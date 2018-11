Malediven | Lokalkolorit statt Resortkomfort

Eine Insel, ein Resort, Bespaßung im Überfluss. So kennt man Urlaub auf den Malediven. Doch seit einigen Jahren geht es auch anders und günstiger: Bei Gästehäusern auf Einheimischeninseln steht authentisches Ambiente im Vordergrund – und Schnorcheln mit Walhaien und Mantas



Dhigurah bedeutet in der Landessprache Dhivehi „die Lange“. Mit drei Kilometer Länge auf 500 Meter gehört sie tatsächlich zu den großen und auch üppig bewachsenen Malediven-Inseln. Was Dhigurah aus Urlaubersicht besonders macht: Sie ist keine Resortinsel, von denen allein 2018 und 2019 nochmal rund 40 neue zu den ohnehin schon 120 bestehenden hinzukommen, sondern eine von etwa 180 Einheimischeninseln. Allein die Anreise gestaltet sich da anders. Vom Flughafen in Malé brechen kaum Wasserflugzeuge oder Hotelschnellboote zur 600-Einwohner-Insel auf. Transportmittel Nummer eins sind Schiffe im Linienverkehr.

Dass auf denen Touristen die Ausnahme darstellen, wird uns klar, als Kapitän und Assistent jede Menge Koffer, Kisten und Lebensmittel in den Schiffsrumpf hieven. Die 26 Sitzplätze sind mit maledivischen Arbeitern, Rentnern, Teenagern und Müttern mit Babys besetzt – und uns. Jeden Tag um 16 Uhr bricht die Fähre auf, mit zwei Zielen im Süd-Ari-Atoll, eines davon Dhigurah. Als wir dort nach einer rasanten, aber ruhigen Fahrt eintreffen, staunen wir nicht schlecht, als wir vom Guesthouse-Team per Auto empfangen werden. Die Insel verfügt ja nur über ein paar bewohnte Blocks mit einfachen Häusern. Teerstraßen? Fehlanzeige. Die Wege sind eher sandige Pisten mit teils riesigen Schlaglöchern. Entsprechend langsam kurvt man hier herum, die meisten sind zu Fuß, per Rad oder Moped unterwegs. Doch als Gepäcktransportmittel hat das Auto durchaus seine Berechtigung.

Unser Ziel ist das „TME Retreats“ keine 500 Meter vom Mini-Hafen entfernt. Das einstöckige Gästehaus mit ein paar Appartementsatelliten verfügt über 42 Betten und ein nach allen Seiten offenes Restaurant mit einem guten, lokalen und vor allem ausreichenden Essensangebot. In der zum sandigen Garten offenen Lobby stellen ein Billardtisch und ein Bücherregal das Entertainmentangebot dar, auf Wunsch werden Massagen organisiert. Kurz: Kein Vergleich zu den Resortinseln mit ihrem teils riesigen Programmangebot, aber typisch für das halbe Dutzend Gästehäuser in der Nachbarschaft. Wobei das „TME“ Retreats das erste seiner Art war. Gerade einmal zehn Jahre sind vergangen, seit diese Tourismusform in der streng muslimischen Republik überhaupt erlaubt ist.

Weniger Kosten, mehr Authentizität

Die Schweizerin Sarah Studer-Hohn, Geschäftsinhaberin von Pure Islands, ist von der Entwicklung begeistert. „Als sensibilisierter Reiseveranstalter ist es uns ein Anliegen, die negativen Folgen des Tourismus möglichst zu minimieren und Kunden zu ermöglichen, die Natur nah, intensiv und ursprünglich zu erleben und die Gastfreundschaft, Traditionen und Kultur zu wahren.“ Ihr Fazit: „Nirgends ist dies besser möglich als in den kleinen, authentischen Unterkünften.“ Die sie mit Vorliebe – und Erfolg – an ihre Kunden vermittelt, nicht zuletzt dank der günstigen Übernachtungspreise ab 25 Euro die Nacht. Und nicht nur die Unterkunft ist im Vergleich zu den Resorts deutlich günstiger, sondern auch das Essen, Getränke, Andenken.

Urlauber auf Einheimischeninseln bekommen also mehr fürs Geld – und mehr Authentizität: Kein austauschbares Personal mit internationalem Lebenslauf, sondern alles Leute von der Insel. Auch junge Frauen sind an der Rezeption im Einsatz, was einer kleinen Revolution gleicht. Durchs Gebüsch huschen Katzen, auf der Straße ergeben sich ständig Smalltalks. Englisch können hier ohnehin fast alle. Zu den Einblicken ins „echte Leben“ gehören auch die Baustelle nebenan und Staubwolken, wenn mal wieder ein Motorradfahrer vorbeiknattert. Und ja, vor allem beim Spaziergang in die grüne Südhälfte sieht man einigen Abfall, auch jenseits der immensen Dorfmüllhalde. Es gibt eben keine Gärtner-Armada wie auf den Resortinseln, die alles Weggeworfene, Angewehte, Angeschwemmte wegräumen.

Wobei es ohnehin schon viel besser geworden sei mit der Sauberkeit, berichten die Einheimischen übereinstimmend. Besonders gilt das für das sandige „Horn“ der Dreiecksinsel, wo sich dank schattenspendener Cabanas und anderer Picknickmöbel vor allem freitags und samstags die einheimischen Familien gerne aufhalten. Und zunehmend Touristen.

Zum Greifen nah: Mantas und Walhaie

Als wir gerade im 30 Grad warmen, klaren Wasser herumtollen, kommt ein Boot vorbei. „Habt ihr die Mantas eben gesehen?“, ruft uns eine Frau zu. Nein. Und überhaupt: So nah am Ufer? Am nächsten Tag haben wir diesbezüglich mehr Erfolg. Nicht zuletzt dank der „Island Divers“. Die Tauchschul-Guides, fast alle hier geboren und aufgewachsen und nach Aufenthalten im „schrecklich hektischen“ Malé zurückgekehrt, kennen sich hier perfekt aus.

Für rund 60 Dollar pro Person organisieren die jungen Männer mehrstündige Trips auf ihrem hochmodernen Tauchboot – auf Resortinseln kostet eine solche Exkursion locker das Doppelte. Wobei man mit den Einheimischen sogar mehr bekommt. Abgesehen von der hohen Qualität beim Equipment ist es ihre Ortskenntnis, von der Urlauber profitieren. Nach einer Stunde haben sie schließlich auffällige Bewegungen entdeckt und scheuchen uns ins Wasser. Wir werden Zeuge eines fantastischen „Manta-Balletts“. Ein halbes Dutzend der bis zu vier Meter großen Planktonfresser „tänzeln“ friedlich um uns Schnorchler herum, ein Schauspiel! Ohnehin ist Dhigurah für seine rund 40 Tauchgründe bekannt. Bob, ein Ex-Marine aus den USA, kommt seit 2010 zweimal pro Jahr hierher, und sagt: „Die Tauchgründe sind grandios und die Insel so ruhig. Kein Vergleich zu dem Zirkus auf den Hotelinseln!“

Tags darauf kommt es noch besser. Wir begegnen Walhai Fernando! Mit acht Metern ist der in einer Datenbank von über 300 Walhai-Individuen gelistete Riesenfisch ein überdurchschnittlich großes Exemplar. Zudem haben wir Glück, dass heute nur ein paar Boote am Start sind. Oft tummeln sich am Dhigurah-Südufer, einem der wenigen Spots weltweit, wo das ganze Jahr über die weltgrößten Fische zu sehen sind, 20 und mehr Boote, die meisten von Resortinseln.

Die Folge: mehr Trubel im Wasser, weniger Sicht, weniger Erlebnis. Wir jedoch sind gerade mal zu zehnt mit dem eindrücklichen, aber auch sehr entspannt dahinziehenden Fernando. Da an der Riffkante zudem Schildkröten, Riffhaie und Tausende bunte Fische um die – ja, teils erschreckend gebleichten – Korallen zu sehen gibt, erleben wir eine sagenhafte Dreiviertelstunde. Wir sind berührt, beseelt, begeistert.

Bikinibaden nur hinter der Holwand

Nach derart aufregenden Unterwassererlebnissen ist „süßes Nichtstun“ angesagt. Wie wär’s mit Sonnenbaden am quasi menschenleeren kilometerlangen Strand? „Gerne“, sagt man uns im „TME Retreats“, das wie alle Unterkünfte nicht direkt am Strand, sondern ein paar Meter hinter einem Grüngürtel liegt, „aber bitte hinter der Holzwand, die 200 Meter weiter aufgebaut wurde. Aus Respekt vor den Einheimischen.“ Ein großes Thema, das merkt man. Daher auch das Schild: „No bikini beyond this point“.

Magnum statt Magnum-Flaschen

Dass man sich auf den Straßen trotz enormer Hitze bedeckt hält, ist klar, erst recht vor der kleinen Moschee und der Schule. Wir sehen Kinder in strahlenden Schuluniformen, Leute beim Kochen in ihren Innenhöfen, kleine Cafés und Läden, bei denen wir vor Betreten die Schuhe ausziehen. Der Dank? Ein Lächeln und der Hinweis auf eine bis zum Rand gefüllte Gefriertruhe mit Magnum-Eis. Über all dem künden pinke und gelbe Fahnen von der baldigen Parlamentswahl (die Ende September überraschend der Demokrat Ibu Solih gewann und damit den autokratischen Präsidenten Abdulla Yameen ablöste) und der mehrmals täglich aus Boxen rufende Muezzin von der Staatsreligion. Was es auf Dhigurah nicht gibt: Nightlife und Alkohol. Ahmed, der indische Kellner im „TME Retreats“, serviert dafür eigens kreierte Mocktails, dazu eine Shisha in der Hand, die Füße im Sand, leise Musik im Ohr. Dass es Wlan „nur“ in der Lobby gibt, ist eher eine Wohltat als eine Einschränkung.

Diese Art des Maledivenurlaubs, bei dem nicht der ständige Konsum im Vordergrund steht, kommt auch bei anderen gut an, das ist offensichtlich. In den letzten Jahren entstanden allein auf Dhigurah mehrere Gästehäuser (weitere sind im Bau), wobei ein Gesetz eine Einheimischen-Beteiligung vorschreibt. Die Britin Romney Drury, die sich 2015 mit dem Gästehaus „Boutique Beach“ ihren Traum erfüllt hat, ist ein gutes Beispiel einer solchen Partnerschaft – sie betreibt das nette Haus zusammen mit einem Malediver.

Dinner under the stars

Auf ihrer erhabenen Terrasse genießen Gäste den Ausblick auf beide Seiten des Meeres und abends einen unglaublichen Sternenhimmel. Wie beim benachbarten „Athiri Beach“ ist die eigene Tauchschule auch hier zentraler Bestandteil. Ehrensache, dass man nicht bei den Kunden anderer Gästehäuser wildert. „Wir wollen nicht so enden wie auf Kulimethi, wo sie sich mit Kampfpreisen kaputt gemacht haben“, so Romney.

Demzufolge hat auch das kürzlich eröffnete „Bliss“ ein eigenes Wassersportangebot. Viel auffälliger: Alles ist hier ein bisschen größer und stylisher, die Terrasse im dritten Stock ein Hingucker, das Essen ausgesprochen köstlich. Ob es bei den Temperaturen unbedingt einen Jacuzzi auf der Terrasse braucht, sei dahingestellt, die feinen Kaffee- und Teespezialitäten im Erdgeschoss jedenfalls begeistern. Nicht zuletzt, da uns die Kellnerin zum Frappuccino Spray und Spiralen gegen die Moskitos bringt. Auch das hat irgendwo seinen Vorteil: Es wird nicht wie auf manch Resortinseln alles rigoros niedergespritzt.

Infos

Übernachtung auf Dhigurah: TME Retreats, ab 40 Euro pro Nacht und Person, andere Gästehäuser ab 25 Euro pro Nacht und Person

Einen Großteil der Gästehäuser vermittelt der Schweizer Spezialanbieter Pure Islands

Allgemeine Informationen über die Malediven: Visit Maldives

