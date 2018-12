Als freie Reisejournalistin, Reiseleiterin und begeisterte Bergsportlerin (und ausgebildete Tiroler Bergwanderführerin ) bin ich rund sieben Monate im Jahr rund um den Globus unterwegs. Meine Reisegeschichten und Fotos wurden in diversen englisch- und deutschsprachigen Zeitschriften, Blogs und Onlineportalen veröffentlicht. Außerdem entstanden in den letzten 15 Jahren mehr als zehn Bücher in verschiedenen Verlagen. Ich bereiste 30 Länder Afrikas auf eigene Faust und verbrachte mittlerweile mehrere Lebensjahre auf dem schwarzen Kontinent. Ob mit dem 4x4 quer durch Afrika, mit Ski auf die aktiven Vulkane am Pazifischen Feuerring, zu Fuß durch die Wildnis Ostgrönlands oder mit dem Tauchboot zu den Molukken – ich liebe das Abenteuer!