Erleben Sie mit AIR VENTURES REISEN die spektakuläre Zhuhai China International Airshow 2018 und sehen Sie zudem die Highlights von Peking und Hongkong! Gruppenreise mit Gleichgesinnten.

Reiseprogramm vom 05.11. bis 15.11.2018

1.–2. Tag, Montag–Dienstag:

Anreise nach Peking und Rikschafahrt

Flug mit Lufthansa von Frankfurt nonstop nach Peking, Ankunft am Dienstagmorgen. Danach Transfer zu Ihrem First-Class-Hotel direkt im Zentrum von Peking. Anschließend erholsame Rikschafahrt durch die schöne Hutong-Altstadt. Mittagessen. Gemütlicher Spaziergang und Rückfahrt zum Hotel.

3. Tag: Mittwoch

Besuch des Chinese Aviation Museum

Frühstück. Das grandiose und größte Luftfahrtmuseum Asiens liegt ca. 60 km nördlich von Peking und beherbergt eine unglaubliche Sammlung von über 200 historischen Fluggeräten aus dem Zweiten Weltkrieg bis hin zu den modernsten Jets. Danach Fotostopp an den Olympischen Anlagen („Vogelnest“) und Besichtigung des Sommerpalastes der Kaiserwitwe Cixi. Nach einer Einführung in die chinesische Teezeremonie Transfer zum Hotel. Abendessen.

4. Tag: Donnerstag

Stadtbesichtigung Peking, Große Mauer und feines Peking-Ente-Essen

Frühstück. Vormittags Spaziergang über den berühmten Tian’anmen-Platz und Besichtigung des berühmten Kaiserpalastes und des Himmelstempels. Im Anschluss Fahrt zur legendären großen Chinesischen Mauer bei Juyongguan. (Ihre Länge beträgt 6000 km, das Bauwerk ist mit bloßem Auge aus dem Weltall sichtbar!) Am Abend traditionelles Peking-Ente-Essen.

Besuch des Military Museum & Flug nach Zhuhai

Frühstück. Das berühmte Military Museum of the Chinese People’s Revolution in Peking beherbergt eine interessante Ausstellung mit zahlreichen Flugzeugen und Raketen. Im Anschluss Flug nach Zhuhai und Transfer zu Ihrem First-Class-Hotel in Zhuhai. Abendessen im Hotel.

6.–7. Tag, Samstag–Sonntag:

Besuch der China International Airshow 2018

Frühstück. Alle zwei Jahre findet auf dem Zhuhai Airport die größte internationale Luft- und Raumfahrtausstellung ganz Asiens statt. Sehen Sie an zwei Tagen die ausgefallenen Flugzeugtypen und Teams, darunter das chinesische Air Force Aerobatic Team mit ihren sechs J-10-Jets, außerdem Gleitschirmformationen mit viel Pyrotechnik. Auch internationale Teilnehmer und Jet-Teams sind zu erwarten. Die neuesten chinesischen Entwicklungen sehen Sie aus nächster Nähe! Abendessen.

8. Tag, Montag:

Fährüberfahrt nach Hongkong

Frühstück. Danach Transfer zum Hafen, von wo aus die schöne Fährfahrt beginnt, vorbei an Macao zur Megametropole Hongkong. Anschließend Transfer zum First-Class-Hotel in Hongkong-Kowloon. Freizeit am Nachmittag. Abendessen.

9. Tag: Dienstag

Große Hongkong-Stadtrundfahrt

Frühstück. Heute große Hongkong-Stadtrundfahrt. Zu Beginn mit der Auffahrt zum 373 Meter hohen Victoria Peak, mit atemberaubender Aussicht auf den Victoria Harbour und Kowloon. Danach Besuch des schwimmenden Dorfes Aberdeen und Spaziergang durch Old China. Im Anschluss original Dim-Sum-Mittagessen. Anschließend Fahrt mit der historischen Straßenbahn. Sie sehen alles, was Hongkong zu bieten hat. Gemeinsames Farewell-Dinner am Abend.

10.–11. Tag, Mittwoch–Donnerstag:

Hongkong und Rückflug nach Frankfurt

Frühstück. Freizeit oder Ausflug nach Lantau mit dem Big Buddha und originalem Mittagessen: Fahrt nach Lantau. Die Aussicht während der Seilbahnfahrt zum Kloster von PoLin wird Sie begeistern. Besichtigen Sie die mit 26 Metern größte Buddha-Statue der Welt. Danach reichhaltiges chinesisches Mittagessen – mit fachkundiger Erklärung der einzelnen Gerichte. Im Auditorium gehen Sie mit „Lord Buddha“ auf eine Reise durch das Innerste Ihrer Seele. Rückfahrt mit der Seilbahn und dem Bus zum Hotel. Erst am späten Abend Rückflug nach Frankfurt, Ankunft am Folgetag.

Info

Die 11-tägige Erlebnisreise, deutschsprachig geführt, kostet ab 3.799 Euro pro Person im Doppelzimmer. Inklusive sind Linienflüge mit Lufthansa, alle Transfers, acht Übernachtungen in ausgewählten First-Class-Hotels, Frühstück, Mittagessen und Abendessen lt. Reiseverlauf, Besichtigungen und Eintrittsgelder für Museen sowie zwei ganze Tage Flugshow!

Information und Anmeldung bei:

AIR VENTURES REISEN (seit 1997)

Fischerstr. 13

87435 Kempten (Allgäu)

Telefon: 0831-960 4288 (Mo.–Fr. 14–18 Uhr)

info@airventures-reisen.de

www.airventures-reisen.de