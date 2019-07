Neukaledonien | Roadtrip am Ende der Welt

Neukaledonien Tourismus veranstaltet zum zweiten Mal in Folge den „Caledonian Dream“ und erstmalig ist ein Platz für einen Kandidaten aus Deutschland zu vergeben

Dieses Gewinnspiel ist ein ganz besonderes: Sechs Reisende aus sechs Nationen werden von ihren Landsleuten dazu auserwählt, von 29. Oktober bis 8. November 2019 ihren neukaledonischen Traum im Herzen des Pazifiks zu verwirklichen. Internetnutzer rund um den Globus können den Road Trip im Rahmen einer Webserie mitverfolgen. Die All-Inclusive-Reise verspricht ein emotionales Erlebnis inklusive Kulturschock inmitten der herrlichen Natur Neukaledoniens zu werden.

Videoclips vom Ende der Welt

„Caledonian Dream 2“ versteht sich als Fortsetzung der internationalen Marketingkampagne von Neukaledonien, die die Vielfalt der Erlebnisse innerhalb der Destination hervorhebt, Abenteuer abseits ausgetretener Pfade zeigt und überraschende Wendungen tagtäglich mittels Video-Episoden in den sozialen Netzwerken und unter CaledonianDream.com für Nutzer weltweit erlebbar macht.

Um die Spannung aufrecht zu erhalten, werden die Details der Reiseroute vorab nicht verraten – die Gewinner entdecken diese nach und nach, während sich die Reise entfaltet. Was Neukaledonien Tourismus jedoch garantiert: zehn intensive Road-Trip-Tage in alle vier Ecken des Landes, facettenreiche Erlebnisse und interessante, lustige und emotionale Begegnungen, die sich zugleich radikal anders darstellen werden als die Ereignisse der letzten Staffel.

So tauchen die Gewinner in das Leben und die Traditionen des einheimischen Stamms der Kanak ein. Des Weiteren entspannen sie an paradiesischen Stränden, wandern durch den Regenwald, begeben sich auf nächtliche Touren und Tauchen in der größten Lagune der Welt – um nur einige Beispielaktivitäten zu nennen.

So funktioniert die Bewerbung für den „Caledonian Dream“

Bis 21. Juli werden Bewerbungen über das Onlineformular der Website CaledonianDream.com entgegengenommen. Als Voraussetzungen für die Teilnahme ab Deutschland gelten, dass Bewerber die deutsche Nationalität innehaben, Englisch sprechen, volljährig sind und sich mit einem Video der Community vorstellen. Bis 2. August findet anhand der Persönlichkeit und Talente der Bewerber eine Vorauswahl von fünf Kandidaten pro Land statt. Diese werden am 2. August informiert und haben anschließend die Möglichkeit, innerhalb von einer Woche ein weiteres Video einzureichen, das die Internetnutzer von ihrer Person als Neukaledonien-Botschafter überzeugt.

Vom 15. bis 29. August stimmen Internetnutzer für ihre Favoriten ab. Am 10. September werden die sechs Gewinner verkündet. Sie brechen Ende Oktober zu einer zehntägigen Intensivreise voller Überraschungen nach Neukaledonien auf. Im Januar und Februar 2020 werden die Erlebnisse der sechs Gewinner über die verschiedenen Kanäle von Neukaledonien Tourismus ausgestrahlt.

Weitere Informationen zu Neukaledonien finden sich unter de.newcaledonia.travel sowie auf Facebook und Instagram mit dem Hashtag #HerzDesPazifiks.