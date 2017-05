Wohnmobil – klingt irgendwie nach Klappstuhl und Dosenbier. Aber es geht auch extravant! Vom XXL-Offroader über Monster-Trucks bis zur „Landyacht“ im Lkw-Format ist alles drin. Fünf verrückte Reisemobile für den etwas anderen Urlaub auf Rädern

Gut eine Million Deutsche ab 14 Jahren haben 2015 eine Reise mit einem Wohnmobil unternommen, mehr als 390.000 Reisemobile sind im Land zugelassen. Je nach Wunsch und Portemonnaie sind die Urlaubsmobile unterschiedlich konzipiert und ausgestattet. Das Spektrum reicht dabei von Pick-up-Wohnkabinen und Kastenwagen bis hin zu Offroad-Fahrzeugen und rollenden „Traumschiffen“. Gerade Reisen mit dem First-Class-Mobil liegt im Trend, „Landyachting“ genannt: Wie ein Schiff auf dem Meer gleitet das Luxusheim auf Rädern über den Asphalt – großzügige Straßenverhältnisse vorausgesetzt. Man kann diese Premium-Mobile auch mieten, das Modell Home des Herstellers Morelo beispielsweise kostet ab 220 Euro pro Tag. Kaufpreis neu: ab 115.000 Euro …

Blade Runner

Damit würden auch Androiden und Roboter gern Urlaub machen: Der Elemment Palazzo der Firma Marchi Mobile erinnert doch sehr an ein Science-Fiction-Gefährt. Allein die Front des zwölf Meter langen und 20 Tonnen schweren Trucks sieht aus, als hätte man den Kopf eines Insekts auf einen Sportwagen montiert. Im Inneren herrscht natürlich Luxus pur: Schlafzimmer mit inte­griertem Badezimmer, Marmor, edle Hölzer, ausfahrbare Dach­terrasse und vieles mehr. Preis: circa 2,2 Millionen Euro.

Elemment Palazzo: Sieht von vorn aus wie eine Mischung aus Insekt und Sportwagen Scotty, beam me up – das Innendesign erinnert an einen Raumgleiter

Unverwüstlich

Auf vier Achsen durch die Wüste mit dem allrad­taug­lichen Gelände-Reisemobil von Action Mobil! 600 PS treiben den Desert Challenger an, aufgebaut auf einem MAN-Chassis, das ursprünglich als Raketen­träger gedacht war … Mit zwei hydrau­lischen Seitenauszügen kann der Wohn­raum auf über fünf Meter Breite erwei­tert werden. Leder und Wurzel­furniere dominieren das Wohnambiente. Eine abgetrennte Küche aus Edelstahl und ein begehbarer Kühlraum sind weitere Ausstattungs-Highlights. Preis: 1,5 Millionen Euro.

Trockengebiete: Der Desert Challenger ist ganz auf Wüstenexpeditionen spezialisiert Außen zweckmäßig, innen behaglich: der Wohnbereichs des Extremfahrzeugs

Wasserratte

Ist der Campingplatz am See überfüllt? Kein Problem, fahren Sie weiter, hinaus ins Nass, und werfen Sie den Elektro-Außenbord­mo­tor an. Der Sealander ist Wohnwagen und Boot zugleich. Mit wenigen Handgriffen lässt er sich verwandeln. Außerdem: Pano­rama­scheiben und Verdeck. Preis: ab 18.500 Euro.

Mit wenigen Handgriffen lässt sich der Sealander vom Wohnwagen in ein Boot verwandeln Bei zurückgelegtem Verdeck ist der Blick frei zum Himmel

Krösus’ Villa

Man kann alles auf die Spitze treiben. Auch Komfort und Ausstattung eines Reise­mo­bils. Oder besser: einer Reisevilla! Da taucht „direkte und indirekte LED-Beleuch­tung Ober­schrän­ke in Beige high gloss und Mö­bel­fronten mit edlem Noce-Echtholz­fur­nier in ein angenehmes Licht“, so der Her­steller Concorde bei der Beschreibung seines Flagg­schiffs, des Liner Centurion. Weitere Details: elektrisches Hub-Bett, Ceran-Kochfeld und Sitze mit Leder­be­zug. Die Villa besitzt natürlich auch eine Garage (hier mit Platz für einen Smart). Preis: ab 425.900 Euro.

Wem ein riesengroßer Reisebus nicht genügt – der Liner Centurion hat auch noch Platz für einen Kleinwagen Zahnarztpraxis an Bord? Falsch, so sieht modernes Luxusdesign von heute aus

Knackig statt größenwahnsinnig

Mit einer Länge von nur 565 Zentimetern offeriert Spezialist Hymer das kompakteste Reise­mobil auf Basis eines Mercedes-Chassis. Den neuen teilintegrierten Van S gibt es in zwei Ausführungen: mit einem Doppelbett oder mit Einzelbetten. Des Weiteren bietet die Küchen­zeile zahlreiche Schubfächer sowie erweiterbare Arbeitsflächen, das Sanitärabteil dank eines hochklappbaren Wasch­beckens Bewe­gungs­frei­heit. Preis: ab 57.000 Euro.

Starker Motor und gutes Handling dank kompakter Maße: der Hymer Van S Das Heckbett bietet zwei Personen einen sehr bequemen Schlafplatz