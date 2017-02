Kennen Sie Shetland? Die kleine Inselgruppe weit nördlich von Schottland, auf halbem Weg zwischen Färöern und dem norwegischen Bergen? Einmal im Jahr treiben es deren Bewohner beim Up Helly A‘ in Lerwick so wild, dass die Funken fliegen. Wir waren dabei – eine Bilderreise über die Inseln.



Europas größtes Lichterfestival sei das Up Helly A‘, behaupten die Shetlander. Man mag es glauben. Der Event, dessen Name irgendwie an einen Schlachtruf der alten Wikinger oder an einen genussvollen Walrülpser erinnert, findet jeden letzten Dienstag im Januar statt und zieht Heerscharen von Schaulustigen und Feierbiestern an. Eine pyromane Orgie mit karnevaleskem Abschluss. Wir zeigen euch ein paar Impressionen vom Fest und den Shetland Islands.

Die Jungs aus der Guizer Jarl’s Squad laufen sich vor dem Museum schon mal warm… Morgendliche Parade mit Pauken und Trompeten Höhepunkt des Up Helly A‘: Auf dem von Häusern umstandenen King George V Playground geht die fast zehn Meter lange Galley in Flammen auf Up Helly A‘: Tausende Menschen verfolgen die Umzüge in Lerwick Für die herangeeilte Weltpresse aus Deutschland, Kurdistan, Frankreich und London gibt es ein Briefing vom Zentralkomitee für lange Bärte und Schiffsverbrennungen Jedes Jahr bauen die Männer von Lerwick ein Schiff, dass dann am Ende des Up Helly Aa abgefackelt wird Das Allerheiligste: Im Galley Shed steht das fertige Langschiff – aber psst, das bleibt noch streng geheim Up Helly A‘: Am Morgen des Fests wird das Langschiff, das abends in Flammen aufgeht, durch Lerwick gezogen – mit großen und kleinen Wikinger aus der Guizer Jarl’s Squad Up Helly A‘ in Lerwick: 1.000 Fackelträger und ein Fünffaches an Kostümierten ziehen durch die Stadt Umkleidekabinen-Party beim Up Helly Aa: Lyall Gair ist der Guizer Jarl des Jahres 2017, sozusagen der Chef-Wikinger Die Saxa Vord Distillery hat extra fürs Up Helly A‘ einen Gin gebrannt Mark Turnbell ist der Chef der Saxa Vord Distillery auf der Insel Unst. Sein Lieblings-Gin ist der Ocean Scent mit Seetang

Die Anfänge dieser Mega-Party gehen zurück aufs Jahr 1840: „Damals begannen Horden Gutgelaunter, brennende Teerfässer durch die engen Gassen von Lerwick rollen zu lassen, begleitet von Schlägereien und Massenbesäufnissen“, erzählt mir Brydon Wright, ein besonders wild gestyltes Mitglied des Guizer Jarl’s Squad.

„Das war natürlich brandgefährlich, also wurde das ganze 1870 abgeschafft. Damals taten sich ein paar Jungs aus dem Ort zusammen, machten aus dem Chaos einen geordneten Umzug und verpassten ihm den Namen Up Helly Aa.“

So entstanden die ersten „Guizers“, eine Verballhornung des englischen „disguising“ (=Verkleiden). Sie griffen das Thema Wikinger auf und zehn Jahre später wurde das erste Wikingerschiff, die „galley“, durch den Ort gezogen. Erst nach dem Ersten Weltkrieg tauchten die ersten „Guizer Jarl’s Squads“ auf, die bei dem Fest – verkleidet als Wikinger mit kunstvollen, jedes Jahr neu von Hand gemachten Helmen, Harnischen, Kettenhemden und Streitäxten durch Lerwick ziehen – frenetisch bejubelt von Shetlandern am Straßenrand, in den Sozialen Medien und auf Youtube.

Fast schöner als am Mittelmeer: West Voe Beach auf Mainland Altes Lagerhaus am Hafen von Lerwick, der „Metropole“ von Shetland Lerwick downtown am Abend vor dem Up Helly Aa – die Ruhe vor dem Sturm, in doppelter Hinsicht Das familiengeführte kleine Scalloway Hotel ist nichts besonderes, was die Zimmer angeht. Aber hier kommen die mit Abstand besten und raffiniertesten Fischgerichte der Insel auf den Tisch Szene am alten Hafen von Lerwick. Bei Orkan kann es in den Wohnungen schon mal feucht werden Szene aus Scalloway: Der ganz besondere Sinn der Shetlander für Bau-Ästhetik Inselhopping auf nordisch-kühl. Unterwegs von Sumburgh Head nach Scalloway, danach geht’s weiter auf die Inseln Yell und Unst Das Meer an der Westküste beim Sumburgh Head Auf der Insel Unst steht das berühmteste Bushaltestellenhaus des Königreichs – es hat sogar eine eigene Website. Bei starkem Regen besonders nützlich Mark Turnbell ist der Chef der Saxa Vord Distillery auf der Insel Unst. Sein Lieblings-Gin ist der Ocean Scent mit Seetang Die Klippen und Küsten beim Esha Ness Lighthouse zählen zu den schönsten des Königreichs „Frankie’s“ in Brae macht angeblich die besten Fish & Chips in Britannien – der nördlichste Fish & Chips Laden ist es auf jeden Fall Laune der Natur beim Esha Ness Lighthouse: Wind, Wasser und ein Stein formen ein Gesamtkunstwerk wie aus einem Zen-Garten Frankie’s Fish & Chips: Von außen hässlich, aber die dort servierten King Scallops sind ein Traum Landschaftsszenerie im Süden der Insel Mainland Frankie’s in Brae: Riesige Fish & Chips, preisgekrönt, und leckere Jakobsmuscheln. Der Besuch ist ein Muss

Für die Liebhaber rauer Landschaften und alter Kulturen haben die Insel ebenfalls ein paar Gusto-Stücke parat, die Ausgrabungen von Jarlshof (siehe 360°-Pano unten) etwa sowie die Klippen beim Esha Ness Lighthouse und beim Sumburgh Head Lighthouse.