den Male­di­ven, im Barrier Reef und auf den Seychellen die Welt unter Wasser erbleichen und sterben lässt, ist (noch) nichts zu sehen. Ins Auge stechen vor allem die knallblauen Steinkorallen, tiefblaue Seesterne sowie Schwarzspitzen-Riffhaie und große Schwärme von Papagei-, Doktor- und Fledermausfischen.

Bawah Island: Nur am Dermaga Reef haben wir die fast neongrünen Korallen gesehen Unterwegs am Dermaga Reef Blaue Seesterne sind sehr oft zu sehen Blick auf den Mangrovensaum des Setigi Reef Ein echter Hingucker sind die leuchtend blauen Korallen Ideal für Kajak- und SUP-Touren ist der seichte Kanal zwischen Bawah und Setigi Reef Clownfische im South Sanggah Reef

Fitness in the Jungle?

Wer lieber festen Boden unter den Füßen hat, nimmt die schweißtreibenden Island Hikes zu den Lookouts, zur Bat Cave und zum Coconut Beach auf Bawah Island in Angriff. Dabei geht es durch dichtes, sattes Grün, das mehr oder weniger naturbelassen erhalten ist.

Wer gern marschiert, kann sich auf den Jungle Hikes austoben Alles, was Wassersportler wissen müssen Dichtes Grün sorgt für Privacy der 70 Inselgäste Bawah Reserve: Blick von Hauptinsel Bawah über den Jetty auf Sanggah Island

Oder man macht Work-out im brandneuen Jungle Gym, dem Reich von Lisa Jones, ihres Zei­chens „Wellness Specialist“ auf Bawah. Die drahtige, tätowierte Britin konzipierte das Jungle Gym im Frei­en, wo man am Kletterseil, am Netz, an Power Racks für Klimmzüge und an Leitern mit dem eige­nen Gewicht trainiert – oder sich beim Stemmen und Werfen von Baumstämmen und Felsbrocken austobt. Anschließend warten Meditation, Yoga und Pilates auf einer überdachten Plattform mit Meerblick.

Win-Win für Mensch und Natur

Der Verkauf und die Umwandlung der sechs Inseln von Bawah in ein Resort tun der Natur sichtbar gut. „Nun darf in einem Umkreis von 500 Metern um die Inseln nicht mehr gefischt werden, schon gar nicht mit Netzen oder Dynamit. Die Fischbestände und Korallen haben sich in den letzten sechs Jahren deutlich erkennbar erholt. Die Zahl der Arten und die Größe der Schwärme hat spürbar zugenommen“, erzählt Paul Robinson, der COO von Bawah.

„Zwar liegt unser Resort inmitten des 12.000 Quadratkilometer großen Anambas Islands Marine Recreational Park, der seit 2014 mit zwölf anderen Schutzgebieten das Coral Triangle Marine Protected Area System bildet, die Natur aber war bis zu unserem Erwerb von Bawah durch illegale Dynamit- und Cyanidfischerei und Schleppnetzfischerei extrem bedroht“, so Paul.

Bei einem anderen Problem sind die Macher von Bawah Reserve hilflos: Durch Strömungen werde immer wieder Plastikmüll aus China, Vietnam und von den Philippinen angeschwemmt, so Paul. „Da helfen nur regelmäßige Putzaktionen am Strand und unter Wasser. Durch das Verteilen von Mülltonnen und ein System der Müllsammlung und -entsorgung sowie die Schulung von Umweltbewusstsein versuchen wir zu erreichen, dass von den Nachbarinseln weniger Dreck ins Meer gerät.“

Schnell wird klar: Beim Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit geht Bawah Reserve weit über das hinaus, was Hotels ansonsten gern zur grünen Imagepflege machen.

Vom langen Jetty aus kann man mit etwas Glück Haie und Meerschildkröten beobachten Blick auf die „Grouper Bar“, das Restaurant „Treetops“ und eine der Tented Beach Suites Grouper Bar: Für den Absacker nach dem Dinner der richtige Ort „Treetops“: Wer in der ersten Reihe sitzt, hat den besten Blick und meist eine leichte Brise

„Die Zelt-Suiten nach Entwürfen des Singapurer Architekten Sim Boon Yang wurden,“ so Paul Robinson, „aus Bambus errichtet. Für Duschen, Badewannen und Armaturen haben wir Recyling-Kupfer verwendet.“ Solarpaneele – gut versteckt im dichten Pflanzengrün hinter jeder Suite – sorgen für heißes Wasser. Ende 2018 bekamen auch einige Overwater Villas eigene Solaranlagen aufs Dach montiert.

Luxus, aber bitte mit viel Öko

Auf einer Führung mit Cheftechniker I Ketut Wijaya sehen wir, wie das Regenwasser von den Dächern der Unterkünfte, Lagerhäuser und Technikgebäude in Zisternen gelagert, gefiltert und zu Trinkwasser aufbereitet wird, das in Glasflaschen abgefüllt wird. „Fällt zu wenig Regen, wandeln wir in unserer Osmose-Anlage Meerwasser in Trinkwasser um. Sie schafft 62 Liter in der Minute. Ist der Grundwasserspiegel ausreichend hoch, greifen wir auch zu Grundwasser.“

I Ketut führt uns ums Eck zu den Klärbecken: „Durch getrennte Abwasserkreisläufe sammeln wir Dusch- und Waschbeckenwasser, das gereinigt und geklärt für die WC-Spülungen und für die Bewässerung der Gärten genutzt wird.“ Das Abwasser der Toiletten wird in Klärbecken mithilfe von Bakterienkulturen gereinigt, die organische Kohlenstoffverbindungen und Stickstoffverbindungen abbauen. Danach landet das Wasser zur Bewässerung in den Grünanlagen der Insel.

Damit beim Kampf gegen Moskitos keine Chemie eingesetzt werden muss, greift man auf Bawah Reserve zu einem pfiffigen System von Eiablagefallen: Neben jeder Unterkunft und in den Grünanlagen stehen über 60 Systeme aus kleinen Becken und Schalen mit stehendem Wasser, in denen die Moskitos ihre Larven legen. Das Larvenstadium wird täglich überwacht. „Dann werden, meist am dritten Tag nach der Eibablage, die Brutfallen von einem Mitarbeiter leergepumpt und durchgespült, sodass der Nachwuchs der Plagegeister stirbt, bevor er schlüpft“, erklärt Gäste­be­treuerin Mega.

Der Permaculture-Garten wird mit gereinigtem Abwasser bewässert und mit Kompost aus Küchenresten gedünkt Am Ende der Hikes warten Lookouts Sieht aus wie ein komisches Grab, ist eine Eiablagefalle. Ein effektives Mittel zur umweltverträglichen Moskitobekämpfung Blick auf die „Grouper Bar“, das Restaurant „Treetops“ und eine der Tented Beach Suites Die Overwater Bungalows mit 105 Quadratmetern kosten ab 2.100 Euro pro Nacht für zwei Personen

Fischkacke, der Stoff, aus dem Traumstrände sind

Kaum einer, der sich genussvoll im weißen, weichen Korallensand aalt, ist sich der Tatsache bewusst, dass er seine Zehen in Fisch-Scheiße bohrt. Aber das ist wahr. Zigmillionen Papageifische raspeln weltweit Algen von Korallenstöcken, dabei geraten Stücke der Korallen in den Verdauungstrakt. Die Tiere stoßen diese nicht verwertbaren Reste als Kot wieder aus – in Form von feinkörnig gemahlenem Sand!

Jeder Papageifisch produziert im Jahr zwischen 100 und – wie der riesige Büffelkopf-Papageifisch, der bis zu 40 Jahre alt werden kann – 1.000 Kilo jenes Stoffs, aus dem unsere „puderzuckerfeinen“ Strandträume sind.

Wissenschaftler schätzen, dass gut 70 Prozent des Sands der Strände in der Karibik, auf den Malediven und Hawaii „Parrotfish Poop“ ist. Umso wichtiger ist es in unserem eigenen Interesse, dass die Bestände an Riff-Fischen weltweit bewahrt bleiben und die Tiere nicht auf unseren Tellern landen – andernfalls verschwinden auch die Strände unweigerlich.

Info

Anreise

Nach Singapur in rund zwölf Stunden mit Singapore Airlines in der Premium Economy ab 1.099 Euro, in der Business ab 2.965 Euro. singaporeair.com/de | Testbericht Singapore Airlines‘ Business Class

Business-Flüge mit Turkish Air­lines sind rund 500 Euro günstiger, dauern aber wegen Zwischenstopp in Istanbul fünf bis acht Stunden länger. turkishairlines.com

Weiter geht es am Folgetag in Singapur morgens um 7 Uhr mit Transfer zur Fähre > 30 Minuten zur Insel Batam > 20 Minuten Taxi zum Flughafen > 80 Minuten im Wasser­flugzeug bis Bawah. Ankunft gegen 12 Uhr

Bawah Island

Wir empfehlen statt einen der elf Overwater Bungalows (105 Quadratmeter, ab 2.100Euro) eine der 19 außergewöhnlichen, zelt­artigen Beach Suites (70 Quadrat­meter, ab 1.730 Euro) zu buchen – man ist direkt im Grünen, hat ebenfalls einen schönen Zugang zum eigenen Strand und spart zudem einiges an Geld. (Preise jeweils für zwei Personen, all inclusive). bawahreserve.com

Stopover Singapur

Das Six Senses Duxton ist ein brandneues Boutiquehotel in einer hippen Ecke zwischen Chinatown und dem Viertel Tanjong Pagar, keine 400 Meter vom berühmten Buddha Tooth Relic Temple. Sehr gute – und gesunde – Küche im „Yellow Pot Restaurant“. Der ansässige TCM-Mediziner berät auf Wunsch jeden Gast bei der Ankunft kostenlos. Keines der 49 Zimmer und Suiten gleicht dem anderen, dafür sorgte die Interior-Designerin Anouska Hempel.

Das Interieur des „Duxton“ erinnert in vielen Punkten an Hempels legendäres „Blakes“-Hotel in London. Der Style in dem dreistöckigen Komplex aus acht früheren Shophouses reicht vom reduziertem All-in-White bis zum plüschig-roten Opium House Style. Die Nachbarschaft? Läden und Kneipen in den renovierten Shophouses von Duxton Hill, Duxton Road und Tangjong Pagar Road. Die ange­sag­te Rooftop-Bar des „Potato Head“ ist nur 400 Meter ent­fernt. Wer mal außerhalb essen will: Zum Tang­jong Pagar Food Centre mit vielen guten Garküchen sind es 300 Meter. DZ/F ab 230 Euro. sixsenses.com/duxton/ | ptthead.com/singapore | Stopover-Tipps für 36 Stunden in Singapur