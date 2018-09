Unsere Serie „Zweite Reihe, erste Wahl“ stellt attraktive Alternativen zu überlaufenen Städtereisezielen vor. Auch wenn Paris unvergleichlich ist, kann Lyon in Sachen Kulinarik und Romantik durchaus mithalten. Und wer vermisst schon arrogante Hauptstadt-Kellner und lange Schlangen vor den Museen? Zwischen Rhône und Saône sind echte Entdeckungen zu machen!

Warum Lyon?

Ein Eiffelturm für mich allein? Den gönnte sich der Gastronom Monsieur Gay im Jahr 1894 und ließ den „Tour métallique de Fourvière“ nach Plänen von Gustave Eiffel auf dem Hügel Fourvière errichten. Irgendwie ist die Geschichte typisch für Lyon. Denn wenngleich die Metropolregion Lyon mit mehr als zwei Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt Frankreichs ist, so bleibt sie zugleich besonders überschaubar. Das mag mit den beiden Flüssen zu tun haben, der Saône und der Rhône, die hier eine lange, schmale Halbinsel bilden, auf der sich Durchgangsverkehr von selbst verbietet. Rollt man per TGV vom riesigen Paris im Bahnhof Lyon Part Dieu ein, ist plötzlich alles anders: Die Plätze und Cafés gehören den Einheimischen. Warteschlangen vor den Museumskassen und U-Bahn-Gedränge? Im gemütlichen Lyon kein Thema.

Die City-Bikes, mit denen viele die Flussufer der fahrradfreundlichen Stadt entlangrollen, sind eine entspannte Alternative. In den Bouchons und Bistros nehmen sich freundliche Kellner viel Zeit für sachkundige Erklärungen. Schließlich ist Lyon, die Stadt der Gebrüder Lumière und von Antoine de Saint-Exupéry, vor allem auf seine Küche stolz. Gemessen an der Einwohnerzahl ist die Dichte an Restaurants mit Michelin-Stern höher als in Paris. Die Chancen, auch mal kurzfristig einen Platz zu ergattern, stehen dabei weit besser. Das hat nicht zuletzt mit dem kulinarischen Übervater Paul Bocuse zu tun. Außerdem wohl auch mit dem bürgerlichen Erbe der einstigen Seidenweberstadt und mit einer fruchtbaren Umgebung, die für frische Zutaten sorgt – darunter Geflügel und Gemüse, das in ganz Frankreich für Qualität bekannt ist. Spätestens hier muss man auch den Blick über die Stadtgrenzen hinaus richten. Ein schneller Sprung in berühmte Weinbaugebiete, etwa ins Beaujolais oder an die Côte du Rhône? Was der Großraum Paris nicht bieten kann, ist im kulinarischen Nabel der Grande Nation kein Problem.

Muss man sehen!

Der Künstler, der das Modell der New Yorker Freiheitsstatue schuf, bescherte auch Lyon einen kleinen Hingucker: die dynamischen Pferde des Brunnens an der Place des Terreaux. Man quert den Platz, während man das barocke Rathaus bewundert oder zur Oper hinüberspaziert. Das Musée des Beaux-Arts (Eintritt 8 Euro) mit Werken von Rubens, Rembrandt, El Greco oder Tintoretto liegt direkt an dieser zentralen Drehscheibe Lyons. Man befindet sich hier auf der langen, schmalen Halbinsel La Presqu’île.

Jedes Flussufer hat seine eigenen Attraktionen. Da wäre das neu restaurierte Hotel Dieu auf der Rhône-Seite, dessen 325 Meter lange Fassade von der Unesco geschützte Architektur liefert. Zu den Highlights am Saône-Ufer zählt das Fresque des Lyonnais, das berühmte Stadtbewohner auf einer Hausmauer versammelt. Am anderen Ufer der Saône breitet sich Lyons ältester Stadtteil aus, das von Renaissancebauten und romantischen Plätzen geprägte Lyon Vieux. Die Musées Gadagne (8 Euro) bringen Besuchern die Geschichte der Seidenweber-City näher. Für weitere spannende Museen muss man das Zentrum verlassen. Etwa um das Wohnhaus und die filmischen Arbeiten der Brüder Lumière im Musée Lumière zu bewundern (25 Rue du Premier Film, 7 Euro). Oder die moderne Architektur des Musée des Confluences (5 Euro) am Zusammenfluss von Rhône und Saône. Das Haus kann aber mehr als dekonstruktivistische Architektur: Die Gegenüberstellung von Naturwissenschaften und der Entwicklung der Menschheit ist einzigartig.

Aussicht

Besser als von der Aussichtsterrasse neben der Basilika Notre-Dame de Fourvière kann man Lyon Vieux und die Halbinsel kaum überblicken. Der Aufstieg über lange Treppen, die hinter den Musées Gadagne beginnen, ist aber nichts für Kreislaufschwache. Besser nimmt man die schnuckelige Funiculaire. Die Seilbahn startet bei der Metro-Station Vieux Lyon.

Bummeln und Schlemmen

19 Michelin-Stern-Restaurants in einer Stadt dieser Größe? Das macht Lyon keine andere City nach. Aber noch besser ist das Fundament, auf dem alles fußt. Die Liebe zu den einfachen Bouchons, die hier hochwertige Hausmannskost abliefern, sowie das hohe Interesse für die Bistronomique-Welle ergibt Bistro-Kulinarik für den gehobenen Anspruch. Deswegen sollte man seinen Kulinarik-Spaziergang am besten in Les Halles de Lyon Paul Bocuse beginnen, einer modernen Markthalle der Superlative (102 Cours la Fayette). Mehr zu dem Thema bietet das spannende Projekt La Commune (3 Rue du Pré-Gaudry), eine legere Kantine mit 15 Essensständen, in denen aufstrebende Jungköche mit lokalen Zutaten aufkochen. Einer, der es bereits geschafft hat, ist Florent Poulard, der Chef des angesagten Restaurants Monsieur P (14 Rue Royale, unbedingt reservieren).

Dass man in Lyon auch mit dem Auge isst, verrät der Besuch der historischen Brasserie des Brotteaux (1 Place Jules Ferry). Sie wurde 1913 eingerichtet und serviert neben einem dreigängigen Dinner-Menü für 39 Euro perfekt konserviertes Art-Nouveau-Interior. Immer noch hungrig? Ein klassisch-herzhaftes Bouchon findet sich wenige Minuten von der zentralen Place Bellecour: Das Les Culottes Longues wartet mit saisonaler Küche auf, etwa zarten Morchel-Rind-Kombinationen und Gerichten mit grünem Spargel. Und darüber hinaus mit der lebhaften Atmosphäre, die für Lyons Bouchon-Lokale eben so typisch ist.

Lieblingsplatz

Zwei Plätze, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten: Da wäre das lichtgrüne Schimmern der Bäume im frei zugänglichen Innenhof des Musée des Beaux-Arts mit Skulpturen von Auguste Rodin. Keine fünf Minuten entfernt liegt die Place Sathonay. Ein idyllisches Stück Miniatur-Frankreich wie aus dem Bilderbuch: Anrainer spielen am sandigen Boden Pétanque. Kinder laufen um die Wette. Pensionisten rascheln mit der „Le Monde“. Eine kleine Polizeistation und das öffentliche Pissoir dürfen auch nicht fehlen.

Shopping

Joseph-Marie Jacquard erfand in seiner Heimatstadt Lyon 1805 den lochkartengesteuerten Webstuhl, den Ausdruck „Jacquardgewebe“ kennt man bis heute. So berühmt werden die jungen Designer Romain Robert und Antoine Serouille vom Label Duoo vermutlich nicht werden. Allerdings haben auch sie eine Erfindung vorzuweisen: die ersten Männershorts der Welt, die Links- und Rechtsträger gleichermaßen gegen schädliche Handystrahlung schützen sollen (ab 30 Euro).

Präsentiert werden derart innovative Produkte in der Passage Thiaffait (19 Rue René Leynaud), wo die Organisation „Village des Créateurs“ kreative Start-ups unterstützt. So findet man in der Passage Uhren aus feinem Rosen- oder Sandelholz des Labels D.W.Y.T. (ab 109 Euro) oder Radfahrerschals von WAIR mit eingebauter Atemschutzmaske (69,90 Euro). Die Fußgängerzone Rue de la République auf der Halbinsel La Presqu’île birgt internationale Marken und Kaufhäuser wie Printemps (Nr. 42). Exklusiver wird es nur wenige Meter weiter in der gerade neu restaurierten Unesco-Welterbestätte Grand Hôtel-Dieu, einem früheren Krankenhaus, mit Boutiquen und gastronomischen Luxusprodukten.

Nightlife

Die zwölf Musen der Lyoner Oper sind keine schlechte Gesellschaft für den angebrochenen Abend. So ist die schmale Terrasse mit den Marmorskulpturen der Bar Les Muses de l’Opéra (1 Place de la Comédie) ein perfekter Ort für einen ersten Beaujolais nouveau. Auch lang und schmal, aber etliche Meter tiefer erstreckt sich die jugendliche Alternative: die Uferzeile an der Saône, die sich allabendlich in einen belebten Picknickplatz verwandelt (Quai de la Pêcherie). Spätestens dann scheiden sich aber die Geister: Auf der Halbinsel La Presqu’île lässt sich der Abend in angesagten Weinbars wie Harmonie des Vins (9 Rue Neuve) oder dem gut sortierten Keller der Burgundy Lounge (24 Quai Saint-Antoine) verbringen. Stimmungsvoll feiert man aber auch in den romantischen Gässchen der Altstadtseite Vieux Lyon. Bodenständig und bewährt ist La Cave des Voyageurs (7 Place Saint-Paul). In der Bar Le Phosphore (4 Rue Professeur Pierre Marion) werden zum Grand Cru herrliche Tapas-Häppchen serviert.

Schön schlafen

Über dem Bett hat – statt eines Fernsehers – der „Guignol“ das Sagen, der freche Kasper aus Lyon. Die Lobby sieht wie ein stylisher Gemischtwarenladen aus … und tatsächlich kann man alles auch kaufen. Keine Frage: Das MOB Hotel Of The People (55 Quai Rambaud) ist ein sehr ungewöhnliches Boutiquehotel, ein Mix aus Co-Working-Zone, Gemüsegarten, Pétanque-Platz und viel frischer Luft. Schließlich liegt es etwas außerhalb in der Nähe des coolen Musée des Confluences. DZ ab 79 Euro.

Nicht verpassen

130.000 Fans elektronischer Musik tauchen jeden Mai in die fünftägige Klangwolke der Nuits Sonores ein. In den Sommermonaten wird das galloromanische Amphiteater am Fourvière-Hügel im Rahmen der Nuits de Fourvière zur Kulisse für Theater, Musik und Tanz. Höhepunkt vom 6. bis 9. Dezember: das berühmte Lichterfest Fête des Lumières.

Raus aus der Stadt

Eigentlich ist die berühmte Weinbauregion Beaujolais nur für einen Kurzausflug fast zu schade. Aber wer die verschlafenen Dörfer und weichen Hügel sehen möchte, an denen zehn Crus und zwölf Appellationen gekeltert werden, findet mit Oingt, Theizé oder Frontenas bereits eine knappe Autostunde nordwestlich von Lyon typische Orte. „Les Pierres dorées“ werden sie genannt, wegen der gelbgold strahlenden Steine. Aus ihnen wurde Anfang des 13. Jahrhunderts in Bagnols auch das Burghotel Relais & Chateaux Château de Bagnols gebaut, die perfekte Adresse für einen romantischen Drink mit Blick über Lavendel, Kirschbäume und Weinstöcke.

INFOS

Anreise

Direktflüge von Deutschland und Österreich ab 200 Euro hin und zurück mit Easyjet, Lufthansa, Austrian Airlines , Twin Jet und Hop. Schnelle Zugverbindungen unter anderem von Frankfurt und Stuttgart (6 Stunden).

Spartipp

Lyon City Card für ein bis vier Tage ab 25 Euro. Zutritt zu 23 Museen und Nutzung des gesamten ÖPNV-Netzwerks.

Mehr im Web

onlylyon.com

de.lyon-france.com