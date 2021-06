© C. Mirschenz-Müller

Wir haben Ostseeurlaub Tipps an der fast 1.000 Kilometer langen deutsche Ostseeküste die abseits der Touristenströme liegen und doch ganz nah am Meer sind. Entdecken Sie die Vielfalt zwischen Usedom, Rügen und Flensburg.

Urlaub an der Schlei

Förde klar, Fjorde wie, wat? Auch Deutschland hat seinen Fjord – nicht wie in Norwegen mit steil aufragenden Felswänden – eher lieblich und versteckt. Die Schlei im Norden Schleswig-Holsteins ist ein Meeresarm der Ostsee, der 42 Kilometern von Schleimünde bis nach Schleswig in das Landesinnere ragt.

Auf den ersten Blick sieht sie aus wie ein Fluss – ist es aber nicht, sondern ein Fjord. Und das Schöne daran, mit dem Rad kommt man hier besser voran als an Norwegens Fjorden – im ehemaligen Wikingerland.

Schleswig Wikingerland

Auf geht’s. Das Wohnmobil steht prima direkt im Stadthafen Schleswig. Wir planen in mehreren Etappen das ehemalige Wikingerland zu entdecken. Weit muss man gar nicht gehen – direkt neben dem Stadthafen ist die kleine Fischersiedlung Holm – da vergisst man sofort das man sich in einer Kreisstadt befindet. Die kleinen Häuser sind wie aus einer anderen Zeit.

Einzigartig ist hier auch ein Handwerk– aus Fischhaut gefertigte Accessoires. „HAUTAB“, so heißt der kleine Shop in der Fischersiedlung – lohnt sich mal hinzugehen.

Zu unseren Ostseeurlaub Tipps zählt auch Schloss Gottdorf Schleswig. Auf der ersten Blick Prunk und Barock – auf den zweiten Blick hochspannend mit seinem archäologischen Museum. Beeindruckend sind die Zeugnisse der Vergangenheit, vor allem die der Eisenzeit mit den Moorleichen oder dem Nydamboot, mit dem die Hochsee schon vor den Wikingern befahren wurde.

Deren Zeugnisse sind in einer interaktiven Ausstellung in Haithabu zu sehen und im rekonstruierten Wikingerdorf zu erleben. Haithabu hat sich mittlerweile zu einer der größten Touristenattraktionen entwickelt. Entsprechend voll kann es werden. Weniger voll ist es am Danewerk einem mächtigen Grenzwall aus der Wikingerzeit.

Mit dem Rad im Ostseeurlaub an der Schlei entlang

Zu unseren Ostseeurlaubs Tipps an der Schlei gehört das Radfahren. Rechts und links die Schlei hinunter bis Kappeln liegen immer wieder versteckt Ruhepunkte, kleine Badestellen, kleine Dörfer – und mit 300 Einwohnern die kleinste Stadt Deutschlands. Arnis heißt die, liegt mitten in der Schlei auf einer Halbinsel.

Viel los ist hier nicht und das tut ziemlich gut. Anders im wenige Kilometer entfernten Kappeln. Hier merkt man das Meer ist nicht mehr weit.

Im Museumshafen liegen liebevoll aufgearbeitete historische Boote. Weithin sichtbar auch die Schornsteine mit der Aufschrift Aal der Fischräucherei Föh. Lecker, gut und man bekommt schnell was auf die Hand. Eine Radstunde weiter und wir stehen am Ostseestrand an der Schlei Mündung.

Zu guter Letzt – ein köstlicher Abstecher zu unserem Ostseeurlaub an der Schlei: das Landhaus Gut Oehe ein wenig abseits von der Schlei Mündung in traumhafter Alleinlage – lecker Kuchen, entspannte Atmosphäre und Meer garantiert.

Ostseeurlaub an der Schlei:

Staunen und mitmachen bei den Wikingern in Haithabu

https://haithabu.de/ oder gruseln bei den Moorleichen https://museum-fuer-archaeologie.de/de/eisenzeit Schleswigs Zeitzeugnisse sind beeindruckend.

Gemütlich die Fischersiedlung Holm oder lecker, das Landgut Oehe direkt am Ostseestrand.

https://www.gut-oehe.de

